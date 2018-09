Quintana sobresaliente ante los Reales

El lanzador José Quintana, estuvo intratable este martes ante los Reales de Kansas City. En ocho entradas, mantuvo a raya a los Reales, quienes le conectaron sólo cuatro sencillos, mientras que, las Medias Blancas respondieron con seis carreras para blanquear a la novena de Kansas City.

El zurdo colombiano (2-4) dió dos boletos gratis, recetó siete ponches y únicamente permitió que un corredor avanzará hasta la intermedia. Tras un comienzo con cuatro derrotas al hilo, Quintana obtiene su segunda victoria consecutiva. En total, en seis juegos mantiene una efectividad de 4.10 carreras limpias y 37 ponches en 37.1 entradas.

Sobre el final del encuentro, Quintana manifestó: "Trate de atacar la zona temprano, tirar más strikes. Ponerme adelante en la cuenta frente a los bateadores. Tire bien y domine las esquinas".

Desde el pasado 24 de julio, Quintana no salía de un juego sin carreras, mientras que, no recibía cantidad igual o menor a cuatro sencillos desde el 10 de agosto ante el mismo rival de este martes. Por último, Quintana no tenía una apertura exitosa de ocho entradas desde el pasado 13 de septiembre ante los Indios de Cleveland.

Las Medias Blancas de Chicago con 14 victorias y 11 derrotas lidera la división central de la Liga Americana. A su vez, mantiene una racha de 7-3 en los últimos 10 partidos.

Por las Medias Blancas, los venezolanos Sánchez de 4-3 con una anotada y una producida. El cubano José Abreu de 5-1 con una anotada. El puertorriqueño Soto de 3-2 con una anotada y dos impulsadas. Los dominicanos Willy García de 4-0 con una remolcada, Leury García de 4-0 con una producida.

Por los Reales, los venezolanos Salvador Pérez de 4-0, Alcides Escobar de 3-1. El dominicano Jorge Bonifacio de 3-0. El nicaragüense Cheslor Cuthbert de 3-0. El boricua Christian Colón de 3-1.

