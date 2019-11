Three more squads announced for the Algarve Cup

With the Algarve Cup fast approaching three more nations have released their teams for the tournament next month.

Cut down from a larger squad for a three-day training camp, Alen Stajcic has stated that this is the start of a new four-year cycle that will draw to a close after Tokyo 2020. With that in mind it's not a huge surprise to see some younger players brought in with the likes of Jacynta Galabadaarachchi having made the training camp but not the final 21.

Goalkeepers: Lydia Williams (Melbourne City), Mackenzie Arnold (Brisbane Roar)

Defenders: Clare Polkinghorne (Brisbane Roar), Steph Catley (Melbourne City), Alanna Kennedy (Sydney FC), Teigen Allen (Melbourne City), Ellie Carpenter (Western Sydney Wanderers), Emma Checker (Canberra United), Amy Harrison (Sydney FC).

Midfielders: Caitlin Foord (Sydney FC), Katrina Gorry (Brisbane Roar), Chloe Logarzo (Newcastle Jets), Gema Simon (Newcastle Jets), Alex Chidiac (Adelaide United), Elise Kellond-Knight (Turbine Potsdam), Emily van Egmond (VfL Wolfsburg).

Attackers: Lisa De Vanna (Canberra United), Kyah Simon (Sydney FC), Sam Kerr (Perth Glory), Hayley Raso (Canberra United), Emily Gielnik (Brisbane Roar).

Goalkeepers: Guðbjörg Gunnarsdóttir (Djurgården), Sandra Sigurðardóttir (Valur), Sonný Lára Þráinsdóttir (Breiðablik).

Defenders: Anna Björk Kristjánsdóttir (LB07), Arna Sif Asgrimsdottir (Valur), Elísa Viðarsdóttir (Valur), Glódís Perla Viggósdóttir (Eskilstuna United), Hallbera Guðný Gísladóttir (Djurgårdens), Málfríður Erna Sigurðardóttir (Valur), Sif Atladóttir (Kristianstad), Thelma Björk Einarsdóttir (Valur).

Midfielders: Dagný Brynjarsdóttir (Portland Thorns), Elín Metta Jensen (Valur), Fanndís Friðriksdóttir (Breiðablik), Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir (Vålerenga), Katrín Ásbjörnsdóttir (Stjarnan), Sandra María Jessen (Þór/KA), Sara Björk Gunnarsdóttir (VfL Wolfsburg), Sigríður Lára Garðarsdóttir (ÍBV)

Attackers: Berglind Björg Þorvaldsdóttir (Breiðablik), Dóra María Lárusdóttir (Valur), Margrét Lára Viðarsdóttir (Valur), Rakel Hönnudóttir (Breiðablik).

In much the same boat as Stajcic and Australia, Asako Takakura's Japan have two and a half years until the 2019 World Cup and the focus remains on rebuilding and strengthening in time for both the World Cup and Olympics.

Goalkeepers: Erina Yamane (JEF United Ichihara Chiba), Ayaka Yamashita (NTV Beleza), Chika Hirao (Urawa Red Diamonds).

Defenders: Aya Sameshima (INAC Kobe Leonessa), Saori Ariyoshi (NTV Beleza), Yuri Kawamura (Albirex Niigata), Saki Kumagai (Olympique Lyonnais), Kaede Nakamura (Albirex Niigata), Hikari Takagi (Nojima Stella Kanagawa Sagamihara), Hikaru Kitagawa (Urawa Red Diamonds).

Midfielders: Mizuho Sakaguchi (NTV Beleza), Rumi Utsugi (Seattle Reign), Emi Nakajima (INAC Kobe Leonessa), Mayu Sasaki (Vegalta Sendai), Sonoko Chiba (AS Harima ALBION), Yu Nakasato (NTV Beleza), Yui Hasegawa (NTV Beleza).

Attackers: Yuika Sugasawa (Urawa Red Diamonds), Mana Iwabuchi (Bayern Munich), Kumi Yokoyama (AC Nagano Parceiro), Mina Tanaka (NTV Beleza), Rika Masuya (INAC Kobe Leonessa), Yuka Momiki (NTV Beleza).