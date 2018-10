Teherán hizo el trabajo pero no tuvo decisión

La segunda salida de Julio Teherán fue muy buena para sus números, pero aun así el Caballo de Olaya no pudo obtener su primera victoria en esta temporada. Teherán cubrió una ruta de 7 entradas completas, le conectaron seis imparables, le anotaron dos carreras, pero en este caso no son carreras que cuentan para su efectividad, dado que fueron producidas por un error del primera base Freddie Freeman. El cartagenero dio una base por bolas y recetó cuatro ponches en su trabajo monticular.

En la primera entrada, Dansby Swanson con un jonrón en solitario, más una carrera de Freeman impulsado por Markakis daban la ventaja a los Bravos.

Starling Marte anotó con un doblete de Josh Bell, luego el campocorto Jordy Mercer lo impulsaba con un sencillo impulsor. En la quinta y séptima entrada, con dos jonrones en solitario de Freddie Freeman el marcador se ponía 4-2 a favor de los Bravos.

Another day, another great performance from @Julio_Teheran! #ChopOn pic.twitter.com/JCFbdbbyGb

