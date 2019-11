Un McGary omnipresente conduce a Michigan a la final de la NCAA

Los Wolverines de Michigan vencieron en la 2ª de las semifinales de la Final Four de la NCAA a Syracuse Orange por (61-56), gracias a una gran primera parte de nuevo, como ya ocurriera en el la ronda anterior ante Florida. El contragolpe y los lanzamientos de tres puntos condenaron a la zona 2-3 de Syracuse que tampoco tuvo un excesivo acierto en ataque (41.1%) para paliar el déficit defensivo. Los de Michigan comandados por un gran Mitch McGary con 10 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias y Tim Hardaway Jr. con 13 tantos, 6 capturas y 5 asistencias, no echaron en falta a Trey Burke que no realizó un gran partido. En los Orange, tan solo CJ Fair dió la cara con 22 puntos y 7 rebotes que no han evitado la eliminación de su equipo.

La ventaja al descanso fue determinante

El choque comenzaba con dos minutos de tanteo entre ambos equipos, y es que hasta que no se cumplieron los dos primeros minutos, no se anotó ningún punto, debido a las precipitaciones y los nervios de los jugadores. Tras sendos tapones de McGary y el consecutivo triple de Hardaway para abrir el marcador, comenzaron a caer los puntos en una y otra canasta, un intercambio de golpes que ponía el partido muy igualado en el inicio. Pronto, tras 5 puntos de Fair, los de Jim Boehein se colocaban por delante en el marcador, y hacían valer su zona, pero a partir de ese momento, Michigan dió con la tecla y empezó a destruir la defensa de Syracuse. Tras tres triples consecutivos de Caris LaVert y dos de Spike Albrecht, los Wolverines tomaron ventaja. La idea era clara, combatir la zona con buena circulación de balón, rápidos contrataques y un constante bombardeo desde la línea de triple. Pero Syracuse no se quería despegar del marcador y con un parcial de (0-5) volvía a recortar diferencia, sin embargo, antes del descanso y gracias al dominio en el rebote y a que los Orange dejaban constantemente la defensa del tiro exterior libre, Trey Burke anotaba un triple lejano para poner el +11 al descanso.

Michigan - Syracuse al descanso | Create infographics

La reacción no suficiente para lograr la remontada

El equipo de Boeheim no quería dejar pasar esta oportunidad de plantarse en la final, que no pisan desde el 2003 cuando ganaron el título con Carmelo Anthony a la cabeza. Syracuse comenzó la reanudación como un cohete, y es que aprovechando los fallos iniciales de los Wolverines, Fair despertaba para vovler a poner la diferencia en 7 puntos. Enseguida Hardway contestaría con un triple y McGary y Glen Robinson III pondrían de nuevo la diferencia en 11 puntos. Sin embargo, el fulgurante comienzo de los Orange no terminó ahí, ya que con un (2-9) de parcial, debido en parte a que McGary tuvo que abandonar la pista por problemas de faltas, devolvió a los de Michael Carter-Williams a una dinámica positiva. Fair seguía metiendo tiros fáciles desde 5 metros y ponía la emoción en la grada de Atlanta, ya que se colocaban a 3 puntos a falta de 7 minutos. Tras esto, el partido entró en unos instantes de constantes fallos en ambos bandos, debidos a los nervios de ver que podrían acceder a la final. Los minutos pasaban y James Southerland se unía a la fiesta de Fair que mantenía con vida a su equipo, ya que Michigan con las prisas no lograba penetrar la zona, si no era con faltas. El partido seguía apretado, y a menos de 2 minutos comenzaba el baile de faltas para combatir las eternas posesiones de Michigan con el objetivo de parar el encuentro. Pero Sotuherland con un gran triple a falta de 28 segundos para el final, dejaba la distancia en un punto. Y eso sería lo más cerca que se colocarían los Orange, ya que tras el acierto en los tiros libres de Michigan y una falta en ataque de Brandon Triche a poco del final, dilapidaban las opciones de Syracuse y los terminaban apeando de la Final Four. Así vivimos el partido: https://www.vavel.com/es/baloncesto/nba/228696-michigan-wolverines-syracuse-orange-en-directo-online.html

Michigan regresa a una final desde 1993 con los "Fab Five", y se enfrentará a los Cardinals de Rick Pitino en la madrugada del lunes al martes a las 03:00 en busca del título de la NCAA. Aquí disponéis de más información: https://www.vavel.com/es/baloncesto/nba/228674-ncaa-final-four-2013-louisville-maximo-favorito-para-lograr-el-titulo-nacional.html