Franco Armani: "Mi cabeza está puesta en Atlético Nacional"

Foto: VAVEL Colombia

Este domingo, desde las 5:10 de la tarde en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, Atlético Nacional arranca un nuevo desafío en los 'playoffs' de la Liga Águila 2017-II. Para el equipo antioqueño, la meta está en revalidar el título que consiguió en el primer semestre.

Uno de los baluartes del club es Franco Armani, quien a punta de trabajo y dedicación se ha convertido en el ídolo y el jugador más ganador en la historia 'verdolaga'. Previo al encuentro ante Deportes Tolima, el arquero argentino dialogó con los medios de comunicación presentes en la sede deportiva de Guarne.

"Uno se ilusiona estar en estas instancias finales, estamos cerquita de poder conseguir un nuevo título. No va a ser fácil, hay equipos que llegaron a esta instancia final y por algo entraron, son de jerarquía, juega muy bien, pero uno tiene el sueño de conseguir un nuevo título para la institución como personalmente. Hay que seguir trabajando, quedan estos días para encarar de la mejor manera esta llave ante el Tolima", expresó Armani.

Además, "mientras siga acá en Nacional quiero ganar títulos. Es una institución que lo demanda, gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de ganarlo todo acá", añadió.

Otro de los temas que tocó el 'milagroso de Casilda' fue su continuidad y las ofertas que se han develado desde Brasil y Argentina, concretamente River Plate, donde gustarían contar con él.

"Armani cada semestre está fuera de Nacional, por ahí uno se cansa de esos rumores. La hinchada le toca un poco el corazón, yo pienso en este momento. Lo que te puedo hablar en este momento que no hay ninguna oferta. Espero conseguir este título, irme de vacaciones con mi familia y el año que viene, venir renovado. Tenemos el año que viene la Copa Libertadores, a uno como jugador lo seduce mucho. No puedo hablar más porque no hay nada concreto", resaltó

"Soy el único jugador que sale todos los semestres de Nacional y siempre estoy acá. Nunca hubo algo concreto. Mi cabeza está puesta en Atlético Nacional", completó.

Sobre el rival de este domingo Deportes Tolima, el argentino analizó que "es un equipo muy difícil, un rival que ha venido creciendo. Llevan 10 fechas de invicto, con su nuevo técnico (Alberto) Gamero mejoró en su juego. Siempre que los enfrentamos nos complica, nos hace partidos muy difíciles. Tiene jugadores muy rápidos, que saben utilizar el contragolpe, son muy atléticos. Nosotros debemos pensar en sacar un buen resultado en Ibagué, hacer lo mismo que hemos venido dando resultados en las instancias finales".

Uno de los grandes ausentes para estos cuartos de final es Dayro Moreno, el tolimense no podrá estar por expulsión, a lo que Franco opinó que "sabemos que Dayro (Moreno) es un jugador muy importante para nosotros. Pero esta es una nómina amplia, con recambios y al que le toque entrar lo hará de la mejor manera. Hay que mejorar en esa instancia final de definir, convertir en el arco rival. Esto se define por goles".

Ante el 'perfil bajo' que la opinión pública tiene de su equipo, Armani apuntó que "cada semestre nunca nos creemos favoritos en las instancias finales. La gente y los medios de comunicación nos lo dan. Este pensamiento nos facilitó conseguir los títulos que tenemos".

En cuanto los equipos clasificados a los 'playoffs', el santafesino declaró que "es un grupo de ocho equipos con mucho recorrido, mucho nombre, mucha jerarquía. Hicieron las cosas muy bien durante todo el semestre. Si queremos ser campeones debemos dar lo mejor en cada partido".

Finalmente, valoró el trabajo que ha venido adelantando con René Higuita y se proyectó para lo que viene. Aunque no se animó a querer hacer un escorpión.

"El trabajo día a día le permite seguir mejorando, no conformarse con lo que he conseguido. Si uno quiere seguir teniendo éxito y consiguiendo cosas hay que seguir trabajando para que eso suceda. El escorpión lo practicamos, pero no da. A lo mejor en tres o cuatro años se me de, pero por ahora no va", concluyó.