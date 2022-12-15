Miami Heat vs Oklahoma City Thunder LIVE: Score Updates and How to Watch NBA Match
Photo: NBA

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Update Live Commentary
3:30 PMan hour ago

How and where to watch the Miami Heat vs Oklahoma City Thunder match live?

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3:25 PMan hour ago

What time is Miami Heat vs Oklahoma City Thunder match for NBA?

This is the start time of the game Miami Heat vs Oklahoma City Thunder of 14th December 2022 in several countries:

 

Argentina 21 pm: NBA League Pass

Bolivia 21 pm: NBA League Pass

Brazil 22 pm: NBA League Pass

Chile 21 pm: NBA League Pass

Colombia 21 pm: NBA League Pass

Ecuador 21  pm:NBA League Pass

USA 8: pm ET: NBA League Pass

Spain 5 am: NBA League Pass

Mexico 20 pm: NBA League Pass

Paraguay 21 pm: NBA League Pass

Peru 21 pm: NBA League Pass

Uruguay 21 pm: NBA League Pass

Venezuela 21 pm: NBA League Pass

3:20 PMan hour ago

Effort

3:15 PMan hour ago

Go Thunder!

3:10 PMan hour ago

Go Heat!

3:05 PM2 hours ago

Miami Heat probable lineup

Jimmy Butler and Caleb Martin; Bam Adebayo; Tyler Herro and Kyle Lowry.
3:00 PM2 hours ago

Oklahoma City Thunder probable lineup

Aleksej Pokusevski and Luguentz Dort; Jeremiah Robinson-Earl; Josh Giddey and Shai Gilgeous-Alexander.
2:55 PM2 hours ago

Miami Heat Situation

The Miami Heat will be without Robinson, Strus, Butler, Herro, Oladipo, Deadmon, Vincent and Yurtseven. All players are injured.
2:50 PM2 hours ago

Oklahoma City Thunder Situation

The Oklahoma City Thunder will be without Williams and Holmgreen. All players are injured.
2:45 PM2 hours ago

Direct clashes

Miami Heat 120 - 108 Oklahoma City Thunder

Miami Heat 90 - 103 Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunder 94 - 108 Miami Heat

Oklahoma City Thunder 118 - 90 Miami Heat

Miami Heat 116 - 115 Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunder 107 - 116 Miami Heat

Miami Heat 102 - 118 Oklahoma City Thunder

Miami Heat 93 - 115 Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunder 105 - 99 Miami Heat

Miami Heat 94 - 106 Oklahoma City Thunder

Miami Heat 97 - 85 Oklahoma City Thunder

Miami Heat 99 - 74 Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunder 97 - 95 Miami Heat

Miami Heat 93 - 75 Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunder 86 - 94 Miami Heat

Oklahoma City Thunder 98 - 103 Miami Heat
 

2:40 PM2 hours ago

Latest Results (Miami Heat)

Boston Celtics 116 - 120 Miami Heat

Boston Celtics 134 - 121 Miami Heat

Atlanta Hawks 98 - 106 Miami Heat

Miami Heat 110 - 107 Washington Wizards

Miami Heat 113 - 105 Washington Wizards

 Minnesota Timberwolves 105 - 101 Miami Heat

Cleveland Cavaliers 113 - 105 Miami Heat

 Washington Wizards 107 - 106 Miami Heat

 Toronto Raptors 112 - 104 Miami Heat

Miami Heat 113 - 112 Phoenix Suns

2:35 PM2 hours ago

Latest Results (Oklahoma City Thunder)

Cleveland Cavaliers 110 - 102 Oklahoma City Thunder

Memphis Grizzlies 123 - 102 Oklahoma City Thunder

Atlanta Hawks 114 - 121 Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves 128 - 135 Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunder 119 - 111 San Antonio Spurs

 New Orleans Pelicans 105 - 101 Oklahoma City Thunder

 Houston Rockets 118 - 105 Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunder 123 - 119 Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder 118 - 105 Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder 119 - 129 New York Knicks

2:30 PM2 hours ago

Miami Heat

Miami Heat is ranked 10th in the Eastern Conference. In 28 games, there were 13 wins and 15 losses. The Miami Heat are coming off a win against the Indiana Pacers.
2:25 PM2 hours ago

Oklahoma City Thunder

13th in the Western Conference, the Oklahoma City Thunder comes to the duel with 11 victories in their luggage and 16 defeats. The team comes from four straight defeats.
2:20 PM2 hours ago

Eye on the Game

Miami Heat vs Oklahoma City Thunder, live this Wednesday (14), at the Paycom Center, at 8:00 pm ET, for the NBA. 
2:15 PM2 hours ago

Welcome to VAVEL.com 's coverage of the NBA match: Miami Heat vs Oklahoma City Thunder Live Updates!

My name is Arthur Fernandes and I’ll be your host for this game. We will provide you with pre-game analysis, score updates, and news as it happens live here on VAVEL USA.
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