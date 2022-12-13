Oklahoma City Thunder vs Dallas Mavericks LIVE: Score Updates and How to Watch NBA Match

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How and where to watch the Oklahoma City Thunder vs Dallas Mavericks match live?
What time is Oklahoma City Thunder vs Dallas Mavericks match for NBA?
Argentina 21:30 pm: NBA League Pass
Bolivia 21:30 pm: NBA League Pass
Brazil 22:30 pm: NBA League Pass
Chile 21:30 pm: NBA League Pass
Colombia 21:30 pm: NBA League Pass
Ecuador 21:30 pm:NBA League Pass
USA 8:30 pm ET: NBA League Pass
Spain 5 am: NBA League Pass
Mexico 20:00 pm: NBA League Pass
Paraguay 21:30 pm: NBA League Pass
Peru 21:30 pm: NBA League Pass
Uruguay 21:30 pm: NBA League Pass
Venezuela 21:30 pm: NBA League Pass
Go Thunder!
Conversation
Go Dallas!
Oklahoma City Thunder probable lineup
Dallas Mavericks probable lineup
Oklahoma City Thunder Situation
Dallas Mavericks Situation
Direct clashes
Dallas Mavericks 96 - 98 New York Knicks
New York Knicks 114 - 120 Dallas Mavericks
New York Knicks 104 - 102 Dallas Mavericks
New York Knicks 86 - 95 Dallas Mavericks
Dallas Mavericks 84 - 103 New York Knicks
Dallas Mavericks 106 - 127 New York Knicks
Dallas Mavericks 116 - 108 New York Knicks
New York Knicks 87 - 78 Dallas Mavericks
Dallas Mavericks 97 - 107 New York Knicks
New York Knicks 106 - 101 Dallas Mavericks
Dallas Mavericks 107 - 70 New York Knicks
Dallas Mavericks 119 - 104 New York Knicks
Dallas Mavericks 103 - 106 New York Knicks
New York Knicks 122 - 102 Dallas Mavericks
New York Knicks 122 - 102 Dallas Mavericks
Latest Results (Oklahoma City Thunder)
Memphis Grizzlies 123 - 102 Oklahoma City Thunder
Atlanta Hawks 114 - 121 Oklahoma City Thunder
Minnesota Timberwolves 128 - 135 Oklahoma City Thunder
Oklahoma City Thunder 119 - 111 San Antonio Spurs
New Orleans Pelicans 105 - 101 Oklahoma City Thunder
Houston Rockets 118 - 105 Oklahoma City Thunder
Oklahoma City Thunder 123 - 119 Chicago Bulls
Oklahoma City Thunder 118 - 105 Denver Nuggets
Oklahoma City Thunder 119 - 129 New York Knicks
Latest Results (Dallas Mavericks)
Dallas Mavericks 105 - 106 Milwaukee Bucks
Denver Nuggets 115 - 116 Dallas Mavericks
Dallas Mavericks 130 - 111 Phoenix Suns
New York Knicks 100 - 121 Dallas Mavericks
Detroit Pistons 131 - 125 Dallas Mavericks
Dallas Mavericks 116 - 113 Golden State Warriors
Milwaukee Bucks 124 - 115 Dallas Mavericks
Toronto Raptors 105 - 100 Dallas Mavericks
Boston Celtics 125 - 112 Dallas Mavericks
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