Nacional coleccionó títulos en las divisiones inferiores

El 'verde paisa' le ganó al América de Cali el campeonato nacional sub 17. | Foto: Atlético Nacional

Este mes de diciembre fue próspero para la cantera 'verdolaga'. Atlético Nacional brinda en fin de año con cuatro títulos en las categorías Sub 14, Sub 16, Juvenil de la Liga Antioqueña de fútbol y en la categoría Sub 17 de la Difútbol, donde venció en la final por penales al América de Cali.

A continuación, repasaremos como fueron estas consagraciones del 'verde paisa' en su afán por seguir triunfando en todas sus divisiones:

Categoría Sub 14 y Sub 16, impecables

El pasado 12 de diciembre, las categorías Sub 14 y Sub 16 de las Divisiones Menores de Atlético Nacional, gritaron campeón de la Liga Antioqueña de Fútbol.

Ambos torneos, el 'verde' avanzó con una campaña impecable, el buen momento en este torneo regional se pudo refrendar en la fase final, luego de que avanzara como primeros de cada grupo.

En la categoría Sub 14, Nacional superó a Belén La Nubia 2-1, este encuentro se disputó en la Cancha Marte No 1. Mientras que en la categoría Sub 16, los 'verdolagas' derrotaron por la mínima ante el DIM en el Atanasio Girardot, de esta manera, lograron su cuarto título de manera consecutiva.

Además de estas categorías, la sub 11 se prepara para arrancar la fase final del Festival Pony Fútbol a comenzar el próximo mes de enero en Medellín.

Categoría Juvenil, volaron alto

En la Categoría Juvenil de la Liga Antioqueña de Fútbol, Atlético Nacional superó en la final a Águilas Doradas 2-0. Los goles 'verdes' fueron de Johan Yabur y Santiago Palacios, entregando a la Institución el tercer título en este torneo en lo que corresponde a las Divisiones Menores de los verdolagas.

La sub 17 fue un clásico teñido de 'verde'

Otra de las grandes victorias este año fue la categoría Sub 17, el equipo logró superar al América de Cali 4-2 por penales tras igualar en el global 4-4. La figura de la serie fue el arquero Kevin Mier quien detuvo dos de los cobros.

Los dirigidos por Nicolás Herazo finalizaron este certamen juvenil con 64 unidades 19 victorias, 7 empates y cuatro derrotas para un rendimiento del 71%.

Nacional fue el mejor de los 364 equipos participantes en este campeonato regido por la Difútbol.

En la primera fase, el 'verde' terminó segundo con 33 puntos, producto de 10 victorias, tres empates y una derrota. Marcó 33 goles y recibió 17. En la segunda fase comenzaron los duelos de ida y vuelta. Allí liquidó al Atlético Espinal por 14-1 en el global, luego le ganó a Academia por un global de 9-0, en los dieciseisavos de final derrotó al Junior 4-3 en el global. En octavos de final venció a Udinese por 6-2. En cuartos se deshizo de Santa Fe con marcador global 2-2 pero avanzó el 'paisa' pore fair Play. En semifinales se libró de la Escuela Carlos Sarmiento por marcador global de 6-3. Para llegar al duelo decisivo ante los 'rojos' de Cali.

Con la mira puesta en un 2018 mejor tanto a nivel profesional como en las divisiones menores masculinas y femeninas, el 'verde paisa' le apuesta a un proyecto de excelencia.