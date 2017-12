Resumen 2017-I Atlético Nacional: Franco Armani, cada vez más ídolo

Google Plus

Fotomontaje: VAVEL Colombia

Que Franco Armani mantenga un gran nivel en Atlético Nacional no es noticia. La constante para el argentino se debe a su buen trabajo, algo que lo tiene en la mira en cada mercado de pases. El 'milagroso de Casilda' ha venido con mejoras en su juego con los pies, gracias a las labores que realiza con René Higuita, otro ídolo del arco 'verde'.

Desde 2013, el '34' es el dueño del arco del conjunto antioqueño, sus grandes actuaciones han contribuido para que los 'verdes' hayan ganado varias copas. Armani con 13 títulos es el jugador con más títulos en 70 años de historia en Atlético Nacional.

26 partidos disputó Armani en el arco 'verdolaga'. En varios encuentros fue vital para que sacaran triunfos como en Manizales, ante Millonarios de local y contra Deportes Tolima en la vuelta de cuartos de final que forzaran los penales.

Armani para siempre 'verde'

Con contrato vigente hasta mediados del próximo año, Franco Armani desechó muchas ofertas del exterior para continuar en Atlético Nacional. Además, hace poco tiempo declaró que quisiera continuar por el resto de su carrera deportiva defendiendo el arco 'verdolaga'.

"Yo me quiero quedar de por vida en Nacional, la verdad me daría mucho dolor irme y acá soy muy feliz, sé que en otros lados podría ganar mejor, pero no hay plata ni equipo en el mundo que valga el afecto de un pueblo, el cariño a una ciudad y el amor que le tengo a este equipo y a su hinchada donde llegué sin nada y ahora lo tengo todo, ahora todo depende de los directivos", remarcó Armani.

Armani, el gran colombiano

El arquero adelantó su proceso de nacionalización en compañía del club y ahora espera a que desde Cancillería den el visto bueno para que Franco Armani sea colombiano.

Armani ya cumple varios requisitos para aplicar la ciudadanía colombiana, una de ellas es permanecer como residente mínimo por cinco años. Lo que sigue será un proceso que puede tardar meses, depende de otros requisitos de verificación como los antecedentes judiciales, conocimiento de aspectos culturales, visita domiciliaria, entre otros.

Teniendo en cuenta la persona y la posibilidad que el '34' fuera opción de convocatoria a la Selección Colombia, este proceso podría acelerarse. El proceso para obtener la nacionalidad colombiana es un tanto dispendioso con respecto a los métodos que se emplean en otros países del Mundo.