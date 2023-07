Entrevista. Chuchi Jorques: ''No han empezado los entrenamientos, y ya lo echo de menos''

Chuchi Jorques (23 de octubre de 1978, Palencia) ha sido hasta hace apenas unas pocas semanas el entrenador del Palencia Cristo Atlético. Este año no ha podido evitar el descenso del equipo morado a Tercera RFEF, uno de los principales motivos de su salida. Después de 27 años ligado al mundo del fútbol de manera ininterrumpida, el palentino comenzará esta temporada sin tener contrato con ningún equipo, lo que no evita su ambición por volver a los banquillos en los próximos meses.

Comenzó su carrera profesional en 1996 con su llegada al Atlético Albacete, no sin antes haber jugado en la Selección de Castilla y León y haber participado en entrenamientos de la preselección española y el Real Madrid. En su carrera, ha recorrido España jugando hasta en 16 equipos, entre los más conocidos, la UDS, el Racing Portuense, el Palencia CF, el Villanovense y Unionistas de Salamanca.

Su personalidad amistosa, su habilidad táctica y su capacidad de crear un buen ambiente dentro de los vestuarios han sido solo unas de las pocas cualidades que han hecho que los palentinos le tengan un gran afecto. Además, el ya ex-míster del Palencia CA jugó durante varias temporadas en casi todos los equipos de la ciudad castellana, lo que le convierte en una cara conocida de la ciudad.

La entrevista

P: ¿Qué es lo que ha fallado este año? ¿Qué le ha faltado al Cristo para quedarse este año en Segunda RFEF?

No hemos sabido reaccionar, yo el primero y ellos tampoco.

R: Nos ha faltado un balance entre las áreas. En nuestro área hemos sido fiables durante gran parte de la temporada, aunque al final de temporada hayamos perdido esa esencia e intensidad defensiva. Lo que más nos ha penalizado ha sido el área rival. Hemos sido el tercer o cuarto equipo con más llegadas al área, pero cierto es, que no hemos tenido esa efectividad deseada. Con un equipo que consigue mantener su portería a cero durante 16 o 17 jornadas, con tener un poco de acierto de cara a puerta puedes conseguir fácilmente el objetivo. En los cuatro últimos partidos de liga, ha afectado más el aspecto psicológico. El estrés y la ansiedad de los chicos al verse en una situación tan compleja y que no esperábamos. No hemos sabido reaccionar, yo el primero y ellos tampoco.

P: A mitad de temporada, la situación ya era complicada. Ya se podía augurar que el equipo iba a tener que luchar hasta final de campaña para no descender. Aún así, acabas la temporada. ¿Te dio un voto de confianza la directiva? ¿Qué te transmiten los jugadores?

R: Creo que el momento clave no es a mitad de temporada. El mercado de diciembre fue duro, con la marcha de Ayllón a última hora y con Adrián Herrera lesionado, pero no creo que ese fuese el momento clave. Por otra parte, yo siempre he notado el cariño de la directiva y de los jugadores. El momento más complicado llega tras la derrota en casa contra el Marino de Luanco (Jornada 29), era un partido muy importante para nosotros, ellos vienen a empatar y se acaban llevando la victoria haciendo lo justo, haciendo su partido.

Estaban a muerte conmigo.

Ahí es cuando le planteo a la directiva y a los capitanes apartarme del proyecto, que venga otra persona que aunque quizá sean pocas jornadas, cambie el mensaje y consiga que el equipo pueda reaccionar. Tanto los jugadores como la directiva no quisieron, me dijeron que estaban a muerte conmigo hasta el final, pasara lo que pasara. Se lo agradezco de verdad. Creo que era el momento oportuno para plantearlo, porque antes el equipo estaba estable, en la primera vuelta conseguimos una racha de 11 puntos sobre 15 posibles y el equipo daba muy buenas garantías cuando cambiamos a ese 3-5-2. Cuando planteo apartarme, lo hago con todo el cariño y con la intención de poder ayudar al equipo. Al final es el club de mi barrio, el club de mi vida y yo no quería ser ningún impedimento o ninguna piedra en el camino para ellos.

