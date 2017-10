La Valencia de los récords

Jepkosgei cruzando la línea de meta Fuente: Valencia Ciudad del Running

La media maratón de Valencia ha llevado consigo a una gran cantidad de atletas profesionales que no han dudado en dejar huella en esta carrera, Joyciline Jepkosgei, la atleta keniana, ha batido esta vez el récord mundial femenino de esta prueba, que también estaba en su poder anteriormente, y lo ha hecho con un tiempo de 01:04:51.

La atleta ha hecho además una serie de declaraciones después de conseguir el reconocido mérito:

"Era mi primera carrera en Valencia y he disfrutado mucho. La meteorología y el circuito son perfectos para correr rápido. Espero regresar en marzo para el Mundial de Medio Maratón”

“Estoy muy contenta de esta marca, de hacer el segundo récord mundial este año y ahora seguiré entrenando y corriendo duro para volver a batir el récord“

“Espero volver a Valencia el próximo año para correr el Mundial de Media Maratón de la IAAF Valencia 2018” ha comentado a varios medios.

Conseguir el récord por parte de Jepkosgei se ha visto como algo complicado a lo largo de la carrera ya que la atleta había llegado con muy buen tiempo a los 10 kilómetros con tan solo 30:09 minutos, a continuación ha bajado un poco el ritmo y ha alcanzado entonces el kilómetro 15 con una marca ahora de 45:59 donde ya se ha visto un poco lejos del récord mundial, habiendo llegado en su anterior récord del mundo a esta misma distancia con un tiempo de 45:37, pero más adelante ha conseguido una importante evolución y al pasar por el kilómetro 20 con el tiempo de 01:01:30 se ha decidido a dar el último empujón para poder llegar a conseguir el reconocido récord que ahora la keniana posee.

Sus sucesoras en el podio han sido Fancy Chamutai con 01:05:36 y Lucy Cheruiyot con 01:07:30, ambas atletas de origen keniano.

Por otra parte también se ha conseguido superar el récord de España, el cual ha sido alcanzado por la atleta española de origen keniano Trihas Gebre, que lo ha hecho con una marca de 01:09:57, bajando así dos segundos el anterior récord nacional que había estado durante 20 años en posesión de Rocío Ríos con una marca de 01:09:59.

La española Marta Esteban también ha conseguido a su vez la mínima para participar en el mundial de medio maratón y se ha hecho con ella con un tiempo de 01:14:30.

“Estoy contenta con mi marca, he salido para intentar la mínima del Mundial. No había entrenado mucho, empecé más tarde y sabía que no estaba para marca personal” ha declarado Marta, que ya habia dicho con anterioridad que no se habia podido preparar lo suficiente para esta media tras haber pasado por el mundial de Londres.

En categoría masculina Abraham Cheroben, que ya era reconocido como el más rápido de esta prueba en 2014 y 2015, ha sido el primero en cruzar la línea de meta con 59:11 minutos a tan solo 23 segundos de conseguir otro récord mundial, lo han seguido para el podio los etíopes Leul Gebresilase con 59:19 y Tsadik Fikadu Moen con un tiempo de 59:22.