Última jornada de la fase regular de NBA, así lo vivimos

07:30 Así pues con los siguientes resultados nos despedimos hasta la próxima ocasión:

Brooklyn Nets 103 - 99 Detroit Pistons

Charlotte Bobcats 105 - 98 Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls 95 - 92 Washington Wizards

Dallas Mavericks 99 - 87 New Orleans Hornets

Denver Nuggets 112 - 92 Phoenix Suns

Indiana Pacers 95 - 105 Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies 86 - 70 Utah Jazz

Miami Heat 105 - 93 Orlando Magic

New York Knicks 98 - 92 Atlanta Hawks

Oklahoma City Thunder 89 - 95 Milwaukee Bucks

San Antonio Spurs 95 - 108 Minnesota Timberwolves

Toronto Raptors 114 - 90 Boston Celtics

Los Angeles Lakers 99 - 95 Houston Rockets (Tras prórroga)

Portland Trailblazers 88 - 99 Golden State Warriors

Sacramento Kings 108 - 112 Los Angeles Clippers

Eliminatorias Este:

Miami Heat (1) vs. (8) Milwaukee Bucks

New York Knicks (2) vs. (7) Boston Celtics

Indiana Pacers (3) vs. (6) Atlanta Hawks

Brooklyn Nets (4) vs. (5) Chicago Bulls

Eliminatorias Oeste:

Oklahoma City Thunder (1) vs. (8) Houston Rockets

San Antonio Spurs (2) vs. (7) Los Ángeles Lakers

Denver Nuggets (3) vs. (6) Golden State Warriors

Los Ángeles Clippers (4) vs. (5) Memphis Grizzlies

07:26 Blake anota dos tiros libres. 99-95. Delfino falla. Se acabó, los Lakers son séptimos tras un sufrido triunfo ante los Rockets tras una prórroga.Blake con 24 puntos 7 asistencias y 7 rebotes (y algún triple decisivo), Gasol con 17 puntos, 20 rebotes y 11 asistencias (gran segunda parte), y Howard con 16 puntos y 18 rebotes (clave el rebote, 56-45 en un partido de bajos porcentajes), mientras que en Houston Harden con 30 puntos y Parsons con 23 y la jugada decisiva que mandó el partido a la prórroga fueron los mejores.

07:23 Harden anota dos tiros libres. Falta rápida de Beverley un segundo después.

07:22 Recordemos que en el Oeste están definidas ya las eliminatorias Denver - Golden State y LA Clippers - Memphis. En el Este ya todo decidido (Miami - Milwaukee, NYK - Boston, Indiana - Atlanta y Brooklyn - Chicago)

07:20 Meeks falló un tiro libre y anotó el otro 97-93 a falta de 14 segundos, Rockets piden tiempo de 20 segundos.

07:19 Jugada de Parsons (no es el triple):

07:13 Tapón de Pau Gasol a Parsons. Howard anota a 1:19 el 94-91. Harden responde rápido 94-93. Meeks machaca y Harden falla triple, aquí puede haberse ido el partido. 47 segundos 96-93 para Lakers. Personal de Parsons. Quedan 16 segundos, 96-93 y Lakers pide tiempo.

07:11 Lin falla pero el balón será para Rockets. Harden falla triple. Gasol anota de dos (92-91) a 2:26 del final. Rockets pide tiempo tras una pérdida de Harden que está fallando bastante en la prórroga a pesar del gran inicio de partido que tuvo. Queda 1:55 balón para Rockets y Lakers ganan 92-91.

07:09 Comienza la prórroga, anota un tiro libre Parsons. Howard falla gancho. .Intercambio de errores ahora Parsons se la está jugando y fallando. Quedan 3:30 y solo ha habido el tiro libre de Parsons como anotación.

07:07 Lo cierto es que los Rockets han tirado bastante mal todo el partido pero este triple es decisivo. Habían estado en un 25 % hasta ahora.

07:05 Triplazo de Parsons!!!! Hay prórroga en el Staples!!!! Triple increíble de Chandler Parsons para empatar a 90. Menos mal que solo se juegan el séptimo y octavo lugar.

07:04 Kings fallan, cuatro arriba Clippers quedan 7 segundos. Se termina, los Clippers tendrán la ventaja de campo ante Memphis, Sacramento 108 - 112 LA Clippers.

07:02 Meeks anota dos tiros libres. Lakers tres arriba y balón Rockets. Los Clippers ganan 108-111 a 7 segundos del final pero el balón es para los Kings.

07:01 Lin falla un triple decisivo. A 16 segundos los Rockets hacen falta. ¿Alguien se imagina que este partido fuera con la plaza de Playoffs en juego?

06:59 Rockets piden tiempo muerto de 20 segundos. Los Clippers ganan 106-111 cuando quedan 12 segundos.

06:56 Canasta de Harden (88-87). Intercambio de errores, queda 1:12. Falla Gasol ahora, está increíble el partido, los Lakers agotan posesión quedan 49 segundos.

06:54 Jamison falla. Rebote de Howard y personal de Parsons. 48 segundos para el final en Sacramento 102-105 gana Clippers. Howard ha fallado los dos tiros libres. Los Clippers a falta de 23 segundos ganan 102-107

06:52 Los Clippers ya ganan 98-103, han sufrido mucho pero ahora lo tienen todo de cara, mucho rato han ido por delante con buena ventaja pero los Kings de la mano de Cousins (30 puntos y 22 rebotes) han resistido. Queda 1:16 en ese partido. Más disputado está el del Staples.

