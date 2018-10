MBappe salva el invicto del campeón del mundo

Era la primera vez desde que los franceses fueron campeones del mundo que venían jugar en provincia, fuera de París. Tal vez se relajaron por la pequeña ciudad (y el pequeño estadio) en el jugaban, Guingamp situaba en tierra celta, en Bretaña porque tardaron mucho en entrar en el partido y en crearse ocasiones serias. Tal vez también se relajaron por la forma en la que venía el adversario. Recordemos que Islandia había ganado un solo partido en el 2018, a pesar de su brillante campaña clasificatoria para el Mundial, y había perdido sus dos primeros partidos post-mundial contundentemente (6-0 contra Suiza y 0-3 contra Bélgica). Otra explicación de su relajo hubiera podido ser la no-titularidad del genio MBappe por una pequeña molestia física.

Un Pogba muy presente pero poco eficaz

El partido empezó en un ritmo bastante tranquilo, Islandia jugando con un bloque bajo, como suele hacer. Pogba se veía omnipresente durante los primeros 20 minutos, con muchos balones tocados en el mediocampo pero no penaba en encontrar los espacios para hacer pases verticales. Así que su volumen de juego aporto poco al equipo. La mayoría de los jugadores estuvieron muy poco eficaces, a pesar de algunas ocasiones, como Thauvin, que se no atrevía a tirar desde fuera del área, o Dembélé que a pesar de velocidad y técnica no lograba tirar al arco. Pareciera que hubiera poca concentración al momento de chutar al arco, que las cosas se iban a hacer resolver solas. Pero así no fue.

Islandia abre el marcador después de una bonita jugada colectiva

Y paso lo que lo que poquito a poco se podía pensar. En el minuto 31, en una jugada del lado derecho islandés, Finnbogason se deshace de Kimpembe y sirve Bjarnason que se encuentra solo en el exterior del área, y tira un bonito tiro por el suelo por el palo izquierdo de Lloris que apenas logra rozarlo sin poder evitar el gol. Lo que siguió no fue para mejor para Francia, y hasta hubiera podido ser mucho peor sin las cuatro paradas seguidas impresionantes en su línea de Hugo Lloris apenas siete minutos después del gol. Los islandeses volvían al vestuario con un solo gol de ventaja.

Un Kimpembe en un mal día por su primera titularidad con Lloris

Los vikingos volvieron a la cancha con dos cambios. Primero volvió a la cancha el legendario portero Halldórsson y el joven delantero Albert Gudmundsson (hijo del famoso comentarista islandés que se hizo conocer por sus comentarios muy emotivos durante la Eurocopa 2016). Parecía que los delanteros volvían con un poco mas de ganas en este segundo tiempo, lo que el tiro de Thauvin dejaba pensar en el minuto 52’. Pocos minutos después un cabezazo de Griezmann daba algo de esperanza. Después Dembélé se llevaba varios jugadores islandeses en al área para tirar de zurda en la grada con demasiada prisa. Pero no era suficiente para empatar. Hoy el campeón del mundo tenía que sufrir y conceder un segundo gol. En un tiro de esquina, Kimpembe, se atrasa en la marca de Kári Árnason y no puede impedir el gol de cabeza.

MBappe dinamitó el juego de Francia

Justo después del segundo gol, salía Griezmann, inexistente hoy día, por su nuevo compañero del Atlético, Thomas Lemar, y salía Thauvin, un poco tímido para su primera titularidad, por el mesías MBappe. Entro también un poco más tarde Tanguy NDombele por Pogba para su primera selección y más tarde Payet por Dembélé. Esos tres jugadores iban a cambiar la cara de Francia y sonar la rebelión. A pesar de no ser campeones del mundo, los dos últimos entrantes parecían querer mantener el invicto de Francia como campeón del mundo que estaba bastante en peligro hasta el minuto 86. Es en ese minuto cuando que NDombele en una buena recuperación en la banda derecha logro pasar y lanzar MBappe que en un ángulo cerrado logro tirar, que desviado por el portero justo en la cabeza de uno de sus defensas y así reducir la marca para Francia. Minutos después, el arbitro portugués pito un penalti por una mano (más bien un puño) del defensor Sigthorsson. ¿Quien se encargo cobrar el penalti? ¡MBappe obviamente! ¡Uf! ¡Salvados por la campana!