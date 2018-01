Jorge Almirón: "Un equipo grande debe trabajar muy fuerte"

Foto: VAVEL

Este jueves, Atlético Nacional regresó a trabajos pensando en las múltiples competencias que deberá afrontar en el 2018. Con un nuevo cuerpo técnico encabezado por Jorge Almirón, el argentino dejó sus sensaciones de estas primeras sesiones de entrenamiento con el equipo 'verdolaga'.

"Llevo pocos días de trabajo con el grupo, primero debo conocer a los jugadores personalmente, si bien los conocía en vídeo, tenerlos día a día es diferente. El primer día (jueves) estuvieron cansados, poco a poco se está trabajando mejor. Me entusiasmó ver la dinámica con la que están trabajando. Yo espero que esto en Nacional sea normal, un equipo grande debe trabajar muy fuerte", comentó el estratega.

Almirón destacó que "acá tengo todo lo que necesito para poder trabajar, estamos muy a gusto con mi cuerpo técnico. Nos ofrecen todas las condiciones para hacer un buen trabajo".

Ante la salida de Franco Armani, Jorge evaluará tanto a Camilo Vargas como Cristian Vargas. "Justamente Camilo (Vargas) no pudo venir, está con parte médica, podría hablar por teléfono pero no lo creí prudente. Con Cristian está trabajando con nosotros, normalmente. No he tenido una charla formal, quiero verlo trabajar. Primero quiero ver sus trabajos y conocer bien su faceta profesional, para ir definiendo cosas".

Sobre los posibles refuerzos, explicó que "por ahora tengo otras prioridades, ya pasé unos nombres a los directivos y ellos están trabajando en eso. Es complicado el mercado de pases, vengo de Argentina donde están negociando jugadores con valores muy altos, entiendo lo difícil que es el mercado. Por ahí estoy pidiendo jugadores que otros clubes también está viendo".

29 jugadores tuvo Jorge Almirón en sus primeras sesiones de entrenamiento.

Además, resaltó que "yo necesito dos jugadores competitivo por puesto. Armani nunca lo tuve en consideración. Quiero un defensor más, que maneje muy bien su pierna hábil si es zurdo o derecho, un volante que maneje todo, un creativo y un delantero. No traer tantos nombres, es importante contar con un buen equipo. Ojalá se pueda avanzar en estos días cuanto antes".

Almirón fue claro en lo que quiere determinar en estos días de pretemporada. "Hasta que no tenga un plantel cerrado, no puedo definir objetivos puntuales. Todo ha sido muy reciente, apenas nos estamos conociendo. Debemos trabajar y que los refuerzos lleguen rápidamente".

El técnico también se refirió sobre Dayro Moreno y Giovanni Moreno, jugadores que están cerca de llegar. "Dayro ha sido un jugador importante para el equipo, todavía tiene contrato y yo no dudo en poder contar con él. Siempre estuvo en la conformación del equipo. Con Giovanni (Moreno) hablé con él, tuvo una charla muy cordial y lo noté muy entusiasmado en que pueda jugar con Nacional. Hay una lista de jugadores que puedan llegar, si se cae uno, llegará otro pero en el caso de ellos dos siempre estuvieron considerados. Será cuestión de tiempo para que se resuelva".

En cuanto a la lista de 25 jugadores que puede contar el equipo, destacó que "lo del número de jugadores pasa en todos los equipos, yo lo tomo como algo normal. Hay jugadores del club que los subí y los quiero conocer. Se que la lista debe ser de 25 jugadores, normalmente yo cuento con un plantel de ese número, un plantel amplio no es sano".

Sobre sus primeras impresiones en el club, precisó que "desde el primer día que llegué entendí la grandeza de este club. Espero estar a la altura de Nacional. Lo más importante es armar un buen equipo".

Ante una modificación táctica, Almirón expresó que "el tema táctico se debe adaptar a los jugadores que tenga en el equipo. En Lanús los jugadores que tuve se pudo adaptar en los movimientos que quería. Siempre los sistemas se deben emplear a las características de los jugadores".

Finalmente se refirió a la planificación de la pretemporada, donde tendrá una parte en Estados Unidos para encarar la Florida Cup. "La pretemporada me pareció bien, ya estaba todo armado. Espero contar el plantel completo lo antes posible, la planificación estuvo bien hecha", concluyó.