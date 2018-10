Galán nivela la serie en la Arenosa

En el recién inaugurado Parque de Raquetas de la ciudad de Barranquilla, se vivió el primer día de la serie de Copa Davis entre el local, Colombia y el visitante, Brasil.

Para este viernes el sorteo deparó el enfrentamiento de sencillos, con Thiago Monteiro abriendo a primera hora frente a Santiago Giraldo y para el cierre de la jornada Guilherme Clezar frente a Daniel Elahi Galán.

Giraldo no pudo en su vuelta a la Davis

El risaraldense Santiago Giraldo no pudo refrendar con un triunfo su retorno a la Copa Davis, su rival Thiago Monteiro fue superior de principio a fin y gano el partido con extrema facilidad. Giraldo no tuvo una buena tarde, no tuvo juego y eso mermó su confianza. El resultado final de 6-1 y 6-2 fue una clara muestra del contundente triunfo de Monteiro.

En el juego, Monteiro gano 61 puntos frente a los 36 que obtuvo Giraldo. El brasilero no concedió chances de quiebre y ganó el 80% de las chances que le dió Giraldo. El nacido en Fortaleza llego a su cuarto triunfo en ocho partidos de sencillos jugados en la Copa Davis.

Galán salvó la tarde para Colombia

En el partido de fondo, la raqueta número uno del país, Daniel Elahi Galán tenía la responsabilidad de dejar viva la serie para los cafeteros y sumando a ello era el estreno de Galán en la Copa Davis como local.

Como paso en la serie ante Barbados, la carga no le pesó y Galán saco avante su partido. En la primera manga, sufrió un reves al caer por 6-3 con quiebres seguidos en contra. En la restantes mangas, conectó su tenis y su cabeza superando por 6-2 y 6-1 a Clezar.

Galán gano el 63% de los puntos disputados con su primer servicio y el 43% de los puntos con su segundo servicio. Sumado a ello, tuvo 8 saques directos y no produjo dobles faltas. Con la serie igualada, este sábado será clave el partido de dobles, la pareja Cabal- Farah tiene la responsabilidad de darle la victoria a Colombia.