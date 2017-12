Macnelly Torres: "Creemos que tenemos la capacidad de saber jugar estas llaves"

Google Plus

Foto: VAVEL Colombia

Macnelly Torres es uno de los referentes de Atlético Nacional y en ese rol se refirió al acuerdo que llegó la DIMAYOR y la Acolfutpro para definir la fecha de finalización del torneo y las vacaciones pautadas. "Es un tema que es para analizar. A un acuerdo no se ha llegado porque hay un tema de peticiones las cuales no han sido aceptadas por el presidente de la DIMAYOR entonces quiere decir que no hay un pacto y mucho menos que esté finalizado".

Sobre el rival, Torres indicó: "Va ser un partido difícil donde nosotros tenemos que plantear el partido de la manera que nos convenga y que podamos sacar el resultado que queremos: la ventaja. No somos un equipo de esperar y menos en esta fase. De seguro vamos a salir a buscar el triunfo como quiere el profe".

"Ya estamos en la hora de la verdad y creemos que tenemos la capacidad de saber jugar estas fases". La ausencia del goleador Dayro Moreno se va a sentir en el terreno de juego y esta semana Nacional la ha usado para encontrar el reemplazante. "No se quien va a ser el nuevo porque el sistema de trabajo de Lillo es integrar todos los jugadores en cancha y te encuentras en un trabajo donde estás con todos y no sabes cual va a ser el equipo titular".

"La media distancia es algo que se ha venido trabajando muchos días porque muchos partidos hemos llegados al borde de área y quedamos con posibilidad de tiro. Puede ser un arma buena para sacar resultados", dijo sobre el disparo de media distancia.

"Para mejorar eso hay que llegar a línea de tiro y estar adentro del área. La última decisión nos está costando un poco y son situaciones que se presentan en el momento. En estas fases es crucial marcar tanto de visitante como de local", comentó cuando se le pregunto por la ineficacia del cuadro verde.