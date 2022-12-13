Oklahoma City Thunder vs Dallas Mavericks LIVE: Score Updates and How to Watch NBA Match
Photo: NBA

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12:33 PM2 hours ago

How and where to watch the Oklahoma City Thunder vs Dallas Mavericks match live?

If you want to directly stream it: NBA League Pass

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12:28 PM2 hours ago

What time is Oklahoma City Thunder vs Dallas Mavericks match for NBA?

This is the start time of the game Oklahoma City Thunder vs Dallas Mavericks of 12th December 2022 in several countries:

 

Argentina 21:30 pm: NBA League Pass

Bolivia 21:30 pm: NBA League Pass

Brazil 22:30 pm: NBA League Pass

Chile 21:30 pm: NBA League Pass

Colombia 21:30 pm: NBA League Pass

Ecuador 21:30  pm:NBA League Pass

USA 8:30 pm ET: NBA League Pass

Spain 5 am: NBA League Pass

Mexico 20:00 pm: NBA League Pass

Paraguay 21:30 pm: NBA League Pass

Peru 21:30 pm: NBA League Pass

Uruguay 21:30 pm: NBA League Pass

Venezuela 21:30 pm: NBA League Pass

12:23 PM2 hours ago

Go Thunder!

12:18 PM2 hours ago

Conversation

12:13 PM3 hours ago

Go Dallas!

12:08 PM3 hours ago

Oklahoma City Thunder probable lineup

Aleksej Pokusevski and Luguentz Dort; Jeremiah Robinson-Earl; Josh Giddey and Shai Gilgeous-Alexander.
12:03 PM3 hours ago

Dallas Mavericks probable lineup

Christian Wood and Finney-Smith; Dwigh Powell; Spencer Dinwiddie and Tim Hardaway.
11:58 AM3 hours ago

Oklahoma City Thunder Situation

The Oklahoma City Thunder will be without Williams and Holmgreen. All players are injured.
11:53 AM3 hours ago

Dallas Mavericks Situation

The Dallas Mavericks will not be able to count on Bertans, Doncic, Kleber and Green. All players are injured.
11:48 AM3 hours ago

Direct clashes

Dallas Mavericks 111 - 117  New York Knicks

Dallas Mavericks 96 - 98 New York Knicks

New York Knicks 114 - 120 Dallas Mavericks

 New York Knicks 104 - 102 Dallas Mavericks

New York Knicks 86 - 95 Dallas Mavericks

Dallas Mavericks 84 - 103 New York Knicks

Dallas Mavericks 106 - 127 New York Knicks

Dallas Mavericks 116 - 108 New York Knicks

New York Knicks 87 - 78 Dallas Mavericks

Dallas Mavericks 97 - 107 New York Knicks

New York Knicks 106 - 101 Dallas Mavericks

Dallas Mavericks 107 - 70 New York Knicks

Dallas Mavericks 119 - 104 New York Knicks

Dallas Mavericks 103 - 106 New York Knicks

New York Knicks 122 - 102 Dallas Mavericks

 New York Knicks 122 - 102 Dallas Mavericks

11:43 AM3 hours ago

Latest Results (Oklahoma City Thunder)

Cleveland Cavaliers 110 - 102 Oklahoma City Thunder

Memphis Grizzlies 123 - 102 Oklahoma City Thunder

Atlanta Hawks 114 - 121 Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves 128 - 135 Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunder 119 - 111 San Antonio Spurs

 New Orleans Pelicans 105 - 101 Oklahoma City Thunder

 Houston Rockets 118 - 105 Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunder 123 - 119 Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder 118 - 105 Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder 119 - 129 New York Knicks

11:38 AM3 hours ago

Latest Results (Dallas Mavericks)

Chicago Bulls 144 - 115 Dallas Mavericks

 Dallas Mavericks 105 - 106 Milwaukee Bucks

Denver Nuggets 115 - 116 Dallas Mavericks

Dallas Mavericks  130 - 111 Phoenix Suns

 New York Knicks 100 - 121 Dallas Mavericks

Detroit Pistons 131 - 125 Dallas Mavericks

Dallas Mavericks 116 - 113 Golden State Warriors

 Milwaukee Bucks 124 - 115 Dallas Mavericks

 Toronto Raptors 105 - 100 Dallas Mavericks

 Boston Celtics 125 - 112 Dallas Mavericks

11:33 AM3 hours ago

Oklahoma City Thunder

13th in the Western Conference, the Oklahoma City Thunder comes to the duel with 11 victories in their luggage and 15 defeats. The team comes from two straight defeats.
11:28 AM3 hours ago

Dallas Mavericks

Dallas Mavericks are 10th in the Western Conference. In 26 games, there were 13 wins and 13 defeats. The Dallas Mavericks are coming off two consecutive defeats.
11:23 AM3 hours ago

Eye on the Game

Oklahoma City Thunder vs Dallas Mavericks, live this Monday (12), at the American Airlines Center, at 8:30 pm ET, for the NBA. 
11:18 AM3 hours ago

Welcome to VAVEL.com 's coverage of the NBA match: Dallas Mavericks vs Oklahoma City Thunder Live Updates!

My name is Arthur Fernandes and I’ll be your host for this game. We will provide you with pre-game analysis, score updates, and news as it happens live here on VAVEL USA.
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