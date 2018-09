Teherán y Quintana, con poca efectividad en la temporada

A pocos días de terminar el segundo mes de la temporada de grandes ligas, la suerte no le ha sonreido a los lanzadores colombianos Julio Teherán y José Quintana. Ambos como lanzadores principales de los Bravos y las Medias Blancas, no han respondido con seguridad desde el montículo y lo que ha impedido que sus equipos no esten mejor posicionados en sus respectivas divisiones.

Teherán sin respaldo en Atlanta

Por los lados del Este de la Liga Nacional, Bravos son segundos en su división, pero con 8 juegos diferencia sobre el primero, los Nacionales de Washington. El pasado miércoles, Teherán subio al montículo lanzo durante seis entradas, permitió tres carreras y dejo el partido con ventaja, pero los relevos no respondieron y terminaron cayendo en diez entradas por diez carreras a cinco.

Teherán en la temporada, ha logrado 3 victorias frente a 4 derrotas, tiene una efectividad de 4.88 carreras limpias y ha recetado 42 ponches en diez aperturas.

Quintana despega en Chicago

Por otro lado, el zurdo José Quintana no ha podido refrendar la confianza que depositaron en él, al darle la oportunidad de ser el lanzador principal de la organización.

Quintana, no ha estado fino en los momentos claves de los partidos, eso se reflejo el pasado miércoles cuando tras tres entradas solidas, no puede consolidar su actuación en la quinta entrada y recibió un rally de seis carreras para recibir su sexta derrota de la temporada en diez aperturas.

El zurdo colombiano ha sido durante castigado en la temporada, le batean en promedio 5.6 imparables y le anotan 3.4 carreras por partido. Su efectividad de 4.82 es parcialmente su marca más alta para una temporada. Las proyecciones de la temporada le dan un promedio superior a 4.0 carreras limpias por partido, algo que nunca le ha ocurrido hasta el momento en su carrera.