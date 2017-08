El adiós de un 'extraterrestre' llamado Usain St. Leo Bolt

Google Plus

Gatlin se arrodilla ante Bolt http://www.cbc.ca/sports/olympics/summer/trackandfield/usain-bolt-men-100-track-and-field-world-championships-1.4236691 (Jewel Samad/AFP/Getty Images)

Tras la 'resaca' del mundial de Londres, toca decir adiós al mas grande de todos los tiempos, llamado Usain St. Leo Bolt (parroquia de Trelawny, Jamaica, 21 de agosto de 1986)

El ex-atleta jamaicano posee once títulos mundiales y ocho olímpicos y dos records del mundo :

9,58 s (WR)

19,19 s (WR)

Esta pasada semana, 'El Relámpago' no consiguió pasar del bronce tras ser superado por Coleman y Justin Gatlin.

Y días mas tarde, estos mundiales pasaron a la historia como los últimos en los que participó , sin duda, el mejor atleta de la historia. Usain Bolt no pudo completar su posta en el "4x100". Una lesión se lo impidió, la cual publicó el mismo en la red social 'Twitter' que al poco tiempo borró:

'"Estiramiento miotendinoso en el bíceps femoral de la pierna izquierda"

También publicó unos tweets en los cuales quiso aclarar las dudas de algunos, los cuales, dudaban de si tenía o no , dicha lesión.

Entre esos tweets, incluía una fotografía de una radiografía donde especificaba dicha lesión.

22 Oros, cuatro platas y un bronce adornan el palmares de Jamaicano a nivel mundial desde su primer oro en categoría junior en el año 2002 en Kingston, Jamaica.

Medallero:

Juegos Olímpicos

Oro en Pekín 2008 100 m

Oro en Pekín 2008 200 m

Descalificado Pekín 2008 4×100 m

Oro en Londres 2012 100 m

Oro en Londres 2012 200 m

Oro en Londres 2012 4×100 m

Oro en Río de Janeiro 2016 100 m

Oro en Río de Janeiro 2016 200 m

Oro en Río de Janeiro 2016 4×100 m

Campeonato Mundial

Oro en Berlín 2009 100 m

Oro en Berlín 2009 200 m

Oro en Berlín 2009 4×100 m

Oro en Daegu 2011 200 m

Oro en Daegu 2011 4×100 m

Oro en Moscú 2013 100 m

Oro en Moscú 2013 200 m

Oro en Moscú 2013 4×100 m

Oro en Pekín 2015 100 m

Oro en Pekín 2015 200 m

Oro en Pekín 2015 4×100 m

Plata en Osaka 2007 200 m

Plata en Osaka 2007 4×100 m

Bronce en Londres 2017 100 m