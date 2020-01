Western Conference:

Team LeBron

LeBron James (Captain) - All Star 16x

Anthony Davis - All Star 7x

Kawhi Leonard - All Star 4x

James Harden - All Star 8x

Luka Doncic - All Star 1x

Eastern Conference:

Team Giannis

Giannis Antetokounmpo (Captain) - All Star 4x

Pascal Siakam - All Star 1x

Joel Embiid - All Star 3x

Trae Young - All Star 1x

Kemba Walker - All Star 4x

*Luka Doncic, Trae Young and Pascal Siakam will be making their first appearance in the NBA All Star Game*