06:50 En el Staples tiempo muerto a falta de 2:39 para el final, 88-85 gana Lakers en un partido muy extraño donde Blake y Jamison han levantado un partido controlado todo el rato por los Rockets, y además los locales tienen balón. Los Rockets se han venido abajo en el momento decisivo y cuando mejor estaban un rápido 7-0 de Lakers ha dado la vuelta al marcador, pero los propios Lakers no han sabido sentenciar por el momento. Clippers se adelanta en Sacramento (98-100).

06:47 Lin falló un triple y Howard anota dos tiros libres (86-83). Mate espectacular de Harden para el 86-85. Gasol tiene tiros libres. Ojo porque en Sacramento los Kings están por delante (98-97) a dos minutios y medio del final. Si Los Clippers pierden Memphis tendrá ventaja de campo en la eliminatoria.

06:45 Triple de Jamison que pone 84-81 a Lakers. Y los Rockets están fallando. Jamison y Blake están ejerciendo de estrellas ahora mismo. Meeks falló un triple que podría haber dado un golpe definitivo al partido. Quedan 5 minutos, ganan los Lakers de uno y tiene balón Houston porque ahora se han obsesionado con el triple y Blake falló.

06:41 Los Rockets han pedido tiempo despúes de un parcial de 7-0 en un momento de Lakers con Steve Blake y Gasol anotando. Blake ya anotó 23 puntos contra los Spurs y hoy se está consolidando como el mejor jugador de los Lakers en el partido con 22 pts., 4/9 en triples 6 rebotes y 6 asistencias. Clippers siguen ganando de 3, Golden State será sexto, por lo tanto ya tenemos una eliminatoria definida del Oeste: Denver Nuggets contra Golden State Warriors. Los Warriors acaban de ganar 88-99 en la cancha de los Blazers, Klay Thompson con 24 puntos y 5/7 en triples ayudado por Lee (20 puntos y 10 rebotes) además del récord de Curry, han podido con un gran Aldridge (30 puntos y 21 rebotes).

06:37 En el Staples siguen ganando de cuatro los Rockets, a falta de 8 minutos. Howard falló un tiro libre que le da una ventaja de 5 a los Rockets. Los Kings se vuelven a acercar a los Clippers, 88-91, a cinco minutos del final. Steve Blake pone por delante a Lakers 81-79

06:34 Se saben ya algunos días y horarios de las eliminatorias del Este. El sábado 20 a las 9 de la noche hora española se disputaría el New York - Boston, sábado sin determinar Brooklyn - Chicago, y el domingo se disputarían el Miami - Milwaukee y el Indiana - Atlanta.

06:28 Parsons abre el cuarto con canasta. Siguen ganando los Rockets 68-75. Lakers reducen a 4 puntos (71-75) la cosa. Tiempo muerto de Lakers a falta de 8:55 para el final. Clippers gana 77-83 a falta de 9:30 y Warriors casi han sentenciado con 77-91 a falta de 3:30.

06:26 Los Clippers han reaccionado con un parcial de 20-13 que les da ventaja de 9 puntos (81-72) cuando quedan 11 minutos del último cuarto. En Portland quedan seis minutos y gana Golden State 75 - 82.

06:24 Final del tercer cuarto. LA Lakers 66 - 71 Houston Rockets. Blake 17 pts. 5 rebotes y 5 asistencias. Harden 22 pts. 8 rebotes. Pau Gasol 11 pntos 8 rebotes y 5 asistencias.

06:14 Triple de Harden para el 55-66. Blake y Gasol ponen el 59-66. Tiempo muerto de Rockets a 2 minutos del final del tercer cuarto. Todavía dominan los de Houston. A dos minutos del final del tercer cuarto los Clippers ganan 68-72 y entrado el último cuarto, Warriors ganan 65-70

06:11 Tras un minuto de fallos canasta de Jamison (55-63). Asik domina el rebote ofensivo ahora. Tres segundos de Howard, ahora mismo el partido es un caos. Los Clippers ganan 66-70 a los Kings pero ojo, los Blazers se ponen a 3 de Warriors con un 27-16 de parcial en el tercer cuarto. Si Houston ganara y Warriors perdieran, los Rockets serían sextos y Warriors tendrían que versélas con los Spurs.

06:05 Rápido parcial de 0-5 de Rockets en el Staples que ponen 10 de ventaja (53-63). Howard falla dos tiros libres. Greg Smith está cuajando un gran partido en defensa. El ala-pívot de los Rockets está parando muy bien a los pívots estrella locales, lleva 3 tapones y 5 rebotes defensivos.

06:02 Harden ha fallado dos triples seguidos, pero los Rockets siguen ganando el parcial 5-6. Por fin una canasta interior de Lakers, anotó Howard el 51-56. Intercambio de canastas y 2+1 de World Peace. El marcador es 53-58 a falta de 7:33 para el final del tercer cuarto. Atención porque los Kings han remontado y ganan 61-59 a los Clippers cuando quedan 6 minutos para el final del tercer cuarto (parcial de 16-5), Blazers reducen distancias (54-62).

05:58 Los Lakers no han podido correr al contraataque ni una sola vez, los Rockets llevan 10 puntos aprovechando el contraataque. Comenzó el tercer cuarto como acabó el segundo, tres puntos para los Rockets que ganan de 9 (44-53). World Peace falla un tiro de dos. Triple de World Peace para dejar el 47-53. Triple de Parsons (47-56).

05:56 Los Blazers reducen distancias en el tercer cuarto con un parcial de 12-7. Warriors siguen ganando 48-57. Clippers ganan 53-59 (quedan 8 minutos).

