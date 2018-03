Definidos los primeros clasificados a cuartos de final en el noveno día del Festival Pony Fútbol 2018

Poco a poco vamos llegando al final de este apasionante Festival de Festivales 2018, en el Pony Fútbol masculino se jugaron cuatro partidos de octavos de final, de los cuales dos se definieron por penales.

Mientras que en femenino, Santa Fe y San Simón avanzaron a los cuartos de final tras empatar ante Sibundoy y vencer a Santa Rosa de Osos respectivamente. Los cuartos de final se jugarán para las niñas entre este martes 16 y el miércoles 17 de enero.

En la mañana, Quinta Oriental de Cúcuta consiguió su paso a cuartos tras empatar sin goles con Montenegro Quindío e imponerse en la definición por penales 2-0, serie en la que los cuyabros fallaron los cuatro cobros que ejecutaron, mientras que los motilones fallaron uno y acertaron dos de los tres que cobraron.

El tercer partido de día, Tres Avesmarías de Barranquilla avanzaron a los cuartos de final tras vencer 2-0 al Barrio San Fernando de Cartagena, los goles 'ñeros' fueron de Joshua David Acosta, Miguel Ángel Longreira.

En la tarde, el gran equipo envigadeño dio cuenta de El Bagre y lo liquidó 3-1, los goles del 'naranja' fueron de Samuel Torres por duplicado y Nicolás Herazo. Por los del Bagre descontaron Isaac Navarro.

El quinto partido del día fue entre Santa Rosa de Osos y San Simón de Ibagué, las tolimenses se impusieron por 3-0 con goles de Astrid Biviana Malagón en dos ocasiones y Karol Dayanna Arévalo.

Finalmente, el equipo Santa Mónica Campo Alegre el que obtuvo la clasificación al empatar 1-1 ante Juan Pablo II y en la definición acertar tres cobros, mientras que sus rivales fallaron tres de los cuatro que ejecutaron.

Mañana continúan los octavos de final masculino y comenzarán los cuartos de final femenino.

La Aurora vs Rionegro IMER, Inder Medellín vs Sucre El Pilar Girardot, Los Alcázares vs Chía y El equipo del Pueblo vs Deportivo Cali son los duelos masculinos.

Mientras que Antonio Nariño ante Bloques de Limonar de Cali e Inder Medellín vs Taganga son los cruces femeninos en los cuartos de final.