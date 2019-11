Valerosa, así como el significado de su nombre es Valentina García Pérez, una niña de retos, dedicación, autosuperación y llena de valentía. Esta pequeña soledeña de 11 años indudablemente nació para el patinaje, desde ya se consagra como una de las promesas del patinaje colombiano que seguramente vestirá de triunfos a nuestra tricolor.

Valentina empezó a montar sobre ruedas a sus nueve años, y a pesar de su corta edad ya tiene claro a dónde quiere llegar como deportista, se visualiza como campeona mundial del patinaje y con cumplir lo que dice el título de este artículo: “Valentina García, promesa del patinaje colombiano”.

Sin embargo, esta pequeña no inició colocándose los patines para competir. Ni ella, ni su familia se imaginaron que este deporte los conquistaría. Todo tiene su génesis, y el de esta historia fue un “Vamos a llevar a Valentina y a mi hija, para que bajen de peso”, expresó en aquel momento una tía de Valentina.

“Al principio no le presté mucha atención, pero al fin decidí llevarla. Ella patinaba por la cuadra con los patines que uno regularmente como todo padre les regala a los niños en navidad. Cuando la llevamos, el entrenador le vio aptitud, cualidades, y me expresó que la niña patinaba bien, pero indudablemente había que bajarla de peso, porque estaba con sobrepeso. Entonces la niña empezó el proceso” así nos narró, Manuel García, el papá de Valentina que ha estado al pie del cañón en el proceso de la patinadora.

Así mismo, nos reveló que cuando recién llegaron a la escuela de patinaje él no tenía ni idea de las implementaciones que utilizaban, “llegué con unos patines de navidad, tradicionales y las demás compañeritas ya tenían patines semiprofesionales”, al instante el entrenador le expresó que debían cambiar los patines, luego de la modificación, la niña comenzó a desarrollar más su potencial, “a los dos o tres meses empezó a bajar de peso y ya la ascendieron a otro nivel y tres meses después, la subieron al máximo nivel en las escuelitas, y ahí empezó a ganar medallitas”, expresó el señor, Manuel García.

Lo claro es que Valentina García no dio su primeras deslizadas sobre ruedas con el objetivo de llegar a nivel competitivo, sino por recreación y salud, pero Dios, la vida, el destino y el empeño que le había agregado a sus entrenamientos estaban decidiendo que su permanencia en el patinaje sería por un largo tiempo.

Proceso

En el proceso de escuelitas para luego saltar a un club, Vale tardó aproximadamente un año, con honores y objetivos alcanzados, bajó de peso, su técnica y potencial fueron ajustados sobre buenas bases y uno de los más grandes logros: consiguió ser federada. Valentina es hoy parte de la Federación Colombiana de Patinaje.

Desde entonces, compite con las ligas de todos los departamentos, y en las competencias nacionales ha sacado la casta por el departamento del Atlántico, inclusive, fuera del club ha estado en los juegos intercolegiales representando al Instituto Politécnico de Soledad, donde cursa actualmente sexto grado de bachillerato. En esos intercolegiales 2014, cosechó cuatro medallas de oro, y ahora, en junio de 2015, se realizó el mismo evento ‘supérate con el deporte’ y obtuvo tres medallas en representación de su colegio.

Actualmente, Valentina García Pérez, hace parte del Club Mario Durán del Atlántico en la categoría transición que va entre los 11 y 13 años de edad.

VAVEL Colombia fue hasta el patinodromo Rafael Naranjo Pertuz para hablar con la deportista y conocer su entrenamiento.

“Siempre comenzamos el trabajo físico a la seis (6:00 P.M.), nos ponemos los patines a las siete (7:00 P.M) y empezamos a hacer ejercicios con los patines, dirigidos por nuestro entrenador, Emilio Sánchez, todos los días de 6:00 a 8:00 de la noche”, nos contó Valentina.

Nos dejó muy claro que quiere seguir mejorando y que su meta en estos momentos se trata de una competencia que le ha gustado mucho, pero afirma no ser muy buena en ella, “quiero mejorarla, es con el cronómetro, prácticamente hago un mal tiempo y necesito mejorarlo”, declaró al respecto.