05:50 Algunos resúmenes de la noche y jugadas destacadas:

05:40 Lakers 33 % en tiros de campo, 31 % en triples, ha habido un momento que han tirado más de tres puntos que de dos, teniendo en la pintura a Dwight Howard (que se ha quedado en 4 puntos) y Pau Gasol, dos de los mejores pívots del mundo, y por fuera Steve Blake, Meeks y World Peace. Los Rockets están en 28 % en triples pero su efectividad de dos (14/28) es superior a la de Lakers (10/29). Así las cosas los Rockets serían séptimos (Golden State está ganando) y Lakers serían octavos y se enfrentarían a los temibles Oklahoma City Thunder.

05:35 Lakers reducen la diferencia gracias a Blake, el invitado inesperado con 14 puntos y 3/5 en triples. Pero los Rockets se irán ganando al descanso. Amplían la diferencia gracias a un tiro libre de Lin. Al descanso LA Lakers 44 - 50 Houston. Harden 18 pts. (3/5 triples, 7 rebotes), Blake 15 pts. (3/5 triples), Gasol 9 pts. (5 rebotes), Howard 4 pts. (9 rebotes).

05:34 Los Clippers ganan 46-54 al descanso. Paul 14 pts. (7/10 tiros de 2 y 5 asist.), Billups 11 pts. (3/3 triples) Cousins 12 pts. (12 rebotes.)

05:31 En los otros dos partidos los Warriors se van de 14 (36-50) al descanso, Klay Thompson 12 pts. (2/2 triples), Lee, Landry y Jack 8 pts. cada uno pero la noticia es que Stephen Curry ha batido el récord de triples de Ray Allen en una temporada regular con 270. Cuatro jugadores han anotado de Portland sólo, y Aldridge ha hecho 18 de los 34 puntos de su equipo y ha capturado 12 de los 21 rebotes. Esto les daría la sexta plaza (vs. Nuggets).

05:26 Tapón de Howard a Harden, sigue el 34-38. Quedan 5 minutos para el descanso. Asik y Gasol intercambian canastas. Harden lleva ya 7 rebotes, se le ve muy activo a ambos lados de la cancha. Un triple de Harden pone a Houston 9 arriba (36-45). Los Rockets están ganando el parcial 17-23. Lin falla un triple y corta la racha de ataques anotados. Rockets pide tiempo, 1:44 para el descanso 40-47

05:24 Curry ya ha metido el segundo triple que le da el récord de triples aboslutos anotados en temporada regular (270). Superando a Ray Allen.

05:22 Golden State ya gana 29-39 en Sacramento, van disparados hacia la sexta posición. Clippers ganan 33-38 a falta de 5:30.

05:19 Triple de Blake contestado por una canasta de Francisco García. Gasol anota para poner el 30-36. World Peace anota el 32-36 tras una buena defensa de Howard sobre Asik.

05:18 Curry ya ha igualado el récord de triples de Ray Allen en una temporada regular (269) (vía @NBA_VAVEL)

05:17 Los Lakers han lanzado 15 triples y 17 lanzamientos de dos puntos. Gasol 1/6, World Peace y Meeks 1/4 cada uno.

05:12 Los Lakers piden tiempo muerto porque a 8:30 del final del segundo cuarto pierden 34-25. 28 % en tiros de campo para Lakers. Clippers y Warriors cogen la directa y comienzan a distanciarse de sus rivales. Clippers gana 27-36 gracias a un 1-9 de parcial en el segundo periodo, Warriors 27-34 a 8:22 del descanso.

05:09 Se sienta Howard y entra Gasol. Houston amplía la ventaja a 7 (21-28). Un triple de Jamison pone el 24-28. Lakers han tirado 15 triples ya (han entrado 5 y han tirado 14 veces de 2)

05:08 Sacramento 26 - 27 Clippers (11:25 para el final del segundo cuarto), Portland 17 - 24 Golden State (final del primer cuarto, Aldridge 14 puntos y 8 rebotes para Portland)

05:03 Final del primer cuarto en el Staples. Lakers 21 - 24 Houston (Houston sería sexto y jugaría contra Denver, Lakers octavo y contra OKC). Harden con 13 puntos (5 rebotes y 2/3 triples) está en todas partes. Pau Gasol con 1/5 ha sido sustituido a los 6 minutos. Howard 4 puntos y 3 rebotes y Blake 6 puntos con 2/4 en triples.

05:00 Los Kings remontan y están por delante de los Clippers. (24-23) y Portland se acerca a Golden State (14-16). Harden (9 pts y 4 rebotes) reduce la distancia a un sólo punto mediante tiros libres. Houston se adelanta 21-23. Quedan 58 segundos para el final del primer cuarto.

04:55 Un triple de Blake adelanta a los Lakers, rápido parcial de 7-0 (19-18). Jamison anota tras rebote ofensivo (21-18) y Houston pide tiempo. Faltan 2:42. En los otros partidos Sacramento 18 - 21 LA Clippers (faltan 3:12 para finalizar el primer cuarto) y Portland 10 - 14 Golden State (faltan 3:56 para el final del primer cuarto)

04:49 Los Rockets se van 12 - 18. Howard reduce distancia. Tras hacer 1/5, Gasol es sustituido por Jamison. Howard sigue liderando a los Lakers (16-18 a falta de 4 minutos)

04:47 En los otros partidos, los Clippers ganan 7-12 a Sacramento a 7 minutos del final del primer cuarto (si Clippers pierden, Memphis tendría factor cancha a favor), y Golden State gana 4-7 en Portland a 8:30 (los Warriors serían sextos y jugarían ante los Nuggets).

