Previa Deportes Tolima - Atlético Nacional: 'vinotintos' y 'verdolagas' arrancan la batalla

Llega la hora de la verdad para antioqueños y tolimenses, con campañas similares pero con mejor remate para los 'pijaos', Deportes Tolima recibe a un Atlético Nacional que, a pesar de no tener un gran momento deportivo, es el vigente campeón y cuenta con jugadores que te pueden definir una serie a su favor.

El estadio Manuel Murillo Toro se pone de fiesta para apoyar al 'vinotinto y oro', era el partido que querían vivir y donde buscarán refrendar todo lo conseguido durante la fase de todos contra todos.

Por su parte, los 'verdolagas' quieren romper esos malos resultados como visitante, donde apenas ganaron en cuatro ocasiones, victoria que no disfrutan desde hace tres jornadas, mismo tiempo donde tampoco han podido marcar.

El 'pijao' pone lo mejor de su plantel

Alberto Gamero destinó una nómina donde se destaca el ataque de Santiago Montoya, Angelo Rodríguez y Marco Pérez. Sin mayores cambios con respecto al partido que vencieron a Equidad, el 'pijao' quiere un resultado abultado que le ayude a definir la serie. Tolima defiende un invicto de 10 fechas en el campeonato.

Posible formación

Los 'verdolagas' quieren pisar fuerte

Las únicas ausencias obligadas que tiene Atlético Nacional son; Rodin Quiñones quien presenta una lesión en su rodilla y anda en etapa de recuperación y Dayro Moreno quien está pagando una fecha de sanción recibida en el clásico antioqueño.

Con lo mejor del equipo 'verdolaga', Juan Manuel Lillo mantuvo en la convocatoria a la mayoría que enfrentó al 'poderoso' en la última fecha del todos contra todos. Regresan a los convocados: Aldo Leao Ramírez y Juan Pablo Nieto, ambos pagaron su fecha de sanción y buscarán si son titulares, darle esa movilidad y tenencia de la pelota al equipo. Otro de los que estuvieron en varios partidos citado fue Andrés Rentería quien salió de los convocados por decisión técnica.

A continuación, les compartimos la lista de 18 convocados quienes viajaron esta tarde a la 'ciudad musical:

Posible formación

Por Liga Águila se han enfrentado en 215 oportunidades, Nacional ha ganado en 94 ocasiones contra 59 del Tolima y 62 empates completan una marca dominada para el conjunto 'verdolaga'. Los paisas han marcado 325 goles y recibió 264.

Además, el último partido en Ibagué entre estos dos equipos terminó en empate sin goles, fue por la cuarta fecha de la Liga Águila 2017-I. Los 'pijaos' no derrotan a los 'verdes' desde el 16 de febrero de 2016 cuando se impusieron por 2-0 con goles de Didier Delgao y Mateus Uribe, mientras que Nacional no gana en Ibagué desde el 14 de septiembre de 2015, cuando por la fecha 14 de la Liga Águila 2015-II, Orlando Berrío decretó los tres puntos para los antioqueños.

Luis Sánchez del Valle del Cauca será el central del partido entre tolimenses y antioqueños, Sánchez estará acompañado por el cundinamarqués Eduardo Díaz y Herminsul Calderón de Fuerzas Armadas.

El árbitro no dirige al Tolima desde el pasado 17 de agosto, en la derrota (2-1) ante Once Caldas, por la octava fecha de la Liga Águila 2017-II. Mientrs que a Nacional no les pita desde el 24 de septiembre, en el triunfo como visitante (0-2) ante Envigado en el Polideportivo Sur, en el marco de la fecha 13.