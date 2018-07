Tour de Francia 2018, etapa 4: Fernando Gaviria suma su segunda victoria

Google Plus

Una nueva etapa de la edición 105 del Tour de Francia se ha disputado. El colombiano Fernando Gaviria del Team Quick-Step Floors se quedó con la cuarta jornada en un apretado sprint, llegando así a su segunda victoria de etapa en este Tour de Francia. En la eterna recta de meta de Sarzeau, el antioqueño sacó una pequeña diferencia al eslovaco Peter Sagan (Bora - Hansgrohe) y André Greipel (Lotto - Soudal) en un embalaje que tuvo lugar en el último kilómetro, cuando el pelotón apenas podía interceptar a los cuatro pedalistas que formaron la escapada del día.

En términos generales fue una etapa tranquila, pero cuando se aproximaba la zona para bonificar puntos, aproximadamente a 45 kilómetros de meta, sucedió una caída que no dejó ningún ciclista lesionado, pero que le cortó el ritmo al pelotón que iba en busca de cazar a los fugados. A falta de 5 kilómetros sucedió otra caída, pero esta vez si hubo un afectado de consideración. El francés Axel Domont del AG2R La Mondiale no pudo recuperarse, así que Romain Bardet pierde a uno de sus gregarios. Rigoberto Urán también estuvo involucrado en el percance, pero logró conectar finalmente con el pelotón, por lo que no perdió tiempo y conserva su lugar en el top 10 de la general.

No hubo cambios significativos en las diferentes clasificaciones. Greg van Avermaet (BMC Racing Team) mantiene el maillot amarillo del líder; Sagan el verde de los puntos; Dion Smith (Wanty - Groupe Gobert), el de puntos rojos de la montaña y Søren Kragh Andersen el blanco, de los jóvenes, que tiene al colombiano Egan Bernal como su inmediato perseguidor.

Resultados de la etapa 4

Clasificación general tras la etapa 4

Próxma etapa

Llegan las primeras partes montañosas del Tour de Francia 2018. Este miércoles, el pelotón saldrá desde Lorient hasta llegar a Quimper en un recorrido de 204,5 kilómetros. Primero habrá un sprint intermedio en Roudouallec, y luego seguirán cinco puertos de montaña, siendo los dos primeros de cuarta categoría. Los otros tres serán de tercera categoría, estando el último situado a un poco más de 20 kilómetros de la meta. Por último, a falta de 12 kilómetros, los pedalistas buscarán puntos de bonificación en el Cóte de la chapelle de la Lorette. La llegada será en ascenso pero a una dificultad muy baja.