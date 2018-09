Llega la sexta fecha de la Liga Argos Futsal 2018-II

Hoy viernes 21 de septiembre inicia una nueva fecha del segundo semestre en la Liga Argos Futsal 2018. El torneo avanza con mucha rapidez y en cuestión de poco tiempo llegará a la instancia de los play-offs para decidir al otro campeón del año. Fortaleza expone una vez más su invicto y su liderato en el grupo A, mientras que Alianza Platanera buscará mantener el rumbo ganador para sostenerse como líder del grupo B.

Según los horarios establecidos por la Federación Colombiana de Fútbol, se jugarán tres partidos hoy por el grupo B. El primero de ellos será entre Corporación Cúcuta Niza y Leones de Itagüí, en el Coliseo de la Universidad Francisco de Paula Santander a partir de las 3:00 p.m., mientras que en la noche, el campeón Alianza Platanera recibirá a Real Bucaramanga en el Coliseo Tulio Ospina de Bello y Futsal Rionegro al Atlético Dorada en el Coliseo El Cielo, ambos encuentros a las 7:00 p.m.; mañana, Real Antioquia recibe al Club Deportivo Utrahuilca también en el Tulio Ospina a partir de las 8:00 p.m. y el domingo habrá duelo costeño entre Inter Cartagena e Independiente Barranquilla a partir de las 2:30 p.m. en el Coliseo Northon Madrid de la ciudad de Cartagena.

Por el grupo A, todos los partidos se jugarán el sábado, iniciando con el enfrentamiento entre Fortaleza y Real Cundinamarca en el Coliseo Palacio de los Deportes de la ciudad de Bogotá, que además contará con la transmisión televisiva del canal WIN Sports a las 10:00 a.m.; más tarde Lanús de Tocancipá recibe al Deportivo Meta en el Coliseo Municipal de Tocancipá y el Club D'Martin hará lo propio ante Leones De Nariño en el Coliseo cubierto de Madrid, ambos encuentros a las 6:00 p.m.; mientras que los últimos dos enfrentamientos, Deportivo Sanpas vs Tolima Syscafé en el Coliseo IRDET de Tunja y Saeta vs Deportivo Lyon en el Coliseo Palacio de los Deportes de Bogotá, serán a las 7:00 p.m. para dar cierre a la sexta fecha.

Recordamos cómo quedaron las posiciones en ambos grupos tras la fecha 5: