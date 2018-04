Bridgeview Blues: Columbus Crew SC fall to rival Chicago Fire

Chicago Fire: Sanchez; Schweinsteiger, Kappelhoff, Ellis (Lillard, min. 64); Vincnet, McCarty, Conner, Tchani; Gordon (Bronico, min. 77), Campos (Collier, min. 71), Nikolic

Columbus Crew SC: Steffen; Valenzuela, Williams (Jahn, min. 90), Mensah, Afful; Trapp, Artur (Abu, min. 57); Santos, Higuain, Martinez (Hansen, min. 57); Zardes

SCORE: 1-0, min. 27, Nikolic.

REFEREE: Jair Marrufo (MEX). Admonished Kappelhoff (min. 6), Artur (min. 47), Sanchez (min. 90), Nikolic (min. 90).

INCIDENTS: 2018 MLS matchup between Chicago Fire and Columbus Crew SC. The match was played at Toyota Park in Bridgeview, Illinois. 11,023 spectators.