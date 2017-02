More squads for the Cyprus Cup announced

(Image: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

With the Cyprus Cup fast approaching the last few teams are announcing their squads for the tournament.

Goalkeepers: Nicky Evrard (Gent), Diede Lemey (Anderlecht), Sofie Van Houtven (Genk).

Defenders: Maud Coutereels (LOSC Lillie), Imke Courtois (Standard Liège), Laura Deloose (Anderlecht), Laura de Neve (Anderlecht), Heleen Jaques (Anderlecht), Lorca van de Putte (Kristianstad), Elien van Wynendaele (Gent),

Midfielders: Jassina Blom (SC Heerenveen), Janice Cayman (Montpellier), Tine De Caigny (Anderlecht), Lien Mermans (Genk), Lenie Onzia (Twente), Nicky van den Abbeele (Anderlecht), Justine Vanhaevermaet (Anderlecht), Davinia Vanmechelen (Standard Liège), Sara Yuceil (Olympique de Marseille),

Attackers: Jana Coryn (LOSC Lillie), Davina Philtjens (Ajax), Tine Schryvers (Kristianstad), Tessa Wullaert (VfL Wolfsburg), Aline Zeler (Standard Liège).

Goalkeepers: Katja Schroffenegger (Unterland Damen), Alessia Gritti (Mozzanica), Sabrina Tasselli (Sassuolo), Serafino (S.B. Luserna).

Defenders: Elisa Bartoli (Fiorentina), Lisa Boattin (AGSM Verona), Cecilia Salvai (Brescia), Sara Gama (Brescia), Linda Tucceri Cimini (S.Zaccaria), Spinelli (Inter Milano), Elena Linari (Fiorentina), Eleonora Piacezzi (Cuneo), Federica Di Criscio (AGSM Verona).

Midfielders: Daniela Stracchi (Mozzanica), Aurora Galli (AGSM Verona), Alia Guagni (Fiorentina), Marta Carissimi (Fiorentina), Valentina Cernoia (Brescia), Alice Parisi (Fiorentina), Barbara Bonansea (Brescia), Valery Vigilucci (Fiorentina), Laura Fusetti (Como 2000).

Attackers: Valentina Giacinti (Mozzanica), Melania Gabbiadini (AGSM Verona), Manuela Giugliano (AGSM Verona), Ilaria Mauro (Fiorentina), Cristiana Girelli (Brescia), Daniela Sabatino (Brescia).

Goalkeepers: Kim Jung-mi (Incheon Hyundai Steel), Kang Gaae (Gyeongbuk Gumi), Min Yukyeong (Suwon).

Defenders: Kim Doyeon (Incheon Hyundai Steel), Kim Sooyun (Suwon), Kim Hyeri (Incheon Hyundai Steel), Sin Damyeong (Suwon), Shim Seoyeon (Icheon Daegyo), Lee Eunmi (Suwon), Lim Seonjoo (Incheon Hyundai Steel), Hong Hyeji (Kobe Aiken)

Midfielders: Kang Yumi (Hwacheon KSPO), Kwon Eunsom (Icheon Daegyo), Moon Mira (Icheon Daegyo), Lee Mina (Incheon Hyundai Steel), Lee Sodam (Gyeongbuk Gumi), Jang Seulgi (Incheon Hyundai Steel), Cho Sohyun (Incheon Hyundai Steel), Choe Yuri (Gyeongbuk Gumi).

Attackers: Yoo Younga (Gyeongbuk Gumi), Lee Geummin (Seoul Seoul), Jeong Seolbin (Incheon Hyundai Steel), Ji Soyun (Chelsea).