04:46 Lakers ha salido con Blake, Meeks, World Peace, Gasol y Howard. A 7:37 ganan los Rockets 12-14.

04:38 Los Lakers han comenzado con un triple de Metta World Peace. Harden ha empatado. Los Rockets se adelantan 6-7. Recuerdo que en este partido si Lakers ganan serán séptimos y se enfrentarán a San Antonio, si gana Houston, y Golden State pierde, los Rockets serían sextos y jugarían contra Denver, si gana Houston y Golden State gana los Rockets serían séptimos y habría derby de Texas entre Spurs y Rockets y Lakers jugarían contra Oklahoma City.

04:34 Los resultados intrascendentes: Toronto 114 - 90 Boston (No han jugado Garnett ni Terry, Pierce 14 minutos y Jeff Green 17), Brooklyn 103 - 99 Detroit (21 minutos jugaron los titulares de Nets), Charlotte 105 - 98 Cleveland, Miami 105 - 93 Orlando (No han jugado LeBron James y Bosh, Wade 23 minutos), Indiana 95 - 105 Philadelphia (Indiana ha reservado a Hill, George, Hibbert y West), Dallas 99 - 87 New Orleans, San Antonio 95 - 108 Minnesota (Ricky Rubio 12 puntos y 3/5 en triples, Duncan y Parker han jugado 27 minutos), OKC 89 - 95 Milwaukee (No ha jugado Durant, Westbrook, Sefolosha e Ibaka han jugado 7 minutos)

04:32 Recapitulando: Lakers equipo de Playoffs, Denver terceros del Oeste, Chicago quinto del Este, Atlanta sexto del Este, y si Clippers pierden Memphis tendrá factor cancha a favor. Vamos con el segundo tramo de la noche.

04:30 Randolph con 25 puntos y 19 rebotes ha sido decisivo. En Utah Al Jefferson ha estado demasiado solo con 22 puntos y 16 rebotes. Algunos de sus compañeros han hecho porcentajes de tiro muy malos: Foye 1/9, Mo Williams 3/13, Millsap 2/7, Favors 2/9, Marvin Williams 2/7. Memphis ha podido reservar algunos minutos a sus titulares pero cuando Utah se acercó a 10 Lionel Hollins tomó la decisión de volverles a meter (hace poco con los Clippers le pasó lo mismo, tardó en cambiar y perdieron el partido).

04:27 Se acabó, Memphis 86 - 70 Utah. Memphis puede conseguir el factor cancha si pierden Clippers y lo más importante, Los Ángeles Lakers son nuevo equipo de Playoffs

04:24 A falta de 17 segundos, los Bulls ganan sólo de 3 a los Wizards, el sufrimiento ha sido muy duro ya que a pesar de disfrutar de un gran primer cuarto (31-15) AJ Price ha decidido poner el miedo en el cuerpo de los de Chicago con 24 puntos (17 de ellos en el segundo cuarto). Atlanta no ha aprovechado la circunstancia y ha perdido 98 - 92 en la cancha de Knicks, con lo que ya tenemos definidas las eliminatorias del Este: Miami (1) - Milwaukee (8), New York (2) - Boston (7), Indiana (3) - Atlanta (6), Brooklyn (4) - Chicago (5)

04:23 Queda un minuto y medio en Memphis, que amplia la ventaja a 15 (83-68) gracias a Randolph que a pesar de un mal primer cuarto (1/5), ha acabado con buenos números (y su doble-doble habitual). Memphis pide tiempo de 20 segundos.

04:18 Memphis ha reaccionado y ha empatado el parcial del cuarto. A falta de 2:45 gana 81 - 67 prácticamente lo tiene hecho. Esto convierte automáticamente en equipo de Playoffs a los Lakers. Utah pide tiempo.

04:15 Final de partido: Denver Nuggets 115 - 95 Phoenix Suns. Wilson Chandler 21 pts. 8/14 tiros de campo. Iguodala 20 pts. (8/14 en tiros de campo). Scola 17 pts. (11 rebotes), Tucker y Haddadi 14 pts. (7 rebotes) (ambos). Los Nuggets serán terceros del Oeste, ya no importa el resultado que obtengan los Clippers en Sacramento para la tercera posición (si acaba ganando Memphis puede que una derrota les quite el factor cancha).Los Nuggets acaban con 38 victorias y 3 derrotas en casa, las últimas 22 consecutivas. No pierden desde el 18 de Enero en casa.

04:11 Los Jazz se acercan a 10 (75-65). Y recuperan balón tras falta en ataque de Ed Davis. Hollins saca a Conley y a Prince. El otro día estuvo demasiado lento en las rotaciones ante los Clippers y le costó la derrota, hoy parece que puede frenar el golpe. Entra Marc ahora mismo. Hollins no se fía ni un pelo de los Jazz.

04:09 Chicago está sufriendo mucho para superar a los Wizards que han llegado a estar a dos puntos (84-82), Atlanta con muchas bajas (Horford, Smith, Korver, Teague, Harris), no lo sabe aprovechar y ya pierde de 17 en el Madison (95-78) a falta de 5 minutos. 33 puntos de Copeland y muy buen debut de Earl Barron con 11 puntos y 18 rebotes. ¿Será el pívot que buscaban los Knicks?

04:08 A falta de 2 minutos Denver gana de 20 (112-92) a los Suns, con lo que serán terceros del Oeste y jugarán ante Golden State o Houston, que juegan en el tramo de las 04:30.

