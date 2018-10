Giro de Italia 2018: Simon Yates gana la etapa 15 y Miguel Ángel López cruzó segundo

Culminó la segunda semana del Giro de Italia 2018. El británico Simon Yates del equipo Mitchelton-Scott se adjudicó la etapa 15 y sacó más ventaja ante su inmediato perseguidor en la general, Tom Dumoulin, que llegó en el grupo perseguidor cruzando tercero a 41 segundos, junto al colombiano Miguel Ángel López que pasó segundo, el italiano Domenico Pozzovivo (4°), el ecuatoriano Richar Carpaz (5°) y el francés Thibaut Pinot (6°).

Fue una etapa con mucha dificultad montañosa, no se esperaba menos antes de la jornada de descanso. Los favoritos (a excepción de Fabio Aru) mantuvieron codeándose para no perder de vista el objetivo de ganar la etapa, pero en el último puerto, Yates dio otra exhibición y se escapó para llegar en solitario a la meta. Su compatriota Chris Froome (Sky) volvió a demostrar que no está en su mejor forma física y perdió tiempo frente a él (1:32), luego de su victoria de ayer en el Zoncolán.

Yates es líder de la general, mientras que Dumoulin está a 2 minutos y 11 segundos, poniéndole emoción a la competencia, dado que el martes será la segunda contrarreloj individual, en donde el holandés es completamente experto.

Así quedó el Top 10 de la etapa 6

Posición Corredor / Equipo Tiempo Bonificación 1 Simon Yates (GBR) – Mitchelton-Scott 04h 37m 56s 10s 2 Miguel Ángel López (COL) – Astana +41s 6s 3 Tom Dumoulin (HOL) – Team Sunweb +41s 4s 4 Domenico Pozzovivo (ITA) – Bahrain-Merida +41s 5 Richard Carpaz (ECU) – Movistar +41s 6 Thibaut Pinot (FRA) – Groupama-FDJ +41s 7 Alexandre Geniez (FRA) – AG2R La Mondiale +01m 20s 8 Davide Formolo (ITA) – Bora-Hansgrohe +01m 20s 9 Pello Bilbao (ESP) – Astana +01m 20s 10 Sam Oomen (HOL) – Team Sunweb +01m 20s

Así está la clasificación general tras la etapa 6