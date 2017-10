Michael Ortega: " Me estoy recuperando, pero no seguiré en 2018"

Michael Ortega no seguirá en 2018 con el equipo caldense. Foto: Elpais.com.co

Michael Ortega es un volante que durante su carrera ha estado ligado a las lesiones ya que en su paso por Bayern Leverkusen, Hoffenheim, Junior, Figueirense y Once Caldas; ha sufrido muchos bajones de nivel en su futbol, por estar fuera de las canchas, en especial con los dos últimos clubes mencionados, ya que sus últimos traumas y molestías físicas han sido largas, lo que ha originado su salida de los equipos.

La prensa colombiana afirmó en estos días, que el jugador había renunciado a su actual club, debido a diferentes declaraciones de periodistas, que daban por hecho su renuncia al Once Caldas, hecho que fue desmentido por Francisco Maturana en la rueda de prensa del lunes pasado, luego de la derrota de los manizaleños ante Nacional.

Palabras de Ortega

"Es cierto que las lesiones han perjudicado un poco mis objetivos, pero hago un balance positivo de mi estadía en el Once Caldas. En este semestre no he jugado en la posición que yo quería jugar. La lesión no es larga, aproximadamente en un mes podría volver a ejercer mi carrera como futbolista", declaró Ortega en entrevista concedida a El Heraldo de Barranquilla.

Foto de: El Heraldo

Y agregó que: " No renuncié, como todos dicen, pero es posible que no renueve el contrato que se vence el 31 de diciembre; por lo que considero es un periodo terminado y lo he decidido en acuerdo con mi familia, voy a analizar que puede venir en mi futuro, pero seguiré jugando hasta que Dios permita".

Es decir que, Ortega no seguirá con Once Caldas para lo que se viene en el 2018, y por eso las directivas, y si Maturana sigue en el cargo, tendrán que rearmar un nuevo onceno, que lo pueda ganar todo y mejorar la situación actual del equipo.

Ahora Michael Ortega solo piensa en su familia y en el tiempo que le queda de recuperación, y si el club blanco no pasa a las finales el volante que jugó el mundial sub 20 de Colombia en 2011, solo esperará a que el contrato finalice y escuchará ofertas para iniciar un nuevo ciclo en su trayectoria futbolística.