04:03 Utah es incapaz de reducir la diferencia, siguen empatados a 8 en el cuarto cuando quedan 7:28 para el final de cuarto. Tiempo muerto a 5:56, Gana Memphis 73 - 61. Lakers sería equipo de Playoffs. Memphis ahora ha sacado a Randolph pero Conley, Prince, Marc Gasol y Allen están en el banquillo descansando desde inicio de cuarto.

04:01 Tiempo muerto en Memphis, ganan los Grizzlies 73 - 58 a falta de 8:18. Los Nuggets parece que tienen muy bien encarado su partido (104-84), Bulls están sufriendo más de lo previsto (82-77), Knicks mantienen la ventaja (87-78)

03:57 Daye anota triple para Memphis que se marchan de 17 (70-57). Quedan 09:52. En los otros encuentros con cosas en juego, Denver 101 - 80 Phoenix (quedan 5:58), Bulls 80 - 75 Wizards (quedan 7:48), Knicks 85 - 76 Hawks (quedan 7:56)

03:55 Memphis saca su quinteto suplente, veremos si es para todo el cuarto o sólo unos minutos. Los Grizzlies se van de 16, Utah está completamente fuera del partido. Bulls, Nuggets y Knicks siguen ganando.

03:53 Final del tercer cuarto en Memphis. Gana Memphis 65 - 51. Randolph 20 pts. (15 rebotes), Conley 14 pts., Jefferson 14 pts. (14 rebotes)

03:46 Memphis suma y sigue (63-49) y Utah agota posesión. Se están marchando las probabilidades de los Playoffs y los Lakers pueden comenzar a celebrar el objetivo tan esperado de clasificarse para Playoffs. El partido no está terminado pero los Jazz ahora mismo no inspiran ninguna confianza en ataque, donde llevan dos puntos prácitcamente en cinco minutos.

03:44 Final del tercer cuarto en el Madison: New York 74 - 68 Atlanta. Copeland lleva 30 puntos 13/23 en tiros de campo. Una de las revelaciones de la temporada este desconocido jugador que en 2007 pasó por L'Hospitalet. Prigioni ha sido reservado y sólo ha jugado 11 minutos, con lo que Knicks están jugando prácticamente con 6 jugadores que han jugado 30 minutos (Barron, Shumpert, Copeland, White, Novak y Richardson). Final del tercer periodo también en Denver, donde los Suns han ganado el parcial 25-29, pero Denver lleva una cómoda ventaja (91-69). Scola 17 puntos y 11 rebotes.

03:41 57-49 gana Memphis cuando quedan cuatro minutos para el final del tercer periodo. Randolph anota y pone 10 arriba a su equipo. ZBO lleva 18 puntos y 15 rebotes. Ahora le pitan tres segundos en la zona a Utah, son estas cosas las que indican nerviosismo en los visitantes que no han cuajado un buen partido para nada. Memphis anota y se va de 12 (61-49). Tiempo muerto de Utah a falta de 02:41

03:38 En Memphis Zach Randolph sigue sacando faltas (es el único medio por el que anota Memphis), que sigue aumentando la ventaja a 8 (55-47), muy mal partido de Utah en ataque, muy nerviosos los exteriores. Los porcentajes son bastante discretos: Foye 1/5, Mo Williams 3/9, Millsap 2/7, Hayward 3/7, Favors 2/7, Marvin Williams 1/5, Burks 1/4

03:36 Chicago gana 63-54 con Boozer haciendo 16 puntos y 14 rebotes y Mohammed 13, destrozando el débil juego interior de Washington formado por Booker, Seraphin y Jason Collins. Denver está poniendo su gran broche a la temporada regular acabando con los Suns 83 - 56 a falta de 03:46 para el final del tercer cuarto.

03:34 Los Knicks han vuelto a ponerse alerta y ganan 62-53 a los Hawks. Chris Copeland lleva 23 puntos y Barron está cuajando un buen debut ante los Hawks con muchísimas bajas. En los Knicks se ha reservado finalmente a Carmelo Anthony, Kidd, Smith, K. Martin y Felton ha jugado unos segundos apenas. Quentin Richardson ha debutado y lleva un triple en 16 minutos pero 1/6 en tiros de campo.

03:29 Volvemos al partido de los errores, donde no se mueve el marcador. Sigue el 47-43 tras varias pérdidas y faltas. Intercambio de canastas que beneficia a Memphis porque Randolph anotó y sacó la personal (50-45). Ahora hay tiros libres para Millsap que anota el segundo (50-46). Memphis falló pero Foye cometió falta en ataque, muchos nervios en Utah, Memphis con poco en ataque va sacando pero el partido de Utah está siendo muy marcado por los nervios. Foye de nuevo se juega un triple muy lejano y falla. Tiempo muerto a falta de 05:24 para el final del tercer cuarto gana Memphis 52-47.

03:28 En el resto de partidos con cosas en juego: Chicago 61 - 50 Washington (quedan 08:37), Denver 75 - 50 Phoenix (quedan 07:41), Knicks 51 - 41 Atlanta (quedan 09:29)

03:25 Conley vuelve a desatascar el partido con una jugada de 3 puntos. Con 10 pts. ya es el máximo anotador de su equipo que gana de 5 a falta de 9 minutos para el final del tercer cuarto. Jefferson responde, un intercambio deja el 47-43 a ocho minutos, y Mo Williams falla un tiro libre.

