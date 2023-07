Entrevista. Abel Pascual: ''Mi marcha es un hasta luego, no un adiós''

Abel Pascual Urbón (24 de febrero de 1996, Palencia) es el nuevo fichaje de la Gimnástica Segoviana, tras cerrar una etapa de cuatro años en el Palencia Cristo Atlético. ‘’Il capitano’’, como se le ha conocido entre la afición palentina se ganó el corazón de la afición desde su llegada. Su marcha ha entristecido a los aficionados del Cristo, que han visto a su equipo descender a la Tercera RFEF y regresar a la categoría de su máximo rival, el Palencia CF.

Abel es una persona bastante conocida en Palencia. Bien sea por su condición de futbolista, o también porque junto a su familia, regenta el Bar Cafetín (visita obligada si uno pasa por Palencia), lo que ha hecho que sea muy querido por los aficionados al deporte palentino. Su carisma, coraje, humildad, constancia y entrega son solo algunas de las cualidades que el Gate 8 (grupo de los más acérrimos aficionados al Palencia CA) destacan al hablar de Abel.

La primera etapa del zaguero palentino en su ciudad natal fue en 2016 con el ya extinto CD Palencia, donde después de tan solo un año, ficharía por el juvenil del Sevilla. Tras un año realizando una gran labor en el equipo de Nervión, partiría hacía Guijuelo y posteriormente al Valladolid Promesas. Estos fueron años complicados para el defensa, que en 2019 decidió regresar a Palencia, esta vez en el Cristo, capitaneando al equipo morado durante los mejores años de la institución, hasta que finalmente este año, tras el descenso del Palencia CA a Tercera RFEF, ha decidido emprender una nueva aventura en la Gimnástica Segoviana.

La entrevista

P: La primera pregunta no puede ser otra que la que se hacen todos los aficionados del Palencia Cristo Atlético. Después de tantos años en el equipo palentino, en una categoría en la cual las etapas suelen ser más efímeras, ¿Qué ha incentivado tu salida?

''No puedo arriesgarme a quedarme en Tercera RFEF.''

R: Los motivos de mi salida son puramente deportivos. Tengo 27 años, no es una edad en la que me pueda permitir arriesgar o en la que pueda empezar a dejar de lado el fútbol. Si esto me hubiera ocurrido dentro de cuatro años, ya con 30 o 31 años, te puedo garantizar que me hubiera quedado. Con la edad que tengo, mis fuentes de ingresos vienen principalmente del fútbol, y como te he dicho, no me puedo arriesgar a quedarme en Tercera RFEF, más aún con la situación familiar que tengo, son dependientes de ello. Luego también, con 27 años, bajar un escalón más y salir del fútbol nacional. Tenía que asumir ese riesgo y salir de casa para buscar más oportunidades.

P: ¿Qué es lo que te hizo elegir al Palencia Cristo Atlético en primera instancia, después de estar en grandes filiales, como el del Sevilla, o el Valladolid?

R: Hace cuatro años vine al Cristo después de unas temporadas complicadas, sobre todo el último en el Valladolid Promesas, donde no conté con la confianza que necesitaba, jugué en posiciones que no eran las mías… Digamos que necesitaba volver a casa. A pesar de que tenía ofertas mejores de Segunda B, tenía que volver a casa ese año. Volverme a encontrar, recuperar la confianza en mí mismo. Es por eso que vine al Palencia Cristo. Tuve la suerte de encontrarme con una directiva, un club y unos compañeros que me dieron lo que yo necesitaba. Me volví a sentir futbolista. He tenido la suerte de vivir los mejores años del club; el ascenso, los partidos de Copa del Rey, el playoff. Ha sido algo increíble, y siempre estaré orgulloso de la decisión que tomé, cuando lo normal no hubiera sido venir aquí, yo vine, y salió bastante bien.

P: Has destacado varias veces que tienes 27 años. Ahora con esta edad, ¿cuáles son los objetivos a futuro? ¿Qué es lo que tienes pensado para los próximos años?

Si no disfruto, las cosas no van bien.

R: El objetivo más claro es disfrutar. Si no disfruto, las cosas no van bien, pero si disfruto, significa que las cosas van bien, así de sencillo. También tratar de prepararme física y mentalmente, pues este año me ha demostrado que la cabeza es lo más importante dentro de un deporte. Estar bien psicológicamente es algo en lo que quiero empezar a trabajar. Evidentemente intentar prepararme físicamente de la mejor manera, estar en las mejores condiciones e ir ganando puestos. Ojalá en la Segoviana pueda hacer un año bueno, también en lo personal, de aquellos que recordaré, como los del Cristo, y tratar de ir quemando etapas satisfactoriamente.

