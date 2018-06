Triplete de victorias, día glorioso para el ciclismo colombiano

Google Plus

Fue un día redondo para el ciclismo colombiano, Nairo Quintana ganó la séptima etapa de la Vuelta de Suiza; Rigoberto Urán se impuso en la tercera etapa y es líder del Tour de Eslovenia y Cristian Muñoz logró triunfo en Giro de Italia sub-23.

Quintana atacó faltando 26 kilómetros a la llegada, resistió a pesar de la persecusión del pelotón y escapó para lograr la victoria. El recorrido fue de 170 kilómetros, entre las localidades de Eschenbach/Atzmännig y Arosa. Esta fue la primera victoria del año para el boyacense que ascendió al segundo lugar de la carrera.

De esta manera, Nairo quedó a 17 segundos del líder Richie Porte. La etapa 8 será un recorrido llano en Bellinzona con 120 kilómetros de recorrido y la clasificación general se definirá el próximo domingo con un contrarreloj de 34 kilómetros.

En declaraciones a los medios, Quintana mostró su felicidad y tranquilidad al lograr este triunfo. "He venido a preparar el Tour, la verdad que me he preparado muy bien, quería hacer hoy un gran test", afirmó el colombiano.

Por otro lado, Rigoberto Urán consiguió el tiunfo en Eslovenia con un recorrido de 175.7 kilómetros, con un tiempo de 4 horas y 56 segundos. En la jornada el antioqueño se impuso a los pedalistas Daryl Impey, que fue segundo; Primoz Roglic, que llegó tercero y Rafal Majka que concluyó cuarto.

'Rigo' es líder en la clasificación general; competición que el ciclista colombiano eligió como escenario de preparación para el Tour de Francia. Urán se mantuvo en el grupo principal y en los últimos 100 metros atacó.

De igual manera, Cristian Muñoz ganó la octava etapa de Tour de Francia sub 23. Tras él, quedó otro colombiano, Einer Rubio. La jornada se llevó a cabo entre Levico Terme y Asiago sobre 157.4 kilómetros, con un ascenso al Monte Grappa, en donde los cafeteros mostraron su mejor versión. Además, el colombiano Alejandro Osorio retornó al liderato en esta etapa.

En los próximos días se seguirán llevando a cabo las diferentes competiciones, en donde los colombianos buscan seguir brillando por sus buenos resultados.