03:15 Varios errores para comenzar la segunda mitad en Memphis, donde el partido depara muchos errores en el tiro (40 % Memphis y 35 % Utah). Jefferson empata con dos tiros libres a 40. Pero Conley con un 2 + 1 (falla el adicional) vuelve a poner por delante a Memphis. Múltiples errores de nuevo, Han pasado dos minutos y medio y solo tenemos los dos tiros libres de Jefferson y la canasta de Conley.

03:09 Resto de partidos intrascendentes. Toronto 59 - 49 Boston (Gay 15 pts.), Brooklyn 60 - 48 Detroit (Bynum 13 pts.), Charlotte 53 - 47 Cleveland (Irving 16 pts.), Miami 53 - 45 Orlando (Wade 16 pts., no han jugado ni LeBron James ni Chris Bosh), Indiana 37 - 59 Philadelphia (Indiana ha reservado cuatro de sus cinco titulares), Dallas 47 - 39 New Orleans (Collison 13 pts.), San Antonio 61 - 56 Minnesota (Ricky Rubio 12 pts., Williams 12 pts., Parker 15 pts. (6 asistencias), Duncan 15 pts. (9 rebotes)), Oklahoma City 51 - 45 Milwaukee (Dunleavy 13 pts., no ha jugado Durant y Sefolosha, Westbrook e Ibaka han jugado solo 7 minutos)

03:07 Con los resultados al descanso: Denver sería tercero del Oeste, Chicago sería quinto del Este, Lakers serían equipo de Playoffs.

03:05 Descanso Denver 66 - 40 Phoenix (Chandler 16 pts., Scola 12 pts. 8 rebotes y 3 asistencias). Chicago 52 - 47 Washington (Los Bulls ganaban de 16 al final del primer cuarto, Mohammed 13 pts., AJ Price 17 pts.). New York 45 - 39 Atlanta (Copeland 18 pts, Barron 7 pts. y 11 rebotes, Prigioni 8 pts. 5 rebotes y 4 asistencias)

03:01 Memphis a falta de 38 segundos para el descanso gana 40-38 a los Jazz. Mo Williams tendrá un tiro libre adicional (fallado). Un gran tapón de Marc Gasol en la última acción permite irse con ventaja al descanso para los Grizzlies. Al descanso en el FedEX Forum Memphis Grizzlies 40 - 38 Utah Jazz. Randolph 8 pts., Arthur 7 pts. Al Jefferson 10 pts. (8 rebotes).

02:58 Atlanta sigue mantiendo la distancia y pierde de 3 en New York (perdían de 9 al final del primer cuarto). Los Bulls paran la racha de los Wizards y vuelven a irse de 4 (45-41 a falta de 2:18). Denver es el que lo tiene prácticamente listo con un 59-35 a falta de 2 minutos para acabar el segundo cuarto.

02:56 Memphis consigue escaparse 36-31. Quedan 3 minutos para el descanso. Utah pide tiempo muerto a falta de 02:28.

02:54 Los Wizards apretan en Chicago, se ponen a 2 (37-35), gracias a los 17 puntos de AJ Price. Atlanta pierde de tres en el Madison (33-30), por lo que Bulls serían quintos. Ambos partidos a 6 minutos del descanso.

02:51 En Memphis un nuevo intercambio produce el 30-28 para Memphis. Arthur está destacando y lleva 7 de los 13 puntos de su equipo en el cuarto.

02:50 El que lo tiene claro es Denver. Están cerrando la temporada como han jugado todo el año, un auténtico ciclón en casa, 51 puntos en 18 minutos para ganar de 22 a los Suns. Los Nuggets serían terceros.

02:48 Ojo porque los Wizards se acercan a tres puntos de Chicago. un parcial de 4-17 en el segundo cuarto pone 35-32 el partido. Si perdieran los Bulls y Atlanta ganara en el Madison (se han acercado con un 6-12 de parcial a 3 puntos también) los Hawks serían los quintos clasificados del Este y jugarían ante los Nets.

02:46 Arthur adelanta a los Grizzlies (24-23). Burks responde (24-25). Hay intercambios de canasta ahora que favorecen a Memphis que va por delante (26-25). Tiempo muerto oficial. Quedan 06:09 para el descanso, gana Memphis 26-25. Esto significa que si los Clippers perdieran en Sacramento, Memphis tendría la ventaja de cancha en su eliminatoria ante los angelinos, y significaría la clasificación automática de Lakers para los Playoffs. Pero queda mucho partido y la igualdad es máxima por la gran cantidad de errores que hay.

02:45 Siguen los errores en Memphis, no hay forma de anotar. A falta de 06:56 sigue el 22-23.

02:43 Los Wizards con un 4-10 de parcial reducen la distancia en Chicago, pero todavía pierden de 10 (35-25). Denver gana 43-25 a falta de 08:40 para el descanso y los Knicks ganan 31-24 a los Hawks a falta de 09:14 para el descanso.

02:40 Utah consigue adelantarse en el marcador con un parcial de 2-6 muy rápido, van 22-23. Quedan 8 minutos para el final de cuarto. Tiempo muerto pide Memphis, Utah está dominando el rebote por 17-20 en un partido en que están tirando ambos equipos alrededor de un 35 % este factor se antoja clave.

02:38 En Memphis solo 3 puntos en 2 minutos en el segundo cuarto, los tres de los Grizziles, que lideran 20-17 a falta de 09:48. Fueron obra de Darrell Arthur con una canasta y un tiro libre. Los Jazz se acercan 22-21.

