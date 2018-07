Tour de Francia 2018, etapa 5: Peter Sagan vence y se saca el clavo del día anterior

Google Plus

Este miércoles 11 de agosto de se llevó a cabo una nueva jornada de la edición 105 del Tour de Francia. Peter sagan del Bora-Hansgrohe se quedó con la quinta etapa, que estuvo trazada a 204,5 kilómetros de distancia, partiendo desde Lorient para llegar a Quimper. En un final cerrado luego de haber pasado 5 puertos de montaña, el eslovaco se impuso al final sobre el italiano Sonny Colbrelli del Bahrain-Mérida y al belga Philippe Gilbert del Quick-Step y logró su sexta victoria en etapas de repecho. Algunos pedalistas como Michał Kwiatkowski, Egan Bernal, Gilbert y el maillot amarillo, Greg van Avermaet, dieron avisos de intentar ir a por la victoria pero en los últimos 200 metros, fue Sagan quien sacó más fuerzas para quedarse con el primer puesto.

En cuanto a los colombianos, Egan Bernal (SKY) y Nairo Quintana (Movistar) fueron los mejores clasificados del día, llegando 16° y 17° respectivamente. Rigoberto Urán (Education First Drapac) cruzó la meta en el vigésimo sexto lugar y Darwin Atapuma quedó en la casilla 71.

En la clasificación general no hubo muchos cambios. Van Avermaet seguirá siendo el portador de la camiseta del líder y ahora le sacó dos segundos a su compañero de equipo, el estadounidense Tejay Van Garderen. Gilbert bonificó pero no lo suficiente para despojar del liderato a su compatriota. Rigoberto Urán subió a la novena casilla aunque perdió dos segundos con el líder. El cambio más notorio en el top 10 es la salida del australiano Michael Matthews (Sunweb) quién hoy abandonó la competencia luego de haberse enfermado, lo que imposibilitó tomar la partida, al igual que el belga Tiesj Benoot (Lotto Soudal), que explicó que no estaba en condiciones de seguir en el Tour tras una caída sufrida ayer. Otro que abandonó hoy fue el croata Robert Kišerlovski (Katusha Alpecin), que sufrió una dura caída apenas corridos 6 kilómetros.

Top 10 de la etapa 5

Top 10 de la clasificación general tras la etapa 5

Abandonos

Próxima etapa

Para este jueves, los corredores partirán desde la ciudad de Brest y cruzarán dos puertos de montaña: uno de tercera categoría (Km 44), el Côte de Ploudiry con una distancia de 1,5 kilómetros a una pendiente de 7%, y uno de cuarta categoría (Km 68,5), el Côte de Roc'h Trévézel que dura 2,5 kilómetros a 3,5% de elevación. Seguirán en terreno llano, cruzando el sprint intermedio (Plougurnével) en el kilómetro 135, antes de cruzar un nuevo puerto de tercera categoría en el kilómetro 165: el 1er passage sur la ligne d'arrivée, que tiene 2 kilómetros de distancia a una pendiente de 6,9%. En el kilómetro 168 estará la zona de bonificación, y la carrera terminará en un ascenso a otro pouerto de tercera categoría para llegar a la meta, situada en el Mûr-de-Bretagne.