Chuchi Jorques | Foto: Palencia CA

P: Esa penúltima jornada en casa contra el Langreo en la que el Cristo pierde 1-2 es especialmente dura para el equipo. En la última jornada contra el Zamora se necesita casi un milagro para salvarse. ¿Cómo estaban los ánimos? Como entrenador, ¿Qué le dices a los chicos antes de que salgan al campo en Zamora?

R: La última semana fue muy dura porque después de la derrota del Langreo, todos sabíamos que iba a ser muy complicado mantener la categoría. Desde el cuerpo técnico intentamos mandar un mensaje positivo, usando un símil; les dijimos que estábamos en coma pero que aún ''no nos habían apagado el aparato'', que todavía teníamos una mínima opción. Fue una semana dificultosa en todos los ámbitos, en el anímico, psicológico y a nivel de entrenamientos. Sabíamos que ya no dependíamos de nosotros mismos como en otras jornadas, teníamos que ir a Zamora a ganar y esperar que el Ourense no ganara. Les transmitimos un mensaje positivo que a mi parecer caló, salimos muy bien en Zamora, la primera media hora hasta la expulsión de Isra fuimos superiores, tuvimos ocasiones para haberse adelantado en el marcador. No se si llamarlo mala suerte, o circunstancias del fútbol que no puedes controlar. Estábamos con uno menos para los 60 minutos restantes, con toda la presión que había, pues necesitábamos ganar. Se dieron todos los condicionantes, pero es verdad que lo tuvimos en nuestra mano mucho antes del partido contra el Zamora.

P: ¿Qué sientes cuando el árbitro en Zamora pita el final?

Son momentos de la vida que hay que superar.

R: Creo que fue uno de los momentos más tristes de mi vida deportiva. En mi vida personal no, porque ha habido otros momentos duros, pero en el ámbito futbolístico, creo que ha sido el momento, o uno de los momentos, más duros de mi carrera. Un descenso siempre es duro, pero lo es más cuando es en tu casa, en tu barrio, con tus amigos y tu familia. Es una sensación de tristeza y de vacío, al no poder conseguir ese objetivo que hemos tenido en nuestras manos durante muchas semanas. Son pasajes, tanto anímicos como psicológicos muy duros para todos, para mí, el cuerpo técnico, la plantilla y para el club. Estaba hundido, no veía el final del túnel, fue una tristeza inmensa. Pasado ya el tiempo, sigue siendo duro y complicado de asimilar, pero creo que son momentos de la vida que hay que superar y me harán más fuerte para el futuro.

P: Ahora que se ha anunciado tu salida, de cara al futuro ¿Qué hay para ti?

R: Actualmente creo que todos los equipos están cerrados. Es verdad que siempre he tenido la ilusión de mantenernos y seguir entrenando en el Palencia Cristo Atlético en Segunda RFEF. Después del descenso, el club ha pensado que lo mejor es un cambio, lo cuál yo respeto, y hasta pienso que puede ser bueno para ambas partes.

Creo que estoy completamente capacitado para seguir siendo entrenador.

Las dos semanas después del descenso, me desconecté del fútbol. Me llamaron para distintos proyectos, pero esas dos o tres semanas tras el descenso, no quiero hablar para nada de fútbol. Ahora, como he dicho, todos los equipos están cerrados, así que toca seguir formándonos, viendo fútbol y esperar a que caiga un compañero, que es triste, pero que se me abra esa oportunidad para intentar volver a entrenar. Creo que estoy completamente capacitado para seguir siendo entrenador, y este año el fútbol nos ha penalizado demasiado con ese descenso, porque hemos hecho muchas cosas bien para haber conseguido mantener la categoría. También hemos hecho cosas mal, porque sino no hubiéramos descendido. Mi objetivo en el futuro es intentar seguir demostrando que puedo ser un buen entrenador. Si en un futuro sigo cometiendo ciertos fallos, quizá me consideraré seguir ligado al fútbol pero de otra manera distinta, como ser director deportivo, que se me ha dado bien.

