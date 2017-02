U-23 squads for La Manga friendlies announced

Credit: Getty

With the senior teams set to be in action at the start of March whether at the SheBelieves, Algarve or Cyprus Cups, there's no rest for the younger players with the U23 squads from England, Japan, Norway, Sweden and the US all off to La Manga for some friendlies.

Schedule

Here is how the fixtures are set to look when the five nations travel to Spain next month.

2 March: Sweden vs England, Japan vs USA

4 March: England vs USA, Japan vs Norway

6 March: Japan vs Sweden, USA vs Norway

The England squad is as follows:

Goalkeepers: Sophie Baggaley (Birmingham City), Megan Walsh (Notts County).

Defenders: Jade Bailey (Chelsea), Molly Bartrip (Reading), Hannah Blundell (Chelsea), Jess Carter (Birmingham City), Gabby George (Everton), Aoife Mannion (Birmingham City), Paige Williams (Birmingham City).

Midfielders: Jodie Brett (Bristol City), Sarah Mayling (Birmingham City), Abbey-Leigh Stringer (Birmingham City), Keira Walsh (Manchester City), Leah Williamson (Arsenal).

Attackers: Freda Ayisi (Birmingham City), Beth England (Chelsea), Mel Lawley (Manchester City), Ashley Hodson (Liverpool), Beth Mead (Arsenal), Claudia Walker (Everton).

The Japan squad is as follows:

Goalkeepers: Mei Hayashizaki (AC Nagano Parceiro), Mamiko Matsomoto (Urawa Red Diamonds).

Defenders: Fumina Katsurama (AS Harima Albion), Manami Sunaga (Sendai University/Inac Kobe Leonessa), Anna Yamamori (University of Tsukuba/Urawa Red Diamonds), Arisa Matsubara (Waseda University), Saki Ishii (Bunnys Kyoto SC), Hisui Haza (Nittaidai Fields Yokohama), Risa Shimizu (Nippon Tv Beleza), Nana Ichise (Vegalta Sendai).

Midfielders: Hikaru Naomoto (Urawa Red Diamonds), Mana Mihashi (Osaka University/Vegalta Sendai), Yui Narumiya (Jef United Ichihara Chiba), Mizuki Nakamura (Waseda University), Miki Ito (Inac Kobe Leonessa), Rin Sumida (Nippon Tv Beleza), Hina Sugita (Inac Kobe Leonessa), Narumi Miura (Nippon Tv Beleza).

Attackers: Ayaka Michigami (Inac Kobe Leonessa), Ayumi Oya (Ehime FC), Mami Ueno (Ehime FC), Akari Shiraki (Urawa Red Diamonds).

The Norway squad is as follows:

Goalkeepers: Josefine Ervik (Vålerenga), Aurora Watten Mikalsen (Kolbotn)

Defenders: Ingrid Østervold Stenevik (Arna-Bjørnar), Mali Lilleås Næss (Trondheims-Ørn), Kristine Bjørdal Leine (Røa), Katrine Winnem Jørgensen (Røa).

Midfielders: Tuva Hansen (Klepp), Karina Sævik (Kolbotn), Nora Eide Lie (Kolbotn), Lisa Fjeldstad Naalsund (Arna-Bjørnar), Ingrid Rokke Elvebakken (Kolbotn), Marit Clausen (Trondheims-Ørn).

Attackers: Amalie Vevle Eikeland (Arna-Bjørnar), Marie Dølvik Markussen (VfL Wolfsburg), Johanne Fridlund (Vålerenga), Tonje Pedersen (Kolbotn), Synne Skinnes Hansen (LSK), Marina Jensen (Sandviken).

The Sweden squad is as follows:

Goalkeepers: Britta Elsert Gynning (Eskilstuna United), Emma Holmgren (Sirius).

Defenders: Elin Bragnum (Piteå), Maja Göthberg (Kopparbergs/Göteborg), Ellen Löfqvist (Piteå), Alice Nilsson (Kristianstad), Emma Pennsäter (Rosengård), Lotta Ökvist (Piteå).

Midfielders: Tove Almqvist (Linköping), Emelie Andersson (Örebro), Fanny Andersson (Örebro), Filippa Angeldal (Hammarby), Anna Anvegård (Växjö), Michelle De Jongh (Örebro), Irma Helin (Linköping), Anna Oskarsson (Hammarby), Johanna Rytting Kaneryd (Djurgårdens).

Attackers: Rebecka Blomqvist (Kopparbergs/Göteborg), Madelen Janogy (Piteå), Emma Jansson (Örebro).