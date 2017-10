Colombia y Brasil definen el título de la Liga Sudamericana de futsal en la Zona Norte

Google Plus

Foto: Liga Argos Futsal

Este sábado, la zona norte de la Liga Sudamericana de futsal, la Selección Colombia en las categorías sub 19 y mayor tendrá una dura prueba, al enfrentarse ante la potencia sudamericana de esta disciplina. El doble encuentro ante la selección de Brasil será la última oportunidad que tendrá la 'tricolor' para quedarse con el grupo y enfrentar a Argentina en la serie final.

Colombia llega a esta serie con un empate, ante Ecuador en la sub 19, y tres victorias ante los ecuatorianos en la categoría mayor y ante Perú en las dos categorías. Por su parte, Brasil ha logrado el puntaje perfecto hasta el momento, tras salir vencedor en ambas categorías ante los incas en la primera jornada y los ecuatorianos en la segunda.

Para ser campeón de la zona norte, Colombia debe ganar los dos partidos que jugará ante Brasil, porque de empatar uno de ellos, tendría que ganar el otro por una cantidad muy abultada, mientras que los cariocas solo les basta con sacar dos puntos de los seis en juego, pero siendo la mejor selección de la zona, buscará confirmar su favoritismo ganando los dos encuentros.

Resultados de la primera jornada:

Sub 19: Brasil 10 – Perú 3

Mayores: Brasil 3 – Perú 1

Sub 19: Colombia 4 – Ecuador 2

Mayores: Colombia 1 – Ecuador 1

Resultados de la segunda jornada:

Sub 19: Brasil 12 – Ecuador 3

Mayores: Brasil 5 – Ecuador 3

Sub 19: Colombia 5 – Perú 2

Mayores: Colombia 5 – Perú 0

Posiciones

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Brasil 4 4 0 0 30 10 20 12 2 Colombia 4 3 1 0 15 5 10 10 3 Ecuador 4 0 1 3 9 22 -13 1 4 Perú 4 0 0 4 6 23 -17 0

Los partidos de la jornada del sábado se disputarán de la siguiente manera:

Ecuador vs Perú

Categoría: sub 19

Hora: 9:00 AM

Ecuador vs Perú

Categoría: mayor

Hora: 11:00 AM

Colombia vs Brasil

Categoría: sub 19

Hora: 2:00 PM

Colombia vs Brasil

Categoría: mayor

​Hora: 4:00 PM