P:En el teórico caso de volver a los banquillos, sea a mitad de esta temporada, o al comienzo de la siguiente, ¿volverías a confiar en el mismo staff?

R: Volvería a confiar en ellos sin ninguna duda. No me extiendo más, porque no tengo ninguna duda en eso.

P: ¿Tienes algún mensaje ahora mismo para todos los aficionados palentino?

R: No sé ni qué mensaje podría mandar. Me gustaría mandar un mensaje de ilusión y ganas para la directiva y el nuevo cuerpo técnico, para mi amigo Doyague y la gente que llegue. El descenso ha sido un palo duro, pero volverá a hacer sonreír al club y a la afición, porque el Cristo ha dado estos años muchos pasos buenos y bonitos. Durante las últimas temporadas no había tocado aún ningún año malo, dio la casualidad que tocó este mientras estaba yo, pero el mensaje tiene que ser de optimismo y de pensar que se pueden llegar a lograr muchas cosas. El objetivo tiene que ser que el equipo vuelva a donde merece estar, que es la Segunda RFEF. Hay que soñar y tener muchas ganas para ello. Les estaré viendo como un aficionado más, les apoyaré en todo. Es mi barrio, es mi casa, y mi sentimiento de cariño y respeto hacia ellos sigue intacto. Estoy seguro que algún día y de alguna manera estaré de nuevo vinculado a ellos, porque hay una relación más fuerte que de amistad. Llega el momento de separar nuestros caminos, pero pronto volverán a estar donde se merecen.

P: Quizá con el descenso del Cristo a la misma división que el Palencia CF, la gente desconecta un poco del fútbol palentino. Palencia nunca ha llegado a ser una ciudad conocida por el fútbol a nivel nacional, pero en los últimos meses se ha hablado más y más de la posibilidad de la unión de ambos clubes. ¿Qué piensas sobre el tema?

Un equipo de barrio que ha conseguido representar a toda una ciudad.

R: No lo sé, la verdad. El Palencia CA ha conseguido algo inaudito, hace años cabalgaba entre la Preferente y Tercera RFEF. Ha conseguido subir a Segunda RFEF, entrar en Copa del Rey pero con esa Primera RFEF que ha metido Rubiales de por medio, todo parece más lejano. Cuando yo estuve en el Palencia como jugador, la Segunda B era la tercera categoría del fútbol español, y conseguir entrar en un playoff era tener la posibilidad de subir a Segunda División. Es un equipo de barrio que ha conseguido representar a toda una ciudad por todo lo que ha logrado. No sé si lo mejor es una unión, es un tema bastante delicado para abordarlo en una sola entrevista. Da para mucho, y no creo que yo sea la persona adecuada para hablar de ello. Está claro que si quieres hacerte fuerte, tienes que hacer muchas cosas que quizá no tienen que ser explícitamente la unión. En Salamanca tenemos el ejemplo, con el Unionistas en Primera RFEF con 4.000 socios y el UDS en Tercera RFEF con 5.000.

Cuando yo me fui del Palencia a Irún porque las cosas no se estaban haciendo bien, todos pensábamos que iba a costar recuperar esa masa social y esa esencia. En Palencia a la gente le gusta el fútbol, pero es verdad que se ha separado y se ha seccionado por equipos o grupos. No lo sé, está claro que lo bueno sería recuperar todo lo que había antes. Eso sería un salto importante como de masa social como económicamente. La UDS puede tener fácilmente 400.000 euros de presupuesto solo en masa social. Con eso, puedes hacer un equipo de Segunda B en Tercera División. Quizá lo mejor sería unir todos los equipos de Palencia y recuperar una masa social que te otorgue una gran cantidad de dinero, o esperar la llegada de grupos inversores, o de patrocinadores… Está claro que lo que se necesita en estas divisiones es dinero, y no sé cual sería la mejor manera para conseguirlo pero no se me ocurren más que estas.