02:35 Final 1er cuarto Denver 35 - 20 Phoenix (Denver sería tercero del Oeste y buscará su rival entre Golden State y Houston). 13 puntos y 5 rebotes de Wilson Chandler. Chicago 31 - 15 Washington (Chicago sería quinto del Este y se enfrentaría a los Nets con cancha en contra, 10 pts. Hinrich), Knicks 25 - 16 Atlanta (Atlanta sería sexto y jugaría ante Indiana con la cancha en contra, los Hawks están sin Korver, Josh Smith, Horford, Devin Harris y Teague)

02:34 Finales de cuarto en partidos intrascendentes: Spurs 24 - 30 Timberwolves. Nets 29 - 18 Pistons. Thunder 30 - 21 Bucks

02:32 Denver 31 - 18 Phoenix a falta de 01:47 para el final del primer cuarto. NY Knicks 23 - 12 Atlanta a falta de 01:47 para terminar el cuarto, Chicago 29 - 8 Washington a 1:29 para terminar el primer periodo.

02:29 Utah logra empatar el partido ante los Grizzlies gracias a Al Jefferson que ha anotado cuatro puntos consecutivos (lleva 8 en total). Final del primer cuarto Grizzlies 17 - 17 Jazz. Conley 5 pts. (2 asistencias), Allen 4 pts. (2/3 tiros de campo y 3 rebotes), Jefferson 8 pts. (4/7 tiros de campo y 3 rebotes)

02:27 En el resto de partidos: Denver 24 - 16 Phoenix (03:47 para el final del primer cuarto, 13 puntos y 5 rebotes de W. Chandler), Chicago 27 - 8 Washington (los Bulls ponen la directa hacia la quinta posición a falta de 03:09 para el final del primer cuarto), New York 22 - 12 Atlanta (Prigioni 8 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias a falta de 02:20 para el final del primer cuarto)

02:21 Utah pudo ampliar a cuatro puntos la distancia pero fallaron el triple. Muchos errores. Han pasado casi dos minutos y sigue el 10-11 para los visitantes. Una canasta de Gasol y un triple de Conley ponen el 15-11. Quedan 2:10 para el final del primer cuarto. Utah Jazz pide tiempo, partido de muchos nervios y errores, Memphis ha acertado dos veces seguidas lo que hace que tengan ventaja. Son los exteriores Conley (5 puntos) y Allen (4 puntos) los que están generando los puntos locales. Gasol y Randolph llevan 4 puntos con 2/9 en tiros de campo conjuntos. Foye y Jefferson han anotado 9 de los 11 puntos de su equipo.

02:18 Triple de Foye e intercambio de canastas. Memphis pide tiempo muerto. Ganan 10-9 y Utah tendrá tiros libres a 5:39 del descanso. Denver gana 12-4 a los Suns con 7 puntos de Wilson Chandler a falta de 8:40 para acabar el primer cuarto. Los Knicks ganan 8-4 a los Hawks con 5 puntos del debutante Barron y 4 rebotes y 2 asistencias de Prigioni cuando quedan 8 minutos. Los Bulls dominan 15-5 a los Wizards cuando quedan seis minutos y medio. Como sorpresas, Indiana que está sin titulares está perdiendo 4-13 con Philadelphia, y los Timberwolves ganan 5-11 a los Spurs cuando faltan 7:25 para acabar el cuarto.

02:16 Los Grizzlies se adelantan con un parcial de 8-2. Randolph y Marc Gasol acumulan 1/7 en tiros de campo aún así el rebote ofensivo y el acierto de Tony Allen hacen que Memphis siga arriba. 8-6 a 6:30 del final del primer cuarto.

02:14 Memphis logra empatar a 6. Quedan 8 minutos. Los Bulls ganan 4-0 a 9:30 del final del primer cuarto, Denver y Phoenix empatan a 2 cuando se han jugado dos minutos.

02:12 Utah comienza fuerte en Memphis, 0-4 de parcial en 2 minutos. En juego ya todo.

02:09 En breve comenzarán los partidos. Recordemos que en este tramo horario el partido más importante es el Memphis Grizzlies - Utah Jazz, donde los primeros se están jugando la ventaja de campo en los Playoffs y los segundos apuran las posibilidades de entrar en Playoffs. Además dependen de si mismos Denver para la tercera plaza del Oeste, Bulls para la quinta del Este (con Atlanta a la expectativa y con muchas bajas en el Madison).

02:02 Los Spurs no reservan jugadores en principio ante los Timberwolves, saldrán Parker y Duncan de titulares, acompañados por Bonner, Leonard y Green. Ricky Rubio jugará en los Wolves y le acompañan Kirilenko, Ridnour, Derrick Williams y Stiemsma. Calderón no será titular en la visita de Detroit a los Nets. El jugador extremeño arrastra un problema en el tríceps que le ha hecho perder los tres últimos encuentros y hoy no será la excepción. Los Nets salen con su quinteto habitual: Deron Williams, Joe Johnson, Gerald Wallace, Reggie Evans y Brook Lopez.

01:53 En los partidos en que no se juega nada, a parte de lo anteriormente dicho de Kevin Durant, parece que LeBron James y Chris Bosh no empezarán el partido con los Heat. James se ha perdido el entrenamiento matinal por problemas personales. Sí que jugaría Wade de inicio. Indiana reserva a George Hill, David West, Hibbert y Paul George. Lance Stephenson será el único titular que empiece. Los Pacers son terceros pase lo que pase.

01:49 Denver pondrá en liza sus mejores jugadores para ganar a los Suns y conseguir la tercera plaza del Oeste. No reservarán nada, a pesar de los problemas físicos de jugadores como Lawson (fascitis plantar). Él, Iguodala, Chandler, Fournier y Koufos serán titulares. Gallinari está lesionado de larga duración. Los Suns llenos de bajas podrían formar con Wesley Johnson, Marshall, Tucker, Markieff Morris y Scola.