Abel Pascual controlando el esférico. | Foto: @abelpascual96

P: Antes de irte a la Gimnástica Segoviana, ¿qué mensaje le quieres dejar a la afición del Cristo Atlético? ¿O estás contento con lo que dijiste en redes sociales?

Todo pasa porque nosotros, los aficionados del Cristo, lo creemos.

R: Que no dejen morir el fútbol. Es algo muy bonito. Está claro que estamos en una etapa un poco complicada, que contamos con dos equipos en Tercera RFEF, y ninguno tiene ese proyecto serio como el del Palencia Club de Fútbol el año pasado. Todo pasa porque nosotros los aficionados del Cristo lo creemos. Intentar confiar en el Palencia Cristo, y que tanto los aficionados del club llevemos al equipo a donde realmente se merece. Esto es lo que les pido, que no desistan, porque al final esto es una carrera de fondo. Puedes perder una carrera de 100 metros lisos, como este año, pero tenemos que seguir compitiendo para llegar a la meta.

P: El fútbol palentino es un tema bastante interesante. Los dos equipos como bien has dicho están en Tercera RFEF, y muchos palentinos se preguntan por qué no se unen los dos equipos. Es obvio que existen unas tensiones muy grandes entre los dos equipos, pero ¿tú de que eres partidario, de la unión, o de que cada equipo siga por su camino?

Lo mejor sería una mezcla de los dos clubes.

R: Para mí como palentino, lo mejor es la unión. Creo que dos equipos ahora en Palencia, con la masa social que hay, no hace otra cosa que debilitar a ambos. Es como si solo hay un trozo de pan y los dos quieren comer de él, al final ambos se quedan con hambre. Lo que no podemos ignorar es que ambos equipos tienen sus intereses. Considero que el Palencia CF busca sacar un rendimiento económico del club, aparte de querer lo mejor para la ciudad, buscan ese beneficio económico pues son un grupo de inversores, un poco más fútbol negocio por así decirlo. El Palencia Cristo tiene otros intereses totalmente distintos, es un club más familiar. Quizá debería ampliar un poco más sus perspectivas, como creo que harán, pero lo mejor sería una mezcla de estos dos clubes. Yo de lo que puedo hablar es del Palencia Cristo, que es lo que conozco, y puedo decirte que estos años las cosas se han hecho muy bien. En Palencia siempre ha habido impagos y problemas con los salarios de los jugadores, pero en ese aspecto, el Cristo siempre ha sabido mantener seriedad, lo ha hecho siempre bien. Desconozco si el Palencia CF también. Como palentino, ojalá se unieran, pero con todos los antecedentes vistos y como jugador, prefiero que siga siendo el Palencia Cristo.

P: Para cerrar ya la etapa del Palencia, ¿es un adiós, o es un hasta luego?

R: Es un hasta luego. Siempre voy a querer volver a Palencia. Al final, es mi casa, y estoy seguro de que nuestros caminos se volverán a cruzar. Tengo aquí familia, un bar y muchos amigos. Hay muchas cosas que me atan a Palencia y estoy seguro de que, de alguna manera u otra, volveré.

P: Ahora sobre la Gimnástica Segoviana. ¿Has tenido la oportunidad de conocer a tus compañeros y hablar con el entrenador?

R: Todo lo que he hablado con ellos ha sido por móvil o por WhatsApp. No los conozco aún en persona, pero ya tengo buenas sensaciones. Desde el club me han transmitido mucha confianza y positivismo, eso me encanta. Tengo la suerte de ya conocer a algunos compañeros por etapas anteriores, como a Carmona. De todas maneras estoy seguro de que la adaptación será rápida.

Abel Pascual dedicándole un gol a su madre | Foto: @abelpascual96

P: Esta es una pregunta que siempre le hago a todos los jugadores, no está relacionada ni con el Palencia Cristo ni con la Gimnástica Segoviana, se remonta un poco atrás. ¿Qué te hizo enamorarte del fútbol?

