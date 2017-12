Previa Santa Fe vs Millonarios: El 'león' cree y quiere la remontada para ser campeón

Google Plus

Este domingo es el día definitivo. El país conocerá el nombre del campeón de la Liga Águila 2017-2 y alguno de los dos equipos tradicionales de la capital de la república, Santa Fe o Millonarios, inscribirá su nombre con letras doradas en la historia del campeonato profesional del fútbol en nuestro país. El azul tiene la ventaja parcial en la serie con el triunfo obtenido en el juego de ida por marcador de 1-0, pero, se va a encontrar con un 'león herido' que, después del flojo partido jugado el miércoles anterior, quiere resarcirse y ante su gente dar el todo por el todo para conseguir ese objetivo que todo el pueblo 'cardernal' tiene en mente: la décima estrella de la historia.

No será fácil. Enfrente está el eterno rival de patio, ese al que siempre se le quiere ganar cuando toca enfrentarlo y con el que muchas veces se soñó poder disputar una final de liga, en enfrentamiento directo; la vida nos ha premiado y ese anhelo es ahora una hermosa realidad. No importa que el 'rojo' esté abajo en la serie; cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando debe salir a flote el tradicional estilo "fritanga" de Santa Fe: Garra, corazón y huevos. Hay motivos para que la afición santafereña esté ilusionada y optimista: el equipo ha tenido unos muy buenos números a lo largo del semestre, se le han ganado dos clásicos al equipo ' azul' y este plantel tiene experiencia en enfrentar finales y ganar títulos. Acá es cuando se debe mostrar jerarquía, categoría y dejar el alma en el terreno de juego por salir campeón. El hincha, llenará el estadio y apoyará con todo el corazón para que el logro se alcance.

Lo mejor de la nómina para buscar la décima estrella

Los dirigidos por Gregorio Pérez, tienen un solo propósito: remontar la serie y quedar campeones. El estratega uruguayo, podrá contar con sus mejores hombres para ir en búsqueda del título. Salvo los casos de Carlos Henao y Leyvin Balanta, quienes sufrieron lesiones de ligamento cruzado hace varios meses y quedaron descartados para el resto del año y el de Castellanos quien se lesionó en Ibagué y no pudo estar en esta final, los demás jugadores están disponibles y seguramente el director técnico tendrá la capacidad de conformar el mejor once titular posible, que permita luchar incansablemente por dar vuelta a la serie. Eso si, sabemos que el profesor Pérez no es un hombre de muchos cambios y que ha mantenido una nómina base a la que, muy probablemente veremos en la cancha de 'El Campín'.

La más probable formación titular del equipo 'cardenal' para enfrentar a Millonarios en la vuelta de la gran final, sería con: Robinson Zapata; Víctor Giraldo, Héctor Urrego, William Tesillo, Dairon Mosquera; Juan Daniel Roa, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza; Anderson Plata, Wilson Morelo y Jhon Pajoy.

Las cosas para Santa Fe nunca han sido fáciles. Todo lo que se ha conseguido en 76 años de historia, ha sido con sufrimiento, con un máximo esfuerzo haste el final; sudando "la gota gorda" de principio a fin, pero, dejándolo todo por alcanzar la gloria, por defender con valentía, pundonor, lealtad y corazón los colores rojo y blanco. Y así los aficionados santafereños disfrutamos con una alegría indescriptible los títulos y demás logros obtenidos, porque han sido producto de un esfuerzo gigante, de un sobreponerse a las adversidades y sacar la casta y batirse con quien toque para demostrar que la garra del "león", constituye la más linda esencia santafereña que, combinada con un buen desempeño futbolístico, ha hecho de esta institución un símbolo de grandeza, trabajo, honestidad y distinción. ¡A lo Santa Fe se vive mejor!.

El domingo, Independiente Santa Fe tiene una cita con la historia. Se tiene la oportunidad de ganar por segunda ocasión un título oficial a los "azules" en enfrentamiento directo (el primero fue la Superliga en 2013). Si se logrará o no, eso no lo sabremos sino hasta despúes del partido, pero, el hincha 'albi-rojo', fiel a su costumbre, con humildad, optimismo y alegría, mantiene viva la llama de la Santa Fe, de la ilusión, de esa que aún en las circunstancias más difíciles, aparece para constituirse en un aporte fundamental. Y de cara a este partido que se avecina, será de la misma forma: un estadio lleno, con miles de almas 'cardenales' unidas en torno a un sublime objetivo. Así como los asistentes al estadio, en el resto de la ciudad, el país y el mundo, millones de santafereños recurrirán a todas sus plegarias, cábalas, rituales y demás acciones posibles para que ese anhelo que está empotrado en lo más profundo del corazón , pueda exteriorizarse y materializarse con el más emocionante, eufórico y reconfortante grito: ¡CAMPEONES!.

El árbitro del partido será Wilmar Roldán, de quien se espera que haga un buen trabajo y no tenga incidencia alguna en el resultado final. Usted podrá seguir este juego a través de VAVEL.com.