Exclusiva. Scariolo, tras dejar el cargo de seleccionador: "La Federación española es la mejor del mundo"

Sergio Scariolo está entre los grandes entrenadores del baloncesto europeo, y está reconocido como uno de los mejores en la escuela italiana, junto a Ettore Messina y Charlie Recalcati. Nacido en Brescia, 51 años, con 29 consiguió la Liga italiana junto a Bianchini en el banquillo de la Scavolini Pesaro. El año siguiente llegó a la final de Eurocopa, perdida con la Jugoplastika. Dos años en Desio, luego la Fortitudo Bolonia, donde en tres temporadas pasa de un casi descenso a la final del campeonato. En 1997 empieza su recorrido en España, con el Tau Vitoria. Gana una Copa del Rey y otra vez llega a la final de la Liga. Pasado al Real Madrid, se queda en Chamartin tres años ganando otra Liga y llegando a ser una referencia para el baloncesto europeo.

Después de un año en Estados Unidos y un breve, desafortunado paréntesis en el Virtus Bolonia, vuelve a España, y con el Unicaja Málaga gana otra Copa del Rey, llegando también a la semifinal de Eurolega. En 2009 recibe el prestigioso cargo de seleccionador de España, llegando a ganar dos Eurocopas (2009, 2011) y la plata a Londres en los Juegos de 2012. Hace un año ha vuelto a entrenar en su país, sentándose en el glorioso banquillo del Olimpia Milano.

A pesar del nerviosismo por un delicado partido de Eurolega, Scariolo nos ha concedido una charla sobre el baloncesto italiano y español, siendo él conocedor de ambas realidades. Hace días ha dimitido del cargo de seleccionador de España, durante una rueda de prensa muy sentida.

Dos Eurocopas y una plata olímpica, ¿con qué más te quedas de estos años con la selección española?

Ha sido una experiencia muy enriquecedora, no tanto desde el punto de vista económico, sino a nivel de satisfacción profesional, de relaciones. He tenido la suerte de vivir experiencias irrepetibles. He aprendido mucho de los jugadores que he entrenado, y he podido trabajar con una directiva espectacular. He aprendido también la responsabilidad que conlleva entrenar a una selección: una responsabilidad muy grande, a veces demasiado. No es lo mismo que entrenar a un club, donde todo es más pequeño. En momentos ha sido duro llevar esa responsabilidad.

"He aprendido mucho de los jugadores que he entrenado, y he podido trabajar con una directiva espectacular"

¿Qué se llevaría a Italia del baloncesto español?

Lo primero la Federación, que ha hecho un trabajo increíble en estos años: hay muchos aspectos que deberíamos copiar en Italia, muchas fuentes de inspiración. Está muy claro que la Federación española de baloncesto es la mejor del mundo en términos de organización y éxitos, y con diferencia, teniendo en cuenta que en Estados Unidos no hay una misma federación para todos.

Viviendo ahora en Italia sueño con que se puedan acercar a ese nivel. También los palacios del deporte, de los grandes y pequeños equipos, son mucho mejores en España. A nivel escolar también… la diferencia es enorme. La presencia del deporte en los colegios es otro aspecto que habría que incentivar; me he dado cuenta de lo importante que es el trabajo con los niños y la posibilidad de poder elegir, que haya cantidad donde encontrar calidad. Creo que eso vale también para otros deportes. En fin, toda una serie de cosas importantes que significarían un paso adelante si la imitáramos.

"En Italia tenemos una cultura que obliga a obtener resultados inmediatos y no sabemos hacer frente a la derrota"

¿Como se explica la presencia de italianos en la NBA?

En Italia hay entrenadores muy buenos: el nivel es muy alto en este sentido, no solo en el baloncesto, y es algo que nos reconoce todo el mundo. Desafortunadamente en Italia tenemos una cultura que obliga a obtener resultados inmediatos y no sabemos qué hacer frente a la derrota; aquí sólo se piensa en el resultado y eso complica el crecimiento de los talentos y de los equipos.

¿Hay espacio para los jóvenes en el baloncesto italiano?

No veo muchos jugadores de 19, 20 años con responsabilidades en sus clubes; nosotros sí lo hacemos, porqué creemos en esta política e intentamos darles a los chavales 15-20 minutos en cada partido, en Euroliga también. En este sentido Varese es un ejemplo positivo, con De Niccolai y Polonara que juegan mucho, tienen responsabilidades y el equipo va muy bien.

Olimpia Milano cambia de quinteto cada año, ¿no sería recomendable más continuidad?

La continuidad es muy importante en un grupo de jugadores, lo es para ellos, para el club y para el público también. A veces hay situaciones relacionadas con el mercado de fichajes que no lo permiten. Nosotros queríamos quedarnos con casi todo el grupo; y Radosevic volverá el año que viene y está cedido de forma mirada en un equipo conocido por ayudar los jóvenes a crecer y mejorar.

¿Hay algún joven que le gustaría entrenar?

Diría Polonara, porqué tiene mucha calidad atlética, y eso es algo que no se aprende; me da la sensación de ser un chico con ambición, con hambre. Pero hay que decir que está muy bien entrenado por Vitucci. Solamente es un juego.

¿El jugador que le habría gustado entrenar?

Creo que a cualquier entrenador le hubiera gustado entrenar a Michael Jordan, no solo por el talento que tenía sino sobre todo por su capacidad de competir y su liderazgo. Es uno de esos jugadores que facilitan el trabajo de un entrenador y observándolos de cerca te das cuenta que no se trata solamente de hacer 30 puntos por partido. Hacen muchas cosas útiles para el equipo, cosas necesarias para ganar, y eso es algo raro en el baloncesto.

¿Un partido que le habría gustado ganar?

Pues creo que la final olímpica: es un reto que pocas veces se presenta en la vida de un deportista. Teníamos en contra un equipo superior, pero teníamos mucho talento y hubo mucha competición, mucha piña, creo que ese ha sido el partido más importante que he presenciado.