Las cuentas que hacen los equipos en la Liga Argos Futsal para clasificar

Llega una nueva fecha de la Liga Argos Futsal. Este fin de semana se jugarán los partidos correspondientes a la última jornada de la fase de grupos del segundo semestre, que tiene aún por definir los últimos cuatro clasificados a los play-offs finales. En el grupo A, todavía quedan tres cupos para cuatro equipos, mientras que en el B, solo hay uno para tres equipos. ¿Qué cuentas hacen para clasificar? A continuación se las dejamos.

Grupo A

Fortaleza: el conjunto bogotano tiene 17 puntos y es quien tiene las mejores chances para ser otro de los clasificados. Con una victoria se reafirmaría en el segundo puesto, aunque con un empate también aseguraría su paso a la siguiente instancia. Si pierde, deberá esperar que Saeta o Real Cundinamarca no sumen de a tres y lo superen en la diferencia de gol.

Deportivo Lyon: los caleños llegan a esta fecha con 15 puntos y +21 en la diferencia de gol. Si ganan estarán en la siguiente fase con tranquilidad, pero si empata o pierde, tendrá que esperar que Saeta o Real Cundinamarca no ganen sus partidos.

Saeta Bogotá: el cuadro bogotano tiene los mismos 15 puntos de Lyon, pero la diferencia de gol apenas es de +1. Si gana, asegura su puesto en los play-offs, pero si empata o pierde, debe esperar que a Real Cundinamarca.

Real Cundinamarca: los cundinamarqueses llegan a esta última fecha con 14 puntos. Ganando, tendría que esperar que haya un perdedor en el juego entre Fortaleza y Lyon y mirar la diferencia de gol, o que Saeta no gane su partido. Si empata, necesitaría una derrota de Lyon por diferencia de 23 goles, o la derrota de Saeta para superarlo en la diferencia de gol. Si pierde se queda sin posibilidades.

Grupo B

Atlético Dorada: el conjunto de La Dorada, llega a esta fecha con 13 puntos y una diferencia de -3. Si gana su partido asegura su puesto en los play-offs, pero si empata o pierde, debe esperar que tanto Rionegro como Leones de Itagüí tengan el mismo resultado.

Rionegro Futsal: los del oriente antioqueño tienen 12 puntos y una diferencia de gol de +5. Si gana, debe esperar que Atlético Dorada no gane, al igual que Leones de Itagüí, y que si este último también gana, no lo haga por una mejor diferencia. Si empata, necesitará una derrota de Atlético Dorada y que Leones no gane y si pierde se quedará sin chances.



Leones de Itagüí: el equipo itagüiseño llega con los mismos 12 puntos de Rionegro Futsal, pero con la diferencia de gol en -3, así que si gana, debe esperar que Atlético Dorada no gane, al igual que Rionegro, y que si este último también gana, sea por una menor diferencia. Si empata, necesitará una derrota de Atlético Dorada y que Rionegro no gane y si pierde se quedará sin chances.

Así se jugará la novena fecha de la Liga Argos Futsal 2018-II

