Resumen de la temporada LCBP 2019-2020

La LCBP ya definió sus semifinalistas, habrá clásicos regionales en estas series. Por un lado, el líder del campeonato, Toros de Sincelejo recibe a Vaqueros de Montería, quienes ocuparon el cuarto lugar del campeonato.
En la otra llave, habrá duelo de equipos barranquilleros: Caimanes y Gigantes chocan en el estadio Édgar Rentería, ambas divisas definen el segundo finalista de la LCBP.
En cuanto a los numeritos de la presente temporada, la LCBP dio a conocer las estadísticas finales tanto a la ofensiva como a la defensiva.
ESTADÍSTICAS AL BATE
Promedio Bateo
1. VASQUEZ ANDY, GIGANTES..... .360
2. PEREZ ARVICENT, VAQUEROS... .339
3. CABRERA ROBINSON, TOROS.... .317
4. ACUÑA FRANCISCO, CAIMANES.. .305
5. RETHERFORD C.J, TOROS...... .303
Promedio Slugging
1. CABRERA ROBINSON, TOROS.... .508
2. VASQUEZ ANDY, GIGANTES..... .426
3. FLETE BRAYAN, GIGANTES..... .424
4. RETHERFORD C.J, TOROS...... .423
5. POMARES DERWIN, TOROS...... .419
Promedio con hombre en base
1. FLETE BRAYAN, GIGANTES..... .445
2. JIMENEZ JORGE, LEONES...... .437
3. ROMERO DEBISON, LEONES..... .423
4. VASQUEZ ANDY, GIGANTES..... .422
5. CABRERA ROBINSON, TOROS.... .415
Carreras anotadas
1. JOSEPH MANUEL, TOROS....... 23
CABRERA ROBINSON, TOROS.... 23
3. SALCEDO ERIK, GIGANTES..... 22
4. POMARES DERWIN, TOROS...... 21
FLETE BRAYAN, GIGANTES..... 21
Hits
1. VASQUEZ ANDY, GIGANTES..... 49
2. RETHERFORD C.J, TOROS...... 43
3. TRINFEL CARLOS, CAIMANES... 40
CIRIACO AUDY, CAIMANES..... 40
CABRERA ROBINSON, TOROS.... 40
Carreras impulsadas
1. JOSEPH MANUEL, TOROS....... 24
2. RETHERFORD C.J, TOROS...... 22
3. CABRERA ROBINSON, TOROS.... 19
4. CIRIACO AUDY, CAIMANES..... 17
Dobles
1. DIAZ JORDAN, LEONES........ 10
JOSEPH MANUEL, TOROS....... 10
3. CIRIACO AUDY, CAIMANES..... 9
ROMERO DEBISON, LEONES..... 9
5. RETHERFORD C.J, TOROS...... 8
Triples
1. WILSON IZZY, VAQUEROS...... 3
CABRERA ROBINSON, TOROS.... 3
Home runs
1. CASTILLO ALI, VAQUEROS..... 4
MARCELINO RAMON, LEONES.... 4
CABRERA ROBINSON, TOROS.... 4
Total bases
1. CABRERA ROBINSON, TOROS.... 64
2. RETHERFORD C.J, TOROS...... 60
3. VASQUEZ ANDY, GIGANTES..... 58
4. CIRIACO AUDY, CAIMANES..... 52
5. TRIUNFEL CARLOS, CAIMANES... 51
Bases por bolas
1. FLETE BRAYAN, GIGANTES..... 35
2. JIMENEZ JORGE, LEONES...... 25
3. ROMERO DEBISON, LEONES..... 22
