Oficial: Huberth Bodhert, nuevo entrenador del Once Caldas

Huberth Bodhert, nuevo entrenador del Once Caldas.

La llegada del cartagenero al Once Caldas, se convirtió en toda una novela. Tras renunciar a su último equipo, Jaguares de Córdoboba, con quien llegó a los cuartos de final de esta Liga Águila 2017-II, parecía segura su llegada al equipo Manizales, pero después apareció una oferta de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para que se hiciera cargo de la Selección Colombia Sub-20 y esto enredó un poco su arrivo al equipo caldense; aunque el DT siempre dejó claro que su prioridad era llegar al Once Caldas, "tengo propuesta formar (de la FCF), pero mi prioridad es llegar a Manizales", expresó en en días anteriores a LaPatria.com.

Finalmente Bodhert llegará a la ciudad la próxima semana para hacerse cargo del equipo, con el que deberá trabajar mucho para salir de la complicada situación actual que vive el club. Situación que no es ajena para el entrenador, quien ya vivió en carne propia lo que es pelear por no descender, salvó a Jaguares de ir a la segunda categoría y lo llevó a la ronda de 'playoffs' del actual semestre, con un juego muy vistoso y entretenido, el cual intentará implantar en el once caldense.

"Es un reto. Me gusta. Sé de la importancia de su historia y la envergadura del desafío de mantener la categoría", Bodhert hablando del Once Caldas.

El ya entrenador del Once Caldas, aclaró que sabe de la importancia del club en el país, de su historia, pero que este tipo de retos lo motivan a trabajar mejor. Manifestó que pide seis refuerzos y que espera que le cumplan con lo pide, para armar el equipo que desea.

A pesar de ser un entrenador joven, su experiencia ya es amplia y siempre con equipos comprometidos con el descenso, de hecho, su primer experiencia como técnico en propiedad, fue con Expreso Rojo, equipo de segunda división, donde dirigió 92 encuentros.

Sus otras vivencias como dirigente: Real Cartagena, en dos ocasiones, Club Llaneros y Jaguares de Córdoba. En total en su carrera, ha dirigido 453 encuentros, con un balance de 162 victorias, 128 empates y 163 derrotas. El último partido que dirigió, fue en la derrota de Jaguares por 4-1 ante Santa Fe, en los cuartos de final de esta Liga Águila.

Hace minutos, el Once Caldas hizo oficial su contratación, donde indica que el entrenador llegará la próxima semana a Manizales, para su presentación inicial y para ponerse al frente del equipo, que hoy está a cargo de Herney Duque.