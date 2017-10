Nuevo reglamento para la 2017-2018

Google Plus

Foto: El Desmarque. Ivana Spanovic en el mundial de Londres

La IAAF ha modificado algunas de las reglas para la temporada 2017-2018, estas nuevas reglas entrarán en vigor a partir del 1 de noviembre de 2017, día que oficialmente empieza la nueva temporada.

A partir de la próxima temporada, los atletas de salto de longitud y de triple salto no tendrán que llevar dorsal trasero. Este cambio se debe al fatídico salto en el que Ivana Spanovic se quedó sin medalla debido a que uno de los imperdibles del dorsal trasero se desprendiese y el dorsal rastrillase la arena, haciéndole perder así más de 10 centímetros en el salto lo cual la relegó en la clasificación.

Los tacos de salida podrán invadir otra calle en la salida, esto se utilizará en las salidas en curva, 200, 400, 400 vallas, 4x100 y 4x400, siempre y cuando no molesten a otro atleta, por lo que los tacos podrán invadir la calle exterior, pero no la interior, es decir si un atleta sale por la calle 5, loa tacos podrán invadir la calle 6 pero no la 4.

El tiempo en los concursos se reducirá de 1 minuto a 30 segundos, siempre y cuando hayan más de 3 atletas en competición y los saltos no sean consecutivos. El juez levantará la bandera amarilla, avisando al atleta de que le queda poco tiempo cuando queden 10 segundos.

En los lanzamientos circulares, el lanzamiento no se declarará nulo cuando el atleta pise la parte superior del círculo, siempre y cuando sea por detrás de las líneas blancas que delimitan la mitad del círculo.

En los relevos cortos, 4x100 y 4x200 desaparecerá la prezona, a partir del próximo 1 de noviembre la zona pasará a tener 30 metros, por lo que solo tendremos que estar atentos del final de la zona para saber si el relevo ha sido valido o no.