4. VELLOJIN DANIEL, GIGANTES.. 20
5. JOSEPH MANUEL, TOROS....... 19
Hit by pitch
1. CABRERA ROBINSON, TOROS.... 7
2. ACUÑA FRANCISCO, CAIMANES.. 6
Toque de sacrificio
1. ROMERO RAFAEL, LEONES...... 3
SALCEDO ERIK, GIGANTES..... 3
Elevado de Sacrificio
1. VELLOJIN DANIEL, GIGANTES.. 3
ROMERO DEBISON, LEONES..... 3
Bases robadas
1. VASQUEZ ANDY, GIGANTES..... 12
2. POMARES DERWIN, TOROS...... 11
ACUÑA FRANCISCO, CAIMANES.. 11
SALCEDO ERIK, GIGANTES..... 11
5. PEREZ BRALLAN, TOROS....... 7
Apariciones en el plato
1. JOSEPH MANUEL, TOROS....... 161
2. RETHERFORD C.J, TOROS...... 156
3. FLETE BRAYAN, GIGANTES..... 155
TRIUNFEL CARLOS, CAIMANES... 155
VASQUEZ ANDY, GIGANTES..... 155
Oportunidades al bate
1. TRIUNFEL CARLOS, CAIMANES... 142
RETHERFORD C.J, TOROS...... 142
3. JOSEPH MANUEL, TOROS....... 139
CIRIACO AUDY, CAIMANES..... 139
5. VASQUEZ ANDY, GIGANTES..... 136
Intentos de robos
1. VASQUEZ ANDY, GIGANTES..... 13
2. SALCEDO ERIK, GIGANTES..... 12
3. POMARES DERWIN, TOROS...... 11
ACUÑA FRANCISCO, CAIMANES.. 11
Ponches
1. FLETE BRAYAN, GIGANTES..... 34
2. RETHERFORD C.J, TOROS...... 33
MARRIAGA JESUS, LEONES..... 33
4. BUELVAS BRAYAN, VAQUEROS... 30
Capturas en intento de robos
1. JOSEPH MANUEL, TOROS....... 4
Roletazo para doble plays
1. VILLALOBOS ALEJAND, LEONES. 7
ESTADÍSTICAS DE PICHEO
Promedio ERA
1. CHANGAROTTY WIL, GIGANTES.. 0.72
2. GUERRERO EMILIS, TOROS..... 1.52
3. CONSUEGRA RANDY, TOROS..... 1.54
4. VIVAS JULIO, CAIMANES...... 1.68
5. HERRERA AISIS, TOROS....... 1.87
Promedio oposición al bate
1. CONSUEGRA RANDY, TOROS..... .170
2. PEREDES ALEXIS, GIGANTES... .198
3. CHANGAROTTY WIL, GIGANTES.. .209
4. FERNANDEZ PEDRO, CAIMANES.. .215
5. GUERRERO EMILIS, TOROS..... .220
Entradas lanzadas
1. GUERRERO EMILIS, TOROS..... 53.1
2. HERRERA AISIS, TOROS....... 53.0
3. PEREDES ALEXIS, GIGANTES... 50.0
4. CHANGAROTTY WIL, GIGANTES.. 49.2
5. VIVAS JULIO, CAIMANES...... 48.1
Bateadores ponchados
1. VIVAS JULIO, CAIMANES...... 46
2. HERRERA AISIS, TOROS....... 44
3. FERNANDEZ PEDRO, CAIMANES.. 42
4. CHANGAROTTY WIL, GIGANTES.. 37
5. CONSUEGRA RANDY, TOROS..... 36
Bateadores ponchados sin tirarle
1. SOLORZANO CARLOS, LEONES... 15
2. FERNANDEZ PEDRO, CAIMANES.. 14
HERRERA AISIS, TOROS....... 14
4. CONSUEGRA RANDY, TOROS..... 12
Victorias
1. GUERRA GUEDDY, TOROS....... 5
HERRERA AISIS, TOROS....... 5
3. CONSUEGRA RANDY, TOROS..... 4
