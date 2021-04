Julio Teherán abrirá su primer juego de la temporada el sábado ante los Indios

El lanzador cartagenero Julio Teherán tendrá su primera apertura de la temporada con los Tigres de Detroit, el próximo sábado en el segundo compromiso ante los Indios de Cleveland, en casa de los felinos, Comerica Park.

El serpentinero de 30 años logró un acuerdo de ligas menores el mes pasado con los Tigres, y con una destacada actuación en los entrenamientos primaverales logró convencer al manager AJ Hinch, para ser parte del grupo de 26 jugadores que arrancan la temporada.

En la pretemporada, participó de cinco juegos, tres de ellos como abridor. Lanzó 14.2 entradas, le conectaron 9 hits y permitió 9 carreras limpias, propinó 18 ponches y los bateadores le batearon un promedio de .176 average, mientras que, la efectividad la dejó en 5.52 carreras.

El Caballo de Olaya recibirá 3 millones por una campaña, al ser incluido en el roster de 40 jugadores. Además, que podría devengar un millón adicional por su regularidad, recibiría 250.000 dólares cada vez que llegue a las 10, 15, 20 y 25 aperturas.

En su irrupción en la Liga Americana, la temporada pasada no fue la mejor para Teherán, no logrando victorias y agenciándose cuatro derrotas, más una efectividad alta de 10.05 carreras. A raíz de ello, el ex Bravos y Angels eligió la agencia libre, según se conoció el brazo del colombiano habría tenido una desmejora producto de la enfermedad del COVID-19, sin embargo, en la temporada muerta trabajó para mejorar sus debilidades, lo que le permitió llegar a los Tigres y meterse en el roster activo de la organización.

En toda su carrera, Teherán ha tenido 235 aperturas, con 77 victorias e igual número de derrotas, con una efectividad de 3.81 y 1204 ponches en diez temporadas en la MLB.

Sin duda, el rendimiento de Teherán en 2021 será determinante para asegurarse su continuidad durante varias temporadas en la gran carpa y aspirar a obtener un contrato de dos o tres años que le permita seguir brillando en el béisbol norteamericano.