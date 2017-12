Ariel Holan: "Hay varias cosas que debo resolver en los próximos días"

Google Plus

Foto: Clarín

Tras la obtención de la Copa Sudamericana con Independiente, Ariel Holan tendría varias ofertas para continuar su carrera deportiva, uno de los equipos es Atlético Nacional quien sería su candidato principal para que asumiera el cargo de entrenador.

Ante los rumores de su partida, el técnico argentino habló esta tarde con el programa Estudio Fútbol de TyC Sports.

"Obviamente en este momento en el fútbol uno cree que tiene asegurado el puesto. Vienen muchos ofrecimientos, no me voy a sentar con nadie ni escuchar con nadie hasta que no hable con el presidente de Independiente y podamos charlar sobre los proyectos", comentó Holan.

Para definir su futuro, Ariel remarcó que "entre otras cosas, tengo pendiente mi casamiento, hay varias asuntos que debo resolver en los próximos días".

Este domingo hay elecciones en el club 'rojo' de Avellaneda del que Holan es hincha y socio, para el lunes tendrá una reunión con Hugo Moyano, presidente del equipo donde ganó la Copa Sudamericana. "Alguien me va a dar una mano para resolver temas económicos, yo estoy enfocado a lo deportivo", aclaró.

Volviendo al tema de su continuidad, "hay un desorden de todo tipo. Se abren puertas impensadas tanto a los jugadores como para el entrenador. Tengo pendiente hablar con el presidente, mi continuidad para por un proyecto, no en la continuidad de un jugador o un panorama económico. Todo depende de la convicción que tengan los dirigentes en continuar con este proyecto", expresó.

Independiente tendría lista la renovación con Holan por cuatro años más. Nacional le ofreció tres años de contrato con un sueldo aproximado a los dos millones de dólares por temporada.

Además, Holan habló en el programa De fútbol se habla así de DirecTV Sports donde puso en duda su continuidad en el 'rojo' debido a unos sucesos extra deportivos con la barra brava que derivó en un operativo donde capturaron a varios referentes.

"Yo no dejo de puntualizar que lo que me pasó fue una situación muy delicada a nivel personal y familiar. No estoy acostumbrado a ir custodiado y perder mi independencia", concluyó.