Juan Pablo Otálvaro: "Voy a seguir luchando por estar en la titular y cumplir mi sueño"

Foto: Rionegro Águilas

Tras la victoria conseguida ante Deportivo Pasto, Rionegro Águilas mostró una de sus 'joyas' de la cantera, el volante Juan Pablo Otálvaro, el antioqueño debutó ante los 'volcánicos' con gran suceso y contribuyó para que el equipo del oriente antioqueño consiguiera su tercera victoria consecutiva en la Liga Águila 2017-II.

Previo al encuentro ante Deportes Tolima, Otálvaro confía en ser nuevamente convocado, jugar y seguir aportando su talento al servicio del equipo dirigido por Diego Umaña.

"Le doy gracias a Dios por mi debut. Sigo trabajando con paciencia, con humildad, sabía que en cualquier momento se me iba a presentar la oportunidad. El 'profe' Umaña me dio la confianza y ahora depende de mi no soltarla", expresó el juvenil 'dorado'.

Sobre el ambiente dentro del equipo, remarcó que "el cuerpo técnico y mis compañeros me han dado confianza, me dicen que juegue lo mío, que siga trabajando y mejorando".

Las claves para seguir en la titular con Rionegro Águilas, para Juan David se da "con dedicación, humildad y dando todo de mi un 100% voy a seguir luchando por estar en la titular y cumplir mi sueño, mantendré la titular y ganar cada partido que es todo lo que queremos".

En cuanto a sus condiciones, "soy rápido, ágil, inteligente, tengo buena técnica,me gusta encarar, cuando tengo que marcar lo hago. Esas son mis principales virtudes", expresó.

Finalmente, analizó al Deportes Tolima, un rival que viene invicto desde hace varias jornadas. "Tolima es un equipo complicado, con jugadores muy rápidos, muy técnicos. Debemos salir a atacarlos jugar de manera inteligente, presionarlos y dejarlo todo en la cancha. Eso será clave para conseguir los tres puntos", concluyó.

Debut con victoria

En el encuentro ante Pasto, Diego Umaña convocó a Otálvaro donde jugó 81 minutos y fue clave en el triunfo de Rionegro Águilas sobre Deportivo Pasto, logrando ese debut soñado.