Jorge Almirón: "La presión va a ser de ganar y en un equipo grande siempre pasa"

El técnico argentino comenzará trabajos con el grupo desde mañana. | Foto: AFP

Año nuevo, ciclo nuevo en Atlético Nacional. Esta mañana partió desde Buenos Aires con rumbo a Medellín, el técnico argentino Jorge Almirón junto con su cuerpo técnico, mañana está citado todo el plantel profesional del equipo 'verdolaga' en la sede deportiva de Guarne, donde comenzarán la primera parte de la pretemporada.

Previo a tomar su vuelo, Almirón habló con TyC Sports donde tocó varios temas; el futuro de Franco Armani, su expectativa para esta temporada y algunos nombres que han sonado como refuerzos.

"Estoy muy contento por este nuevo desafío, algo diferente a lo que me imaginé, pero estoy muy entusiasmado. Tenemos una final de Copa apenas comienza el año, el 31 de enero y el 7 de febrero ante Millonarios y luego tenemos la participación en la Copa Libertadores, Nacional hace poco la ganó y este último torneo no pasó la primera fase. Debemos mejorar eso", expresó.

Sobre lo que viene en sus primeros días de trabajo en territorio colombiano, subrayó que "hay que armar un buen equipo, e ir paso a paso por los objetivos que nos planteamos. Es el equipo más grande de Colombia, las expectativas son muy grandes".

Además, destacó que "la presión va a ser de ganar y en un equipo grande siempre pasa".

Ante la posible salida de Franco Armani, Almirón declaró que "yo sabía que tenía una oferta importante de River y el manifestó que tenía necesidad de salir. Esto lo manejó más la directiva, cuando estuve en Colombia esto estaba muy adelantado. Se que hay una cláusula de rescisión, que creo que River la iba a pagar".

"Lo que me dijo el club, es que si se hace la cláusula no se puede hacer nada. Por menos de eso, no lo van a dejar salir. Me sorprendió lo de la carta, fue de alguna manera una despedida hacia el club pero no hay nada concreto todavía", agregó.

Finalmente, se refirió ante la posible llegada de jugadores como Fernando Monetti, Esteban Andrada o Iván Marcone. "Son buenos jugadores, vienen de jugar la final de la Copa Libertadores, tienen mucha jerarquía, yo los conozco y a mi me adelantarían un proceso enorme tenerlos. Pero eso no asegura que vengan. Yo los pedí, hay negociaciones, pero no hay nada concreto", concluyó.

Almirón estaría llegando con su cuerpo técnico en las horas de la tarde a la ciudad de Medellín vía Bogotá. Los demás integrantes de su grupo de trabajo son: Pablo Manusovich, Pablo Richetti como asistentes, Horacio Monti preparador de arqueros Diego Ossés como preparador físico.