01:46 En el Memphis - Utah no se esperan novedades, ambos saltarán con sus quintetos de gala: Conley, Allen, Prince, Gasol y Randolph en los locales. Mo Williams, Foye, Hayward, Jefferson y Millsap en los Jazz.

01:43 Sin confirmar tampoco, pero Atlanta podría tener las bajas de Al Horford y Josh Smith, empezaría con un quinteto realmente lleno de suplentes, ya que recordemos que su base titular Lou Williams y su pívot Pachulia están lesionados de larga duración. Así los Hawks comenzarían en el Madison con Mack, Scott, Jenkins, Ivan Johnson y DeShawn Stevenson. Earl Barron podría debutar como titular en los Knicks y Felton apunta a titular, no así Carmelo Anthony que comenzaría en el banquillo.

01:40 Todo hace indicar que Joakim Noah no jugará en los Bulls de titular y actuará algunos minutos (entre 15 y 20) saliendo desde el banquillo. Deng moverá su posición a la de ala-pívot y Belinelli será el que ocupe su lugar. Recordemos que si los Bulls ganan a los débiles Wizards se harían con la quinta posición del Este, lo que significaría enfrentamiento ante los Brooklyn Nets con el factor cancha a favor de estos últimos.

01:35 Además LeBron James se ha perdido la sesión de tiro de los Heat de esta mañana por temas personales pero jugará. Y en el tramo de las 04:30 h. si Stephen Curry anota dos triples se convertirá en el jugador con más triples en una temporada de la NBA, superando el récord de Ray Allen de 269 triples en una temporada regular.

01:34 Una noticia del tramo de las 02:00 h. Kevin Durant no jugará en OKC ante Milwaukee, por lo que Carmelo Anthony ganará el título de máximo anotador de la temporada.

01:30 Este es el horario que hay marcado para esta madrugada, con dos tramos diferenciados, los de las 02:00 h. con el Memphis - Utah como partido estrella, y el de las 04:30 h. con el LA Lakers - Houston Rockets como plato fuerte.

02:00 Brooklyn Nets - Detroit Pistons

02:00 Charlotte Bobcats - Cleveland Cavaliers

02:00 Chicago Bulls - Washington Wizards

02:00 Dallas Mavericks - New Orleans Hornets

02:00 Denver Nuggets - Phoenix Suns

02:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers

02:00 Memphis Grizzlies - Utah Jazz

02:00 Miami Heat - Orlando Magic

02:00 New York Knicks - Atlanta Hawks

02:00 Oklahoma City Thunder - Milwaukee Bucks

02:00 San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves

02:00 Toronto Raptors - Boston Celtics

04:30 Los Angeles Lakers - Houston Rockets

04:30 Portland Trailblazers - Golden State Warriors

04:30 Sacramento Kings - Los Angeles Clippers

01:30 El Memphis - Utah podría definir el factor cancha para Memphis si ganan los locales, o bien apurar las últimas opciones de Playoffs para los visitantes, que podrían meterse si a su vez, los Houston Rockets derrotan a Los Ángeles Lakers en el Staples Center a partir de las 04:30 h. Pero los Lakers podrían ser séptimos si derrotan a Houston y evitar el cruce con Oklahoma City hasta final de Conferencia. Los Golden State Warriors dependen de sí mismos para asegurar la sexta posición de la Conferencia.

POS EQUIPO VICTORIAS DERROTAS RIVAL 6 Golden State Warriors 46 35 Portland Trail Blazers 7 Houston Rockets 45 36 @ Los Ángeles Lakers 8 Los Ángeles Lakers 44 37 Houston Rockets 9 Utah Jazz 43 38 @ Memphis Grizzlies

01:30 En el oeste quedan seis de las ocho posiciones en juego. La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava plaza no tienen dueño. Los Oklahoma City Thunder serán campeones de Conferencia y los San Antonio Spurs segundos. Los Denver Nuggets dependen de sí mismos para lograr la tercera plaza, enfrentándose a los Phoenix Suns, que no podrán contar con Gortat ni Dragic, que se han confirmado como bajas, Jermaine O'Neal se ha perdido tres de los últimos cinco encuentros y es duda. Kenneth Faried no jugará tampoco en los Rockets al confirmarse su lesión de tobillo. Memphis disputará ante Utah uno de los partidos más emocionantes y trascendentes de la jornada. Una victoria de los Grizzlies combinada con una derrota de los Clippers en Sacramento les daría el factor cancha a favor.

POS EQUIPO VICTORIAS DERROTAS RIVAL 3 Denver Nuggets 56 25 Phoenix Suns 4 Los Ángeles Clippers 55 26 @ Sacramento Kings 5 Memphis Grizzlies 55 26 Utah Jazz

01:30 Así pues en la Conferencia Este queda en juego la quinta y sexta posición entre los Chicago Bulls y los Atlanta Hawks. Los Bulls dependen de si mismos tras la derrota de ayer de los Hawks ante los Raptors. Los Bulls reciben a los Washington Wizards, mientras que Atlanta visita a los New York Knicks. Según las declaraciones del entrenador Mike Woodson, los Knicks podrían poner a algunos jugadores titulares hoy, tras el descanso masivo que dio el lunes a figuras como Carmelo Anthony, Raymond Felton y J.R. Smith. Josh Smith jugó trece minutos ayer y se retiró con una lesión en la rodilla. Es duda para hoy. Horford con una lesión en el hombro se perdió el partido de ayer.