CHANGAROTTY WIL, GIGANTES.. 4
Juegos salvados
1. CAPELLAN VICTOR, CAIMANES.. 11
2. DONO ANGEL, TIGRES......... 5
MORLAN RAMON, GIGANTES..... 5
Apariciones
1. CAPELLAN VICTOR, CAIMANES.. 19
2. GERVACIO SAMUEL, TOROS..... 18
FLANDE YOMAR, TOROS........ 18
4. ESCORCIA KEVIN, LEONES..... 17
5. RODRIGUEZ WUILDER, GIGANTES 16
Juegos finalizados
1. CAPELLAN VICTOR, CAIMANES.. 17
2. MORLAN RAMON, GIGANTES..... 12
3. PINTO JULIO, VAQUEROS...... 11
4. ACEVEDO ANDURY, LEONES..... 10
5. FLANDE YOMAR, TOROS........ 9
Juegos en relevo
1. CAPELLAN VICTOR, CAIMANES.. 19
2. FLANDE YOMAR, TOROS........ 18
GERVACIO SAMUEL, TOROS..... 18
4. RODRIGUEZ WUILDER, GIGANTES 16
Toque de sacrificio permitidos
1. PORTAL YOANDRY, CAIMANES... 3
Elevado de sacrificio permitidos
1. SALAZAR YESID, VAQUEROS.... 3
PALACIO SERGIO, LEONES..... 3
GUZMAN HERNAN, GIGANTES.... 3
Derrotas
1. SOLORZANO CARLOS, LEONES... 6
2. ORTEGA LUIS, VAQUEROS...... 4
Corredores capturados
1. VIVAS JULIO, CAIMANES...... 2
RUIZ RAUL, VAQUEROS........ 2
SOLANO JHONATAN, GIGANTES.. 2
PEREDES ALEXIS, GIGANTES... 2
CHANGAROTTY WIL, GIGANTES.. 2
Lanzamientos descontrolados
1. ORTEGA JONATAN, LEONES..... 7
ESCORCIA KEVIN, LEONES..... 7
3. PEREZ ENRIQUE, GIGANTES.... 6
SOLORZANO CARLOS, LEONES... 6
Balks
1. CUENTAS RANDY, TIGRES...... 2
CRISMATT NABIL, GIGANTES... 2
ZABALETA EZEQUIEL, TIGRES.. 2
Bateadores golpeados
1. MESTRA PEDRO, LEONES....... 11
2. ORTEGA JONATAN, LEONES..... 8
PEREDES ALEXIS, GIGANTES... 8
4. VIVAS JULIO, CAIMANES...... 6
Bases por bolas intencional
1. GUERRA GUEDDY, TOROS....... 3
2. MESTRA PEDRO, LEONES....... 2
3. ULACIO RAMON, GIGANTES..... 1
ZABALETA EZEQUIEL, TIGRES.. 1
GERVACIO SAMUEL, TOROS..... 1
Hits permitidos
1. CONSUEGRA RANDY, TOROS..... 24
2. FERNANDEZ PEDRO, CAIMANES.. 28
3. PEREDES ALEXIS, GIGANTES... 35
4. CHANGAROTTY WIL, GIGANTES.. 38
5. GUERRERO EMILIS, TOROS..... 42
Carreras permitidas
1. CONSUEGRA RANDY, TOROS..... 10
2. GUERRERO EMILIS, TOROS..... 13
3. HERRERA AISIS, TOROS....... 15
CHANGAROTTY WIL, GIGANTES.. 15
VIVAS JULIO, CAIMANES...... 15
Carreras limpias permitidas
1. CHANGAROTTY WIL, GIGANTES.. 4
2. CONSUEGRA RANDY, TOROS..... 7
3. GUERRERO EMILIS, TOROS..... 9
VIVAS JULIO, CAIMANES...... 9
5. ECHEMENDIA PEDRO, VAQUEROS. 10
Bases por bolas permitidas
1. VIVAS JULIO, CAIMANES...... 5
2. ECHEMENDIA PEDRO, VAQUEROS. 7
