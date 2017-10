Maratón de Ámsterdam 2017

Google Plus

Tiene su primera edición el 5 de agosto de 1925 aunque empieza a celebrarse con regularidad a partir de 1975, año en el que se proclamó ganador Jørgen Pilegaard Jensen, hasta el día de hoy se han celebrado 41 ediciones y está etiquetada como parte de las Gold Label por la IAAF junto con otras famosas maratones y es intervenida por reconocidos atletas de élite, actualmente el récord está en posesión de Daniel Wanjiru con un tiempo de 2:05:21 conseguido en la competición de 2016.

"He estado entrenando muy bien y las condiciones meteorológicas hoy eran muy buenas, por lo que he podido estar a mi mejor nivel. Espero que esta victoria me motive para conseguir otras metas” comentó Wanjiru tras haber obtenido el logro.

Por otra parte en categoría femenina se hizo con el primer puesto la atleta de origen etíope Meselech Melkamu con un tiempo de 2:23:21 casi un minuto por encima que su compatriota Abebech Afework que finalizó en segunda posición.

La maratón dará comienzo a las 09:30 de la mañana del domingo y en ella se disputarán entre otros atletas el maratonista Bernard Kipyego, habiendo estado en los podios de las maratones más afamadas, los atletas etíopes Tsegaye Mekonnen y Marcos Geneti, Abel Kirui campeón en 2016 de la maratón de Chicago y habiendo obtenido el 2º puesto en la misma hace tan solo unos días, Wilson Chebet consiguiendo podio unos años atrás en esta misma carrera, Dadi Yami con una marca personal de 2:05:41 a solo 20 segundos del récord y a su vez entre las atletas que participarán distinguimos también a profesionales como lo son Tiki Gelana, medallista olímpica y campeona de esta misma maratón en 2011, la atleta keniana Flomena Cheyech, la maratonista Lucy Karimi y convirtiéndose en la quinta mujer más rápida con su récord personal de 30:38 en 10.000 metros la atleta Joyce Chepkirui entre otras.