R: Yo nací enamorado del fútbol. Desde que estaba en la tripa de mi madre ya la gente bromeaba con que de mayor iba a ser futbolista, porque estaba todo el rato dando patadas. Soy más o menos conocido en el barrio, y la gente mayor a veces me para y me dice que desde pequeño tienen la imagen de mí con un balón en los pies. En el patio del colegio, o en la calle. Sin duda el fútbol callejero me marcó de pequeño, y es algo precioso que se está perdiendo poco a poco. Mi vida entera viene marcada por el fútbol, y felizmente, hoy en día me puedo dedicar a ello y disfrutarlo.

P: En Palencia hay mucha gente, muchos niños que cuando piensan en un ídolo local, piensan en ti. El sueño de muchos de los que juegan en categorías provinciales o regionales es dedicarse al fútbol profesionalmente y llevar el brazalete de capitán del Palencia, por lo que te tienen de ejemplo. ¿Qué es lo que hay que tener para llegar tan lejos como tú has llegado?

Lo más importante para mi, es disfrutar.

R: Lo primero de todo es que agradezco mucho que me digas que tantos chicos me tienen como ídolo. Hay que esforzarse, ser constante y tener dedicación, pero lo más importante para mí es disfrutar. Disfrutar del fútbol en cada momento, pasárselo bien, que aparte de todo lo que he dicho antes, es muy importante. Si algo le puedo decir a todos esos chicos es que se lo pasen bien jugando al fútbol, que es lo verdaderamente importante.

P: Ya son varias temporadas jugando al fútbol, en los que has tenido muchas oportunidades para jugar en muchos sitios distintos. ¿Te arrepientes de alguna de las decisiones que has tomado?

R: Como dices, son varios años ya en el deporte y he tenido que tomar muchas decisiones. En mi etapa en el Sevilla, después de jugar en el juvenil, se me ofreció un contrato de tres años en el Sevilla Atlético para jugar en Segunda División. Si todo seguía su curso, después de la pretemporada comenzaría a jugar en el Sevilla Atlético. En ese verano hubo un cambio de directiva, fue cuando se marchó Monchi. Decidí que lo mejor era buscar otros proyectos y abandoné la entidad. Quizá si me hubiese quedado las cosas hubieran acabado yendo bien, pero eso no lo puedo saber. Creo que lo que hice en el momento fue lo necesario y correcto para mi carrera. Desde luego que he tomado muchas decisiones y quizá las cosas podrían haber ido mejor si hubiese tomado otras, pero como ya he dicho, eso nunca lo sabremos.

P: Como me has contado, te has formado en la cantera del Sevilla. Una pregunta que me surge es, si después de esa etapa como sevillista, te consideras del Sevilla, o simplemente tienes apego por ellos.

R: Yo tengo apego por el Sevilla porque he jugado allí y representa una etapa bonita de mi carrera, pero yo no soy del Sevilla, soy del Athletic -dice entre risas- y así ha sido desde pequeño.

P: Ahora sobre los entrenadores. En Palencia, ¿cuál ha sido el entrenador que más te ha marcado?

R: He tenido la suerte de coincidir con dos grandes entrenadores durante estos años en Palencia. Tanto como Jorques como Gala me han depositado la confianza necesaria para que dé mi mejor nivel. Han sido dos grandes profesionales, y como entrenadores en Palencia han hecho una gran labor.

P: Para ti, como jugador, ¿es más importante el factor económico o la confianza del club?

R: Sin duda la confianza del club lo es todo. En estos años he tenido ofertas que quizá podían tener un mayor incentivo económico, pero la confianza que se me ha dado aquí en Palencia, y las cosas que me han atado a la ciudad son para mí más importante que el dinero. En mi salida del Cristo también he tenido varias ofertas y he elegido Segovia porque es dónde encuentro un equilibrio que me ha convencido.

P: Aún tienes 27 años, estás cerca de la que se supone que es la mejor etapa de los futbolistas, ¿te ves llegando al fútbol profesional antes del retiro?

R: Pues ojalá. Tendría que ir muy rápido, quemar muchas etapas muy rápido. Subir de segunda a primera (RFEF), y de ahí a Segunda División. No te voy a mentir si te digo que lo veo complicado, pero como te he dicho lo importante es disfrutar, y si se puede dar en fútbol profesional, pues mejor.

P: Finalmente para cerrar la entrevista, ¿que hay después del retiro para Abel Pascual?

R: La verdad es que no me pongo límites. Me veo siguiendo ligado al mundo del fútbol, desde los banquillos como entrenador o quizá como representante de futbolistas. También me veo fuera del fútbol, regentando un negocio como bien puede ser el bar, o cualquier otro.