3. GUERRERO EMILIS, TOROS..... 10
4. ORTEGA LUIS, VAQUEROS...... 12
5. PEREDES ALEXIS, GIGANTES... 13
Dobles permitidos
1. CHANGAROTTY WIL, GIGANTES.. 3
FERNANDEZ PEDRO, CAIMANES.. 3
3. CONSUEGRA RANDY, TOROS..... 5
GUERRERO EMILIS, TOROS..... 5
5. HERRERA AISIS, TOROS....... 7
Home runs permitidos
1. GUERRA GUEDDY, TOROS....... 0
HERRERA AISIS, TOROS....... 0
ECHEMENDIA PEDRO, VAQUEROS. 0
4. VIVAS JULIO, CAIMANES...... 1
FERNANDEZ PEDRO, CAIMANES.. 1
ESTADÍSTICAS DE FILDEO
Promedio Fildeo
1. RAMOS MAURICIO, TOROS...... 1.000
AVILA DIOVER, LEONES....... 1.000
MARTINEZ VALENTIN, VAQUEROS 1.000
CAMARGO YAIR, CAIMANES..... 1.000
CABRERA ROBINSON, TOROS.... 1.000
Chances
1. RETHERFORD C.J, TOROS...... 279
2. POSSO JESUS, TOROS......... 188
3. SALCEDO ERIK, GIGANTES..... 182
4. ROMERO DEBISON, LEONES..... 178
5. TRIUNFEL CARLOS, CAIMANES... 159
Recepciones
1. RETHERFORD C.J, TOROS...... 259
2. POSSO JESUS, TOROS......... 167
3. ROMERO DEBISON, LEONES..... 156
4. DE HOYOS VICTOR, LEONES.... 140
5. NORIEGA ALVARO, CAIMANES... 121
Asistencias
1. SALCEDO ERIK, GIGANTES..... 116
2. ACUÑA FRANCISCO, CAIMANES.. 88
ROMERO RAFAEL, LEONES...... 88
4. POMARES DERWIN, TOROS...... 77
5. FLETE BRAYAN, GIGANTES..... 76
Doble plays participaciones
1. RETHERFORD C.J, TOROS...... 29
2. SALCEDO ERIK, GIGANTES..... 25
3. TRIUNFEL CARLOS, CAIMANES... 23
ACUÑA FRANCISCO, CAIMANES.. 23
5. ROMERO DEBISON, LEONES..... 22
Passed balls
1. ALVARADO WILMER, LEONES.... 5
2. MARTINEZ VALENTIN, VAQUEROS 3
CAMARGO YAIR, CAIMANES..... 3
Interferencias
1. POSSO JESUS, TOROS......... 2
2. ANGULO ANDRES, VAQUEROS.... 1
HERNANDEZ RONALDO, TIGRES.. 1
Intentos de robo de base
1. DE HOYOS VICTOR, LEONES.... 33
2. NORIEGA ALVARO, CAIMANES... 26
3. POSSO JESUS, TOROS......... 24
4. ZABALA JUAN CAMILO, TOROS.. 17
Bases robadas permitidas
1. DE HOYOS VICTOR, LEONES.... 26
2. POSSO JESUS, TOROS......... 16
NORIEGA ALVARO, CAIMANES... 16
4. ALVARADO WILMER, LEONES.... 13
Capturas en robo de base
1. NORIEGA ALVARO, CAIMANES... 10
2. POSSO JESUS, TOROS......... 8
3. DE HOYOS VICTOR, LEONES.... 7
4. ZABALA JUAN CAMILO, TOROS.. 6
Errores
1. SALCEDO ERIK, GIGANTES..... 14
2. CIRIACO AUDY, CAIMANES..... 10
3. FLETE BRAYAN, GIGANTES..... 8
Este viernes 3 de enero, en el estadio 20 de enero de Sincelejo y el Édgar Rentería se dará inicio a los playoffs semifinales de la LCBP.