Washington Redskins joga mal, é derrotado pelo Chicago Bears e segue sem vitórias na NFL

O Chicago Bears (2-1) venceu o Washington Redskins (0-3) por 31 a 15 na noite desta segunda-feira (23), no FedEx Field Stadium, em Washington, fechando a terceira semana da NFL. Com o resultado, a equipe mandante acumulou a terceira derrota consecutiva e segue sem vitórias, enquanto os Bears conquistaram seu segundo triunfo.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (29). Quem joga primeiro é o Washington Redskins, que visitam os Giants em Nova York. Mais tarde, às 17h15, os Bears recebem o Minnesota Vikings.

Anotou a placa?

O panorama do jogo foi escrito logo no começo. Na primeira campanha da equipe mandante, Case Keenum teve um passe interceptado por Ha Ha Clinton-Dix. O Safety retornou e conseguiu o touchdown, abrindo a contagem para o Chicago Bears.

Os Redskins tentavam correr atrás do prejuízo, mas sofriam com os turnovers. Na terceira campanha do Bears na partida, Mitchell Trubisky serviu Taylor Gabriel para ampliar a vantagem do time visitante.

Ainda no primeiro tempo, aproveitando-se de mais uma interceptação, o Bears anotou o terceiro tochdown. Desta vez, Trubisky lançou e Gabriel fez o segundo dele na partida com uma recepção extraordinária de 36 jardas. Em seguida, os Redskins diminuíram com Dustin Hopkins num field goal de 35 jardas.

Tudo de novo?

Depois do intervalo, nada mudou. A partida recomeçou com o mesmo cenário da etapa inicial: Keenum sendo interceptado por Clinton-Dix. No entanto, os Bears não aproveitaram e ainda tiveram que ver Eddy Piñero não converter o field goal de 44 jardas.

Temos um "djogo"?

Depois de vários erros, o ataque mandante finalmente deu sinais positivos ao torcedor. Numa campanha regular, Keenum serviu Terry McLaurin na endzone, descontando para os Redskins. Entretanto, a alegria durou pouco. Ao optar pela conversão de dois pontos, o quarterback errou o passe e desperdiçou a oportunidade do ponto extra.

A resposta do Chicago Bears poderia ser à altura. Após uma ótima campanha, o feitiço voltou contra o feiticeiro. Trubisky lançou, mas, antes que Allen Robinson anotasse mais um touchdown para o time visitante, Josh Norman interceptou o passe na linha de uma jarda, dando uma sobrevida ao Washington Redskins na partida.

O time da casa, se quisesse continuar vivo no jogo, não tinha outra opção além de pontuar. Em mais uma campanha longe do convencional, Keenum utilizou a quarta descida para o gol com perfeição, dando a Paul Richardson Jr o touchdown mais importante para os Redskins. Na sequência, em mais uma tentativa pela conversão de dois pontos, o quarterback voltou a falhar, jogando fora mais um ponto extra.

Aqui não!

No início do último período, o Washington Redskins chegou a esboçar uma reação. Entretanto, após chegar na quarta descida precisando de uma jarda, Keenum se atrapalhou e gerou mais um fumble. Eddie Jackson aproveitou e recuperou a posse de bola, garantindo o triunfo do Chicago Bears.