Chuchi Jorques | Foto: Campus Chuchi Jorques

P: Abandonando el tema de Palencia, ¿a ti que te enamoró del fútbol?

R: En mi casa no le gustaba a nadie el fútbol. Empecé con un balón jugando en el barrio, en la Calle Menorca. Un día le rompías una ventana a una vecina con el balón y le tocaba pagarlo a tu madre, u otro el retrovisor de un coche. Desde pequeño lo único que me gustaba era el fútbol y ver partidos. Los vecinos me decían que me veían desde los tres años con la pelota, que era más grande que yo, y me siento todo un privilegiado cuando he llegado a poder vivir de ello. Es injusto cuando la gente habla del fútbol despectivamente. El fútbol requiere sacrificio. No me podía ir de vacaciones con mis amigos en verano porque tenía que entrenar. La gente solo ve lo que gana Cristiano, o lo que gana Messi, pero la gente de Segunda B y Tercera División se esfuerza igual.

No han empezado los entrenamientos, y ya lo echo de menos.

En mis 28 años de trayectoria deportiva, el único que voy a empezar sin estar vinculado al deporte, es este. No han empezado los entrenamientos, y ya lo echo de menos. No he hecho nada en mi vida que no esté relacionado con el fútbol. Lo es todo para mí y no sé qué fue lo que me enamoró de él, yo creo que ha sido todo lo que lo rodea en sí. Fui quemando etapas, como la preselección española, las pruebas con el Real Madrid, la selección de Castilla y León... creo que es todo lo que me enamoró. Tengo muy buenos recuerdos sobre todo en mi etapa en mi ciudad, con todos lo que conseguimos. Me he sentido querido y junto a la preselección española y las pruebas con el Real Madrid, han sido los tres puntos más felices de mi carrera.

P: Este último punto me llama la atención. Tu llegas un día a casa de clase, ¿y tu familia te cuenta que el Real Madrid está interesado en ti?

R: Habíamos jugado un campeonato de España Sub 15 con la Selección de Castilla y León y había ojeadores de todos los equipos. Yo hago un campeonato muy bueno y Guti, que en paz descanse, me comenta la posibilidad de que el Real Madrid llame a la puerta. Me dijo que cabía la posibilidad de ir unos días a Madrid, que me pagarían todos los gastos y el mismo fue el que me lo transmitió después. Ese interés fue por Ramón Martínez, así que era algo que me llenaba de orgullo. No he llegado nunca a Primera o Segunda División porque no he dado el nivel, o quizá simplemente no he estado en el momento y lugar adecuado, pero son momentos que recuerdas con mucha felicidad.

P: Por último, hay muchos niños y muchos chicos, que su sueño es ser profesional o poder intentar llegar a vivir del fútbol. ¿Qué les dirías a todos estos chicos?

Mi madre lo único que quería era verme feliz, verme sonreír.

R: Lo primero que digo siempre, incluso a mis hijos, es que desde los 5 hasta los 14 años deben tener cero presión. Eso se está perdiendo, y es muy importante. El que es bueno, tendrá su momento para dar el salto porque hoy en día los ojeadores están en todos lados. Nuestros padres no nos metían presión porque simplemente, no nos venían a ver jugar. Tenían que trabajar, y yo llegaba a casa y les decía que habíamos perdido 12-1 y me respondían que a la siguiente lo haremos mejor. Mi madre lo único que quería era verme feliz y verme sonreír. Los chicos tienen que disfrutar mejorando y aprendiendo valores. Esta esencia se está perdiendo y es lo que realmente importa. Hasta los 15 años estuve jugando en mi barrio y disfruté muchísimo. Después llegué a la preselección española y a casi firmar por el Real Madrid de manera natural, no porque mis padres me presionaran para que mejorase. Hay momentos adversos en los que se necesita ser fuerte y tener la cabeza muy amoblada. Nunca perdáis la esperanza, porque nunca sabes donde va a estar ‘’el chispazo.’’ A veces hay piedras en el camino, y ahí es donde tienes que ser fuerte y tener buena gente en tu entorno para poder sobrepasarlas.