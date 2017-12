Google Plus

Hubert Bodhert: "Esto no es de velocidad, es de paciencia".

El día de hoy en el museo del estadio Palogrande fue presentado a los medios de comunicación y a los hinchas el nuevo proyecto deportivo 2018, encabezado por Hubert Bodhert (DT), Luis Eduardo Montaño (AT) Y Rafael Rivera como preparador físico del conjunto 'blanco' de Manizales.

Después de una gran campaña con Jaguares de Córdoba el timonel blanco expresó en su llegada a la ciudad que: "Es un gran reto para mi carrera llegar a Manizales, espero los hinchas y todos nos unamos para sacar el proyecto adelante"

El primer entrenamiento del conjunto 'blanco' a cargo del nuevo estratega transcurrió de manera tranquila y esto fue lo que dijo sobre su primer entrenamiento a cargo del Once Caldas: "Vi un grupo bien anímicamente, con ganas de trabajar, analizaré después de está semana de entrenamientos quien sigue y quien se va". Posteriormente Bodhert expresó que el equipo estaría en trabajos hasta el próximo 15 de diciembre y entraría a pretemporada el 4 de enero de 2018.

Por otro lado Bodhert habló sobre los rumores que lo vinculaban con la selección Colombia Sub-20: "De la federación me llamaron a reunión la semana pasada, fui a escuchar su propuesta pero ya había dado mi palabra al Once Caldas".

Con respecto al tema del descenso Bodhert expresó: "Tengo experiencia en el tema del descenso pero en este momento y en el Once Caldas no debemos pensar en eso, tenemos que clasificar" dejó en claro que su intención en Manizales no es solo salvar la categoría sino también ser protagonista de la Liga Águila 2018- l.

Finalmente, sobre posibles llegadas al 'blanco blanco' expresó que: "La idea es conformar la mejor nómina posible, en Colombia hay jugadores muy buenos, necesito hombres comprometidos", el técnico no habló con nombres propios pero si dejo claro que quiere tener tres jugadores de su antiguo equipo y también deja una puerta abierta para los jugadores de las divisiones inferiores del club.