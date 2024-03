Sunday 29th October 2023

Man United XI: Onana, Dalot, Maguire, Evans, Lindelof, Eriksen, Amrabat, Fernandes, McTominay, Rashford, Hojlund

Man City XI: Ederson, Walker, Dias, Gvardiol, Rodri, Stones, Foden, Alvarez, Silva, Grealish, Haaland

Match Stats:

Possession:

Man United 40% - 60% Man City

Expected Goals:

Man United 0.95 – 4.00 Man City

Total Shots:

Man United 7 – 21 Man City

Goal Scorers:

Haaland 26’, 49’ (MCI)

Foden 80’ (MCI)

Saturday 14th January 2023

Man United XI: De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Shaw, Malacia, Casemiro, Fred, Fernandes, Eriksen, Rashford, Martial

Man City XI: Ederson, Walker, Akanji, Ake, Cancelo, De Bruyne, Rodri, Silva, Mahrez, Haaland, Foden

Match Stats:

Possession:

Man United 29% - 71% Man City

Expected Goals:

Man United 1.72 – 0.65 Man City

Total Shots:

Man United 8 – 5 Man City

Goal Scorers:

Grealish 60’ (MCI)

Fernandes 78’ (MUN)

Rashford 82’ (MUN)

View of the LED Screen inside of the stadium displaying the score 6-3 to Manchester City. Photo: Laurence Griffiths, gettyimages

Sunday 2nd October 2022

Man City XI: Ederson, Walker, Akanji, Ake, Cancelo, De Bruyne, Gundogan, Silva, Foden, Haaland, Grealish

Man United XI: De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Malacia, McTominay, Eriksen, Antony, Fernandes, Sancho, Rashford

Match Stats:

Possession:

Man City 54% - 46% Man United

Expected Goals:

Man City 3.30 – 1.67 Man United

Total Shots:

Man City 22 – 12 Man United

Goal Scorers:

Foden 8’, 44’, 73’ (MCI)

Haaland 34’, 37’, 64’ (MCI)

Antony 56’ (MUN)

Martial 84’, 90+1’ (MUN)

Sunday 6th March 2022

Man City XI: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, De Bruyne, Rodri, Silva, Mahrez, Foden, Grealish

Man United XI: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles, McTominay, Fred, Elanga, Pogba, Sancho, Fernandes

Match Stats:

Possession:

Man City 69% - 31% Man United

Expected Goals:

Man City 2.81 – 0.49 Man United

Total Shots:

Man City 24 – 5 Man United

Goal Scorers:

De Bruyne 5’, 28’ (MCI)

Sancho 22’ (MUN)

Mahrez 68’, 90+1’ (MCI)

Bernardo Silva of Manchester City during the Premier League match between Manchester City and Manchester United. Photo: Matthew Ashton - AMA, gettyimages

Saturday 6th November 2021

Manchester United 0-2 Manchester City

Man United XI: De Gea, Bailly, Lindelof, Maguire, Wan-Bissaka, McTominay, Fred, Shaw, Fernandes, Greenwood, Ronaldo

Man City XI: Ederson, Walker, Stones, Dias, Cancelo, De Bruyne, Rodri, Gundogan, Jesus, Silva, Foden

Match Stats:

Possession:

Man United 33% - 67% Man City

Expected Goals:

Man United 0.89 – 1.66 Man City

Total Shots:

Man United 5 – 16 Man City

Goal Scorers:

Bailly 7’ (OG) (MCI)

Silva 45’ (MCI)

Sunday 7th March 2021

Manchester City 0-2 Manchester United

Man City XI: Ederson, Cancelo, Stones, Dias, Zinchenko, De Bruyne, Rodri, Gundogan, Mahrez, Jesus, Sterling

Man United XI: Henderson, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, James, Fernandes, Rashford, Martial

Match Stats:

Possession:

Man City 66% - 34% Man United

Expected Goals:

Man City 1.29 – 1.75 Man United

Total Shots:

Man City 23 – 8 Man United

Goal Scorers:

Fernandes 2’ (MUN)

Shaw 50’ (MUN)

Pep Guardiola talks with Manchester United's Norwegian manager Ole Gunnar Solskjaer. Photo: Paul Ellis, gettyimages

Saturday 12th December 2020

Manchester United 0-0 Manchester City

Man United XI: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Fred, McTominay, Pogba, Fernandes, Rashford, Greenwood

Man City XI: Ederson, Walker, Stones, Dias, Cancelo, Rodri, Fernandinho, Mahrez, De Bruyne, Sterling, Jesus

Match Stats:

Possession:

Man United 46% - 54% Man City

Expected Goals:

Man United 0.64 – 1.33 Man City

Total Shots:

Man United 11 – 9 Man City

Sunday 8th March 2020

Manchester United 2-0 Manchester City

Man United XI: De Gea, Lindelof, Maguire, Shaw, Wan-Bissaka, Matic, Fred, Williams, Fernandes, James, Martial

Man City XI: Ederson, Cancelo, Fernandinho, Otamendi, Zinchenko, Silva, Rodri, Gundogan, Foden, Aguero, Sterling

Match Stats:

Possession:

Man United 28% - 72% Man City

Total Shots:

Man United 12 – 7 Man City

Shots on Target:

Man United 6 – 4 Man City

Goal Scorers:

Martial 30’ (MUN)

McTominay 90+6’ (MUN)

Marcus Rashford of Manchester United celebrates scoring their first goal during the Premier League match between Manchester City and Manchester United at Etihad Stadium. Photo: Ash Donelon, gettyimages

Saturday 7th December 2019

Manchester City 1-2 Manchester United

Man City XI: Ederson, Walker, Stones, Fernandinho, Angelino, De Bruyne, Rodri, D.Silva, B.Silva, Jesus, Sterling

Man United XI: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, James, Lingard, Rashford, Martial

Match Stats:

Possession:

Man City 72% - 28% Man United

Total Shots:

Man City 22 – 11 Man United

Shots on Target:

Man City 5 – 7 Man United

Goal Scorers:

Rashford 23’ (MUN)

Martial 29’ (MUN)

Otamendi 85’ (MCI)

Wednesday 24th April 2019

Manchester United 0-2 Manchester City

Man United XI: De Gea, Young, Darmian, Smalling, Lindelof, Shaw, Pereira, Fred, Pogba, Lingard, Rashford

Man City XI: Ederson, Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko, Gundogan, Fernandinho, D.Silva, B.Silva, Aguero, Sterling

Match Stats:

Possession:

Man United 37% - 63% Man City

Total Shots:

Man United 12 – 8 Man City

Shots on Target:

Man United 1 – 5 Man City

Goal Scorers:

B.Silva 54’ (MCI)

Sane 66’ (MCI)

Final Conclusion

Looking through these past results, it’s actually a lot closer than you’d maybe think given Man City’s recent success.

City have only won 5 of their last 10 league meetings where United have won 4 so you could say it is anyone’s game on Sunday.

Although given both sides current league positions, you’d probably put your money on a victory for Pep Guardiola’s side.

But as they say, the form book can go right out the window when it comes to derby day.