No está muerto quien pelea: Nairo fue segundo en la etapa 13 y revive en el Tour de Francia

Terminó otra etapa emocionante en el Tour de Francia 2017. Muchas sorpresas se han presentado en la jornada de hoy, incluyendo a Nairo Quintana, que contra todo pronóstico terminó segundo en una etapa muy difícil, y le descontó varios segundos a los líderes, reviviendo en la competencia a falta de una semana, con más etapas de montaña en ella.

El francés Warren Barguil se quedó con la etapa, que se corrió en el marco de la celebración del día de la revolución francesa, y de hecho, es el quinto corredor de esta nacionalidad, que gana una etapa que se corre un 14 de julio. Barguil se había quedado con las ganas de celebrar una victoria de etapa días atras, cuando el Photo Finish le dio la victoria al colombiano Rigoberto Urán, y hoy logró desquitarse en un final apretado junto a Nairo Quintana (2°), Alberto Contador (3°) y Mikel Landa (4°).

Precisamente, estos cuatro dieron el zarpazo en el kilómetro 20, escapándose de los favoritos y manteniendo un ritmo que les permitió sacarles hasta dos minutos de diferencia. Fueron los españoles Landa y Contador quienes se fueron como balas, dejando a Nairo en compañía de Barguil y Michał Kwiatkowski, que se fundió y no pudo seguirles el ritmo.

Como el Áve Fenix, Nairo alcanzó junto a Barguil, a los dos españoles (Landa y Contador) en el ascenso al Puerto Mur de Péguère, y a falta de 26 kilómetros desataron una escapada en el descenso que obligó al grupo de los favoritos acelerara su paso para no perder más tiempo. En ese grupo, Urán atacó y sacó una ventaja que se creía que era grande, pero en "menos de lo que canta un gallo", fue alcanzado por el resto. Froom y Aru no se hicieron daño, por lo que no se sacaron diferencia. En el embalaje final, Barguil se apoderó del primer lugar en la última curva y se quedó con la victoria en una etapa corta, pero movida y emocionante.

Resultados de la etapa de hoy:

Posición Corredor / Equipo Tiempo Bonificación 1 Warren Barguil (FRA) - Team Sumweb 2h 36m 29s 10s 2 Nairo Quintana (COL) - Movistar MT 6s 3 Alberto Contador (ESP) - Trek Segafredo MT 4s 4 Mikel Landa (ESP) - SKY +2s 5 Simon Yates (GBR) - Orica Scott +1m 39s 6 Daniel Martin (ITA) - Quick-Step Floors +1m 39s 7 Michał Kwiatkowski (POL) - SKY +1m 48s 8 Christopher Froome (GBR) - SKY +1m 48s 9 Fabio Aru (ITA) - Astana +1m 48s 10 Rigoberto Urán (COL) - Cannondale +1m 48s

Así está la clasificación general:

Posición Corredor / Equipo Tiempo 1 Fabio Aru (ITA) - Astana 55h 30m 6s 2 Christopher Froome (GBR) - SKY +6s 3 Romain Bardet (FRA) - AG2R La Mondiale +25s 4 Rigoberto Urán (COL) - Cannondale +35s 5 Mikel Landa (ESP) - SKY +1m 9s 6 Daniel Martin (ITA) - Quick-Step Floors +1m 32s 7 Simon Yates (GBR) - Orica Scott +2m 4s 8 Nairo Quintana (COL) - Movistar +2m 7s 9 Louis Meintjes (RSA) - UAE Team Emirates +4m 51s 10 Alberto Contador (ESP) - Trek Segafredo +5m 22s

En la etapa de mañana no se esperan grandes cambios, pero en el cliclismo no hay nada escrito. En un recorrido de 181,5km, la etapa de mañana se correrá entre las localidades de Blagnac y Rodez, con dos premios de montaña de tercera categoría.