También, nos manifestó que su mayor motivación es el apoyo de su familia pero sobre todo autosuperarse, sin duda, es una niña de grandes retos que la llevarán a la cima. Además, el gusto por lo que hace es indiscutible, dice que le encantaría dedicarse 100 % al deporte, “desde hace mucho he estado practicando varios deportes, he estado en porrismo y reinados, y me ha encantado el patinaje desde el primer día que lo practiqué”.

Anécdota

Valentina decidió contarnos un suceso que nunca olvidará, ya que fue su primera competencia nacional y además, le sirvió para seguir adelante. “En mi primer nacional, en julio de 2014, cuando estábamos en la competencia de critérium, eran siete minutos de recorrido y cuando apenas llevábamos dos minutos de competencia a mí me tumbaron y dije: ya me caí, ya no voy a coger mi medalla; entonces, decidí levantarme y como fui fuerte, me levanté, llegué al grupo pero finalmente quedé de cuarta. Lo malo fue que sólo ganaban medalla las tres primeras”, afirmó, Valentina

Competencias

Valentina estuvo presente representando a su colegio, Instituto Politécnico de Soledad, en los intercolegiales 2014 realizados en el patinodromo de la ciudad de Barranquilla, “en los intercolegiales de 2014 tuve mucha ventaja y gané cuatro medallas de oro, donde competimos varios colegios de la ciudad”, expresó la dueña de las cuatro preseas.

“En Santa Marta el mes pasado (junio) no me fue muy bien pero salí destacada. El pasado cinco de julio también estuve participando en los juegos departamentales que se realizaron aquí en Barranquilla en el patinodromo Rafael Naranjo Pertuz, ahí gané, oro, plata y bronce”, señaló la pequeña campeona que conoce muy bien el sabor de la victoria.

Incluso, nos habló sobre la competencia que se aproxima, “he ido a los nacionales de Bogotá, a Cartagena y en estos momentos me estoy preparando para viajar este jueves 9 de julio a Bogotá” , así es, la pupila estará en el I Torneo Nacional Interclubes temporada 2016 programado por el calendario anual de la Federación Colombiana de Patinaje, en la modalidad de carreras, categoría transición, durante el 10 y 12 de julio de 2015, en la capital colombiana.

Su competencia más importante

“La competencia que más me ha gustado, la más importante: mi primer nacional en Santa Marta en julio de 2014, me gustó porque fue mi primer nacional, a pesar de que no gané nada, pero siempre salía destacada; ahí quedé de cuarta. En las competencias son siete destacadas y premian a las cinco primeras y yo siempre quedaba en esas siete primeras”, declaró, García.

Conoce el sabor de la derrota, pero aún más el de la victoria

La dedicación, la disciplina y la motivación, son tres características que Valentina resalta para triunfar, esas mismas que a sus 11 años pone en práctica, y que le han dado notorios resultados, puesto que, desde ya se ha colgado en su cuello 25 medallas.

Selección Colombia de Patinaje

No podía faltar la ejemplar Chechi Baena en esta entrevista, una excelente referente para la soledeña y todas las patinadoras nacionales en formación. Valentina admitió que tienen casi la misma historia de la cartagenera y que le gustaría ser como ella o hasta mucho mejor.

Otro punto claro que tiene valentina y que dice con mucha seguridad, es alcanzar un puesto en la Selección Colombia de Patinaje, representar la tricolor es un orgullo para cualquier deportista, y Valentina no es la excepción “de aquí a 10 años me visualizo en la selección Colombia de Patinaje”.

El camino es largo, la perseverancia es clave cuando se quieren alcanzar las metas. La atlanticense seguirá con los patines puestos hasta que Dios y su cuerpo se lo permita, una pequeña con corazón de campeona.

VAVEL Colombia resalta y da categoría a todos los deportes, uno de estos es el patinaje. Seguiremos pendiente a los pasos de esta deportista en formación, que con certeza será un excelente fruto del patinaje, deporte que ha dado eficaces competidores en Colombia.