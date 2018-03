Dos semifinalistas y cuatro equipos en cuartos de final, el balance en la undécima jornada del Festival Pony Fútbol 2018

Aumentan las emociones en el Festival Pony Fútbol 2018. 15 goles se marcaron en seis partidos, cuatro por los octavos de final masculino y dos en los cuartos de final femenino.

Quedaron definidas las llaves que mañana, desde las 9:10 a.m., disputarán los cuartos de final del Pony Fútbol. Con sus triunfos de hoy, Imer Rionegro, Barrio Los Alcázares, Inder Medellín y Deportivo Cali, se unen a Quinta Oriental de Cúcuta, Tres Avemarías de Barranquilla, Municipio de Envigado y Santa Mónica Campo Alegre, para disputar, mañana miércoles, los cuatro tiquetes disponibles para la semifinal en la rama masculina.

En femenino, con sus victorias de esta jornada ante Barrio Ciudad Modelo de Cali y Taganga Santa Marta, respectivamente, avanzan a las semifinales programadas para el próximo viernes 19 de enero, los equipos de Antonio Nariño, que se enfrentará al ganador de mañana miércoles en el juego entre Dosquebradas Risaralda y Urbanización San Simón Ibagué, e Inder Medellín, que se medirá al ganador entre Independiente Santa Fe y Girón Santander.

El día arrancó con la victoria de Imer Rionegro 2-0 sobre el Barrio La Aurora, los goles fueron de Alejandro Serna y Julián Castaño.

Más adelante, Antonio Nariño mostró su favoritismo en las damas al imponerse por la mínima ante Barrio Ciudad Modelo de Cali, el gol fue de Sandy Moreno. De esta manera el equipo sub 12 de Formas Íntimas se instaló en semifinales.

Al medio día, Inder Medellín derrotó 3-1 a Suce El Pilar de Girardot y se instaló en los cuartos de final. Por el equipo amarillo marcaron Pablo Hoyos en dos ocasiones y Juan José Palacio, mientras que Iván Urquijo descontó para los cundinamarqueses.

A segunda hora, el Barrio Los Alcázares venció por la mínima al Municipio de Chía, el gol de los antioqueños fue de Mateo Hernández.

El tercer partido de la tarde fue entre Inder Medellín femenino y Barrio Taganga de Santa Marta, las medellinenses golearon 5-0 y marcaron Evelyn Gómez, Daniela Tuberquia y Mayerly Úsuga en dos ocasiones. De esta manera, el Inder instaló a su equipo femenino en semifinales.

Finalmente, Deportivo Cali se impuso 2-0 al Equipo del Pueblo y avanzó a cuartos de final, los goles fueron de Carlos Andrés Palacios y Jean Carlos Chalá.

Mañana continuarán los cuartos de final con los siguientes partidos:



09:10 a.m. B. Quinta Oriental Cúcuta vs B. Tres Avemarías Barranquilla – Llave A Masculino

10:40 a.m. M. Girón Santander vs Independiente Santa Fe - Llave 4 Femenino

12:00 p.m. Municipio de Envigado vs Santa Mónica Campo Alegre – Llave B Masculino

02:15 p.m. Imer Rionegro vs Inder Medellín – Llave C Masculino

03:35 p.m. Dosquebradas Risaralda vs U. San Simón Ibagué – Llave 3 Femenino

05:00 p.m. B. Alcázares vs Deportivo Cali – Llave D Masculino.

Recordemos que el jueves será un partido de exhibición entre un combinado de Colombia ante su similar de Ecuador. En el equipo nacional será dirigido por Luis Fernando Montoya.