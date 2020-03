Decisión lamentable pero al fin y al cabo esperada por el devenir de las circunstancias generadas por la pandemia que invadió el mundo. Por primera vez, las justas más importantes del mundo del deporte no se podrán llevar a cabo por un motivo ajeno a una confrontación bélica.



Este martes, el Comité Olímpico Internacional COI, el comité organizador de las olimpiadas, y el Gobierno japonés, acordaron en conjunto y en una reunión guiada por teleconferencia, que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no se realizarán este año. Así las cosas, se estableció que la nueva fecha de su realización, será exactamente un año después de su fecha original, en julio de 2021.

Por cuarta vez, y por primera vez a causa de una pandemia, la cita ecuménica tiene un año en el camino. Las veces anteriores que sucedió tal situación, fue en 1916, 1940 y 1944 por causa de la Primera y Segunda Guerra Mundial.

Hasta hace muy pocos días, dominaba una actitud que ya comenzaba a rozar la intransigencia por parte de las autoridades encargadas del desarrollo de las olimpiadas, toda vez que se registraban imágenes durante los actos en los que se encendía el pebetero en Grecia, cuna de estas justas, y cuya llama ya había sido transportada a tierras niponas.

Sin embargo, la realidad estrelló con su naturalidad a toda la plana mayor de los JJ.OO, que no tuvo otra opción al ser la organización de primer orden que más tarde tomó una decisión sensata, y como consecuencia, se expidió un comunicado conjunto en la página web del COI, explicando los pormenores de la decisión:

Tanto el Primer Ministro Japonés, Shinzo Abe, como el Presidente del COI, el alemán Thomas Bach, junto con Mori Yoshiro, Presidente del comité organizador de Tokyo 2020; Hashimoto Seiko, Gobernador de Tokyo, y otros ejecutivos, acordaron que la fecha tentativa de realización de la cita orbital será del 24 de julio al 9 de agosto del 2021.

To safeguard the health of the athletes and everyone involved in the Tokyo 2020 Games.



The Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games